Andreea Tonciu este activă pe rețelele de socializare, acolo unde a reușit, într-un timp scurt, să strângă o mulțime de urmăritori. „Noua modă pe 2027 o dă Andreea Tonciu în mall.”, spune prietena brunetei.

„Papuci de casă la mall, da? Și mai mari, ca să nu mă strângă, să nu faceți bătături cum mi-am făcut eu. Aici am clema de păr, portofelul, banii, și haideți la shopping.”, a spus și Andreea Tonciu.

În descrierea clipului video Andreea Tonciu a scris: „Noua modă pe 2027”

Ce spunea Andreea Tonciu despre fetele care apelează la botox

Andreea Tonciu a fost întotdeauna directă și nu a ezitat să-și spună părerea cu privire la un anumit subiect.

„Bună dimineața! Da, mă consider scumpă foc, pentru că la vârsta pe care eu o am, nu prea am operații estetice, cum sunt astea botoxate la față. Nu se mai vede nasul, atâta aveți botul. Și vă mai și editați pozele, și eu mi le editez, dar voi vi le editați și sunteți strâmbe în poze, cum facem?!

Cum facem, mă, cu voi? Cum facem, că nu e ok. Și mai și „eu nu fac, eu nu dreg, eu sunt virgină”. Băi, treziți-vă, băi, fetelor la realitate că sunteți vai de capul vostru!”, a transmis Andreea Tonciu, pe InstaStory.

