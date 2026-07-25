Cum pregătești un souvlaki ca în Grecia cu Punctele Lidl Plus

În această perioadă, utilizatorii aplicației pot obține o selecție de produse preferate cu mai puține Puncte Lidl decât în mod obișnuit, transformând ingredientele pentru preparatele sezonului în alegeri și mai avantajoase. De la hot dog și souvlaki pentru grătar, până la smoothie cu pepene verde sau cheesecake cu sos de căpșuni, inspirația pentru rețete de vară se întâlnește cu avantajele oferite de Lidl Plus.

Oferta este disponibilă în aplicația Lidl Plus, iar Lidl îi provoacă pe clienți să descopere rețete noi cu vibe de vară și să transforme produsele preferate disponibile cu mai puține Puncte Lidl în preparate potrivite pentru zilele petrecute alături de familie și prieteni. Fie că aleg o rețetă pentru grătar, o băutură răcoritoare sau un desert, clienții Lidl pot găsi inspirație în Bucătăria Lidl și pot beneficia în același timp de avantajele oferite prin Puncte Lidl. 

Smoothie cu pepene verde

Pentru zilele călduroase, smoothie-ul cu pepene verde este o alegere răcoritoare și ușor de preparat, perfectă pentru o pauză plină de prospețime.

Produsele disponibile cu mai puține Puncte Lidl pentru această rețetă:

  • Pepene verde, per kg  – 330 puncte (reducere de la 415 puncte),
  • Rodii, per buc. – 600 puncte (reducere de la 720 puncte).

Hot dog cu cârnați la grătar 

Un preparat perfect pentru mesele în aer liber, hot dog-ul cu cârnați la grătar combină gustul specific verii cu ingrediente ușor de pregătit și este alegerea potrivită pentru un picnic sau o reuniune cu prietenii.

Produsele disponibile cu mai puține Puncte Lidl pentru această rețetă:

  • Crenvurști din piept de pui Pikok ,500 g – 1.400 puncte (reducere de la 790 puncte),
  • Chifle pentru Hot Dog Tastino, 250 g – 500 puncte (reducere de la 790 puncte),
  • Castraveți cornison în oțet Freshona, 680 g – 1.050 puncte (reducere de la 790 puncte).

Souvlaki cu carne de porc

Inspirată din bucătăria grecească, această rețetă aduce atmosfera vacanțelor de vară direct la masă și poate fi pregătită rapid pentru mesele petrecute în familie.

Produsele disponibile cu mai puține Puncte Lidl pentru această rețetă:

  • Ceafă de porc fără os, feliată, 500 g – 2.900 puncte (reducere de la 3.398 puncte),
  • Tortilla Wraps Clasic Snack Day, 370 g – 650 puncte (reducere de la 790 puncte),
  • Castraveți cornison în oțet Freshona, masă solidă 370 g – 1.050 puncte (reducere de la 1.340 puncte).

Poți vedea rețeta completă aici: Souvlaki cu carne de porc.

Cheesecake cu sos de căpșuni

Desertul completează perfect un meniu de vară și este una dintre acele rețete care adună întreaga familie în jurul mesei. În plus, mai multe dintre ingredientele necesare se regăsesc în oferta disponibilă prin Puncte Lidl.

Produsele disponibile cu mai puține Puncte Lidl pentru această rețetă:

  • Biscuiți digestivi Sondey, 400 g – 650 puncte (reducere de la 890 puncte),
  • Unt Pilos, 250 g – 700 puncte (reducere de la 885 puncte),
  • Cremă de brânză proaspătă natur Milbona, 300 g – 1.100 puncte (reducere de la 1.430 puncte),
  • Mascarpone Milbona, 250 g – 1.300 puncte (reducere de la 1.500 puncte),
  • Miere polifloră Savori din Stup, 900 g – 3.000 puncte (reducere de la 3.750 puncte).
Cum pregătești un souvlaki ca în Grecia cu Punctele Lidl Plus

Lidl Plus: rețeta perfectă pentru cumpărături avantajoase

Prin aplicația Lidl Plus, clienții Lidl acumulează Puncte Lidl la fiecare cumpărătură prin scanarea cardului digital la casa de marcat. Pentru fiecare 1 leu cheltuit se acordă 1 Punct Lidl, iar punctele pot fi utilizate ulterior pentru obținerea unor produse și beneficii disponibile în aplicație. În această perioadă, o selecție de produse preferate poate fi obținută cu mai puține puncte decât în mod obișnuit, oferind un avantaj suplimentar utilizatorilor Lidl Plus.

Lidl Plus este aplicația digitală care oferă acces la reduceri dedicate, cupoane și beneficii personalizate. Prin intermediul aplicației, utilizatorii pot activa oferte, consulta promoțiile disponibile și descoperi permanent noi modalități de economisire la cumpărăturile de zi cu zi, direct în telefon.

Descoperă rețetele verii și oferta cu Puncte Lidl aici.

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