Confirmarea Parchetului General: Dronă de tip Shahed la Padina

O nouă interceptare aeriană a avut loc în această dimineață în spațiul aerian al României. O dronă care a pătruns neautorizat în teritoriul național a fost identificată, interceptată și distrusă de un pilot român de F-16 în Delta Dunării, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Este a doua acțiune de intercepție și doborâre executată de aviația militară română în ultimele 48 de ore, după un incident similar desfășurat în cursul zilei de vineri. În cazul dronei doborâte în Buzău, șefa diplomației de la București a precizat că cercetările au avansat. Parchetul General a confirmat oficial că aparatul de zbor doborât în apropiere de localitatea Padina a fost o dronă de tip Shahed, același model de echipament de atac pe care Federația Rusă îl lansează în mod sistematic împotriva țintelor din Ucraina.

„Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național. În această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 km vest de Sfântu Gheorghe. Știm acum mai multe și despre intercepția de vineri: Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina a fost o dronă de tip Shahed, de același fel pe care Rusia le lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”, a scris pe X ministrul Oana Țoiu.

For the second time in two days, a Romanian F-16 pilot shot down a drone that violated our national airspace.



This morning the drone was intercepted and destroyed in the Danube Delta area, about 10 km west of Sfântu Gheorghe.



We now also know more about Friday's interception,… pic.twitter.com/v1YGDidugT — Toiu Oana (@oana_toiu) July 25, 2026

Cele două incursiuni „nu sunt un accident, sunt un tipar”

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că succesiunea rapidă a celor două incursiuni indică existența unei acțiuni repetitive și nu a unor evenimente izolate.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, sunt un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, intercepție, protecția cetățenilor noștri, transparență totală cu aliații noștr”, a transmis Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Șefa diplomației române le-a mulțumit militarilor implicați în protejarea spațiului aerian național și a afirmat clar poziția României privind integritatea teritorială: „Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că au dovedit că spațiul nostru aerian este apărat. Frontierele României nu sunt negociabile. Vom transmite concluziile ambelor anchete aliaților și partenerilor noștri din UE”.

Toate datele rezultate din anchetele derulate de autoritățile române cu privire la cele două drone doborâte urmează să fie puse integral la dispoziția partenerilor din NATO și din Uniunea Europeană.

















