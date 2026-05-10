În județul Alba, între orele 14.30 și 15.30, sunt prognozate averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50 – 55 km/h și grindină de mici dimensiuni, sub 2 cm.

Localitățile vizate includ Alba Iulia, Aiud, Cugir, Sebeș, Blaj, Ocna Mureș, Teiuș, Ighiu, Săsciori, Unirea, Jidvei, Vințu de Jos, Galda de Jos, Șona, Mihalț, Pianu, Valea Lungă, Lopadea Nouă, Cetatea de Baltă, Daia Română, Stremț, Sâncel, Șpring, Sântimbru, Lunca Mureșului, Ciugud, Șibot, Mirăslău, Săliștea, Bucerdea Grânoasă, Berghin, Fărău, Noșlac, Gârbova, Crăciunelu de Jos, Cricău, Livezile, Cergău, Roșia de Secaș, Câlnic, Hopârta, Rădești, Cut, Blandiana, Ohaba, Cenade, Doștat, Zlatna, Ighiu, Săsciori, Vințu de Jos, Galda de Jos, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Gârbova, Livezile, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Râmeț, Ceru-Băcăinți;

Localitățile din județul Cluj care vor fi afectate între orele 14.40 și 15.30: Gherla, Bonțida, Iclod, Sic, Fizeșu Gherlii, Cătina, Țaga, Sânmărtin, Dăbâca, Geaca, Pălatca, Buza;

În județul Sibiu, în același interval orar, vor fi afectate localitățile: Săliște, Copșa Mică, Șeica Mare,

Ocna Sibiului, Jina, Miercurea Sibiului, Axente Sever, Bazna, Loamneș, Poiana Sibiului, Târnava, Micăsasa, Păuca, Blăjel, Valea Viilor, Șeica Mică, Apoldu de Jos, Ludoș.

