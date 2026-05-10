Înghețata care spune povestea drumului Sfântului Francisc

Noul gust nu a fost gândit ca o simplă înghețată aniversară, ci ca o rețetă cu simboluri. Ideea a fost să fie transformate în gusturi ingredientele pe care Sfântul Francisc le-ar fi putut întâlni și consuma în drumurile sale.

Palmiro Bruschi a explicat că a ales castanele și migdalele pentru că sunt legate de tradiția săracă a vremii. În locul unei înghețate clasice, desertul a fost conceput ca o cremolată pe bază de apă, mai apropiată de simplitatea pe care creatorii rețetei au vrut să o transmită.

„Am vrut să dau o interpretare a mea, adăugând la castană și migdala, produs național din sudul Italiei. Sunt ingrediente-simbol ale tradiției sărace a epocii: migdale și castane. De aceea a fost aleasă o cremolată pe bază de apă, mai apropiată de un concept autentic decât înghețata tradițională”, a explicat maestrul gelatier, potrivit sursei citate.

Ce conține desertul dedicat Sfântului Francisc

Rețeta „Frate Jacopa dei Settesoli” combină mai multe ingrediente italiene. Printre ele se află migdalele de Toritto, marron glacé de Borgo San Dalmazzo, biscuiți mostaccioli făcuți cu făină de migdale și făină de castane din Caprese Michelangelo, dar și vin cotto din regiunea Marche.

Rezultatul este un desert care pornește de la ideea de hrană simplă, dar folosește produse italiene recunoscute. Creatorii spun că gustul unește mai multe zone ale Italiei, de la sudul țării până în Toscana, Piemont și Marche.

Potrivit Corriere di Arezzo, prima prezentare oficială a gustului „Frate Jacopa” a avut loc la Sansepolcro, în timpul unei cine de gală organizate pe 1 mai, unde desertul a atras curiozitatea participanților.

Cine a fost Jacopa de Settesoli, femeia care dă numele înghețatei

Numele desertului nu îl pune direct în prim-plan pe Sfântul Francisc, ci pe Jacopa de Settesoli, o nobilă romană apropiată de el. Tradiția franciscană spune că ea îi pregătea mostaccioli la întâlnirile lor, iar această legătură a inspirat numele noului gust.

Jacopa de Settesoli este cunoscută în tradiția franciscană și ca „Frate Jacopa”, nume afectuos asociat relației sale apropiate cu Sfântul Francisc. După moartea sfântului, ea s-a mutat la Assisi și este amintită ca una dintre femeile importante din istoria franciscană.

Alegerea numelui are și o miză simbolică. În loc să numească desertul simplu „Sfântul Francisc”, creatorii au ales să aducă în față o figură feminină legată de grijă, ospitalitate și devotament.

Noul gust apare în anul în care Italia marchează 800 de ani de la moartea Sfântului Francisc, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului occidental. Sfântul Francisc a murit în 1226, iar comemorările din 2026 aduc în prim-plan nu doar viața sa religioasă, ci și locurile, oamenii și tradițiile legate de el.

