Cum poate apneea în somn să îți crească riscul de accidente auto  

De cele mai multe ori, sforăitul este considerat normal, iar importanța acestuia este minimalizată adesea. Cu toate acestea, este important să-i acordăm o atenție deosebită, pentru că el poate influența, de fapt, nivelul nostru de energie și calitatea somnului. În momentul în care sforăitul este însoțit de pauze respiratorii și de oboseală persistentă, poate fi vorba despre apnee în somn. O astfel de afecțiune poate să îți afecteze calitatea somnului, dar poate avea consecințe și asupra sănătății și concentrării. Când această afecțiune nu este tratată, apneea în somn poate afecta siguranța rutieră.

Apneea în somn este asociată în special cu oboseală. Cu toate acestea, un astfel de diagnostic poate avea impact și asupra abilității de a conduce. Acest lucru se întâmplă când somnolența poate deveni un risc pentru tine și pentru cei din trafic. În continuare vei descoperi cum poate crește riscul de accidente rutiere o „simplă” apnee în somn netratată. Vei afla cum apneea în somn poate să îți influențeze reflexele la volan, precum și capacitatea de a conduce.

Apnee în somn sau un simplu sforăit?

La nivel mondial, sforăitul este des întâlnit. Conform studiilor, se pare că aproximativ 25% din populație sforăie constant. Jumătate din aceștia ajung să experimenteze episoade ocazionale de sforăit. În sine, sforăitul nu este o afecțiune, dar poate să semnaleze obstrucționarea căilor respiratorii. Diagnosticul de apnee în somn este cu totul diferit față de episoadele de sforăit.

Din cauza obstrucției căilor respiratorii, somnul poate să nu fie unul odihnitor pentru tine. Acest lucru se întâmplă când blocajul căilor respiratorii este mai sever și reduce aportul de oxigen. Din cauza unei astfel de situații, apar trezirile repetate și corpul nu ajunge în fazele profunde ale somnului. Este posibil să te confrunți cu oboseală persistentă și cu somnolență excesivă în timpul zilei, chiar dacă nu realizezi imediat aceste efecte. E important să știi că majoritatea semnelor apar în mod discret. Și, de aceea, e esențial să le conștientizezi și să previi evoluția acestora. Uneori, corpul încearcă doar să îți spună că are nevoie de mai multă atenție.

Afecțiunea de apnee în somn și partenerii din trafic

În cazul apneei în somn, te poți simți foarte obosit. Somnolența excesivă este diferita de oboseală. O astfel de stare influențează:

  • viteza de reacție;
  • atenția susținută;
  • coordonarea;
  • capacitatea de a anticipa si evita pericolele;

Somnolența severă poate afecta capacitatea de a conduce. Studiile au arătat că oamenii cu somnolență severă au un risc de accidente de 6-7 ori mai mare decât cei fără simptome. Privarea severă de somn poate fi un exemplu pentru a înțelege cât de mult te poate influența această afecțiune. Din cauza ritmului grăbit al vieții, poți ajunge să nu mai observi cât de obosit ești. Corpul tolerează perioade mari de privare de somn, de aceea, senzația de a te simți „normal” poate fi una înșelătoare.

„M-am obișnuit cu oboseala”, o convingere riscantă

Majoritatea oamenilor susțin că s-au adaptat și au început să funcționeze doar cu puțin somn. Ori cu o stare constantă de oboseală. Din punct de vedere fiziologic, în realitate, creierul nu se adaptează complet la lipsa somnului. Un diagnostic de apnee în somn poate evolua rapid. Din nefericire, simptomele sunt atribuite stresului cotidian, înaintării în vârstă sau suprasolicitării. Tocmai de aceea există o legătură reală între sforăit și riscul în trafic. 

Poți să observi o diferență reală doar după începerea unui tratament pentru diagnosticul de apnee în somn. Printr-o schemă realizată de un medic specialist, îți vei redobândi nivelul de energie și claritatea mentală. La clinica Medikali, la somnologie în sector 3, poți afla mai multe detalii despre calitatea somnului și cum poate fi ea îmbunătățită. Te poți programa la o consultație pentru a discuta cu un medic și pentru a găsi cele mai eficiente soluții împreună.

Somnolența excesivă și capacitatea de a conduce

Prezența în cabinetul medical și evaluarea de după nu înseamnă interzicerea faptului de a conduce. Alături de tine, medicul identifică gradul de somnolență și stabilește o schemă sigură de tratament pentru tine. La clinica Medikali, somnologie sector 3, o evaluare atentă poate să înceapă cu:

  • chestionarele standardizate de somnolență;
  • evaluarea istoricului medical și a stilului de viață;
  • investigații precum poligrafia respiratorie;

Pe lângă acestea, medicul poate să recomande și alte teste suplimentare pentru măsurarea tendinței de a adormi în timpul zilei. Toate acestea oferă o imagine cât mai realistă asupra unui diagnostic de apnee în somn.

Poligrafia respiratorie, un prim pas pentru un somn mai liniștit

Fiind o investigație extrem de eficientă și non-invazivă, poligrafia respiratorie este utilizată frecvent în somnologie. Aceasta se utilizează pentru diagnosticarea afecțiunilor respiratorii din timpul somnului, cum ar fi cea de apnee în somn. Printre cele mai importante măsurători ale acestui aparat portabil se numără:

  • fluxul respirator
  • saturația oxigenului
  • ritmul cardiac
  • mișcările toracelui

Investigația de poligrafie respiratorie este una confortabilă și nu presupune proceduri dureroase. Rezultatul îl poate ajuta pe medic să interpreteze tabloul complet al episoadelor tale de apnee. Medicii de la clinica Medikali integrează poligrafia respiratorie într-o schemă personalizată, adaptată stilului tău de viață.

Poți să îți pierzi temporar dreptul de a conduce?

Pauza de la condus este recomandată atunci când simți că somnolența îți afectează capacitatea de concentrare. Acest lucru nu trebuie privit ca o sancțiune sau ca o restricție. De fapt, este o măsură de protecție, pentru tine și pentru cei din trafic. Este firesc să reacționezi cu neîncredere de la bun început, mai ales când nu ai avut incidente ani la rândul. De fapt, cu cât înțelegi că restricția este temporară și că tratamentul poate reduce riscul, perspectiva ți se poate schimba.

Chiar în câteva săptămâni cu schema de tratament potrivită pentru tine, somnolența se poate diminua semnificativ. De asemenea, poți reveni apoi cu ușurință la activitățile cotidiene. 

Poți întrerupe schema de tratament prescrisă pentru apnee în somn?

În realitate, diagnosticul de apnee în somn nu poate să dispară de la sine. Dacă decizi să întrerupi schema de tratament prescrisă este posibil ca asta să influențeze următoarele situații:

  • reapariția somnolenței diurne;
  • creșterea riscului cardiovascular;
  • scăderea performanței cognitive;
  • reapariția riscului rutier;

Un somn fragmentat poate să îți afecteze întregul organism. Consecințele nu apar brusc, dar un somn neliniștit îți poate afecta treptat calitatea vieții. Alege siguranța pentru tine și pentru cei din trafic. O calitate mai bună a somnului decide, de fapt, libertatea și capacitatea ta de a te bucura de obiceiurile zilnice alături de cei dragi.

Semne care îți pot arăta că ai nevoie de un consult pentru apnee în somn

Există mai multe simptome pe care le poți depista. În cazul în care ele apar, este recomandat să discuți cu un medic specialist. Printre cele mai des întâlnite semne se numără:

  • sforăitul zgomotos;
  • pauzele în respirație observate de cei din jur;
  • adormitul în timpul zilei in conditii monotone;
  • dificultățile de concentrare;

Evaluarea unei astfel de situații începe cu o discuție deschisă despre stilul de viață, somn și semnele observate. Scopul unei investigații este de a vedea cum influențează somnul sănătatea generală a organismului tău.

Somnul, o condiție esențială pentru siguranța ta

Somnul rămâne unul dintre cei mai importanți factori pentru siguranța ta. De aceea, este recomandat să:

  • ai minimum 7 ore de somn înaintea unui drum lung;
  • eviți consumul excesiv de alcool seara;
  • recunoști momentele în care apare somnolența;

În cazul în care simți că oboseala apare când ești la volan, o pauză poate face diferența. Când nu călătorești singur, poate ar merita să cedezi volanul unei persoane mai odihnite. Așa cum subliniază Dr. Răzvan Lungu, medic specialist Pneumologie, „Somnul nu este un lux, ci o condiție esențială pentru siguranță”. Tratamentul adecvat te poate ajuta să ai o energie mai bună pe parcursul zilei și să ai o siguranță mai mare la volan. Tocmai de aceea, poligrafia respiratorie este primul pas către un somn mai liniștit și o viață mai bună. Marile schimbări pornesc de la gesturi simple, pentru că somnul influențează fiecare aspect al vieții tale. Dacă simți că oboseala a devenit parte din rutina ta, nu o lăsa să îți influențeze siguranța la volan. Programează-te la clinica Medikali pentru o evaluare de somnologie și redescoperă energia pe care ți-o dă un somn cu adevărat odihnitor.

Sursa foto: freepik.com

