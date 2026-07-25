Confirmarea Parchetului General: Dronă de tip Shahed la Padina

O nouă interceptare aeriană a avut loc în această dimineață în spațiul aerian al României. O dronă care a pătruns neautorizat în teritoriul național a fost identificată, interceptată și distrusă de un pilot român de F-16 în Delta Dunării, la aproximativ 10 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

Este a doua acțiune de intercepție și doborâre executată de aviația militară română în ultimele 48 de ore, după un incident similar desfășurat în cursul zilei de vineri. În cazul dronei doborâte în Buzău, șefa diplomației de la București a precizat că cercetările au avansat. Parchetul General a confirmat oficial că aparatul de zbor doborât în apropiere de localitatea Padina a fost o dronă de tip Shahed, același model de echipament de atac pe care Federația Rusă îl lansează în mod sistematic împotriva țintelor din Ucraina.

„Pentru a doua oară în două zile, un pilot român de F-16 a doborât o dronă care a încălcat spațiul nostru aerian național. În această dimineață, drona a fost interceptată și distrusă în zona Deltei Dunării, la aproximativ 10 km vest de Sfântu Gheorghe. Știm acum mai multe și despre intercepția de vineri: Parchetul General a confirmat că drona doborâtă lângă Padina a fost o dronă de tip Shahed, de același fel pe care Rusia le lansează, noapte de noapte, împotriva Ucrainei”, a scris pe X ministrul Oana Țoiu.

Cele două incursiuni „nu sunt un accident, sunt un tipar”

Ministrul Afacerilor Externe a precizat că succesiunea rapidă a celor două incursiuni indică existența unei acțiuni repetitive și nu a unor evenimente izolate.

„Două incursiuni în 48 de ore nu sunt un accident, sunt un tipar, iar răspunsul nostru la acest tipar este consecvența: detectare, intercepție, protecția cetățenilor noștri, transparență totală cu aliații noștr”, a transmis Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Șefa diplomației române le-a mulțumit militarilor implicați în protejarea spațiului aerian național și a afirmat clar poziția României privind integritatea teritorială: „Le mulțumesc piloților noștri și Forțelor Armate Române pentru că au dovedit că spațiul nostru aerian este apărat. Frontierele României nu sunt negociabile. Vom transmite concluziile ambelor anchete aliaților și partenerilor noștri din UE”.

Toate datele rezultate din anchetele derulate de autoritățile române cu privire la cele două drone doborâte urmează să fie puse integral la dispoziția partenerilor din NATO și din Uniunea Europeană.









Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Viva.ro
Informația de ultim moment, de la vârful țării, face acum înconjurul presei cu o viteză neașteptată! Nimeni nu credea că se va ajunge până aici, dar iată-ne, dragi cetățeni. Breaking news, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Unica.ro
Divorț la nivel înalt în politică. Incredibil ce a aflat despre soțul ei, după ani de mariaj! „Mi se face rău când mă gândesc”
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
Elle.ro
Brigitte Macron, decizie radicală după ce femeile care au susținut că ea s-a născut bărbat au fost achitate. Ce hotărâre a luat Prima Doamnă a Franței
gsp
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
GSP.RO
Fosta gimnastă a încins Instagramul din Vietnam. Apariția provocatoare care a atras toate privirile
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
GSP.RO
Ce se ascunde sub noul șantier » Locul unde s-a câștigat un titlu șters din istorie renaște după zeci de ani, cu 75 de milioane €
Parteneri
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Libertateapentrufemei.ro
Ca la Bollywood! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României la întâlnirea cu președinta Indiei la București. Niciodată nu a fost atât de îndrăzneață! Imaginile momentului
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
Avantaje.ro
Ea - 52, el - 29, atât aveau când s-au îndrăgostit, dar iubirea nu a rezistat. La 6 luni de la despărțirea de Octavian Ene, uite cum a răspuns Daniela Nane la o întrebare incomodă! ȘAH MAT!
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇
Tvmania.ro
❤️ Puțini știu povestea din spatele imaginii lui Marc Cucurella! Femeia care l-a ajutat să ajungă campion și motivul emoționant pentru care și-a păstrat părul lung 👀👇

Știri România

Parteneri
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Adevarul.ro
Ce urmează după Ucraina? Cinci scenarii pentru un posibil atac al Rusiei asupra Europei
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Borza. De ce l-a cedat, de fapt, Rapid la numai 20 ani pe fundaşul stânga titular al naţionalei lui Hagi. Exclusiv
Un test OpenAI a scăpat de sub control și a executat 17.000 de acțiuni automate
Financiarul.ro
Un test OpenAI a scăpat de sub control și a executat 17.000 de acțiuni automate
Parteneri
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Elle.ro
O mai ții minte pe Janine Sârbu? Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta soție a lui Adrian Sârbu și unul dintre cele mai apreciate modele din anii 90. A fost decorată recent de Ministerul Culturii din Franța. Foto
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei
Viva.ro
Wow! Povestea lor chiar bate scenariul oricărui film! Antonela Roccuzzo și Lionel Messi s-au îndrăgostit în copilărie, viața i-a dus pe drumuri separate, dar o dramă teribilă i-a readus împreună. Mulți apropiați ai cuplului au vorbit despre episodul care le-a schimbat definitiv relația. Mult timp nu s-a știut asta despre superstarul Argentinei

Monden

Parteneri
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
TVMania.ro
A rupt tăcerea fără nicio rușine! Daniela Crudu spune totul despre activitatea ei de pe platformele pentru adulți: „Fac ce vreau, e wow!”
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
ObservatorNews.ro
A doua dronă doborâtă în spațiul aerian românesc, lângă Sfântu Gheorghe. Imagini surprinse de martori
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Libertateapentrufemei.ro
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani. Ce nu s-a văzut niciodată la TV: ”Eu am cunoscut o altă latură a relației lor. În casă era o atmosferă..."
Parteneri
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
GSP.ro
Marea rivală a Simonei Halep, de nerecunoscut pe plajele din Grecia
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
GSP.ro
Ce s-a întâmplat cu acțiunile lui Mircea Lucescu de la Romradiatoare Brașov
Parteneri
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
Mediafax.ro
Diferențe uriașe în dezvoltarea economică din Europa. Cât e averea medie pe adult
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Wowbiz.ro
Andreea Ibacka a izbucnit în plâns! Ce a emoționat-o până la lacrimi pe vedetă: „Nu-mi mai e rușine să fiu vulnerabilă”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Wowbiz.ro
Dragostea plutește la propriu pe litoral! Doi îndrăgostiți au transformat marea într-o scenă de film romantic. Turiștii prezenți s-au uitat de două ori
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
Redactia.ro
Zodia care va avea parte de o minune în acest weekend. O să curgă multe lacrimi de fericire
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani
KanalD.ro
O bunică refuză să vândă o bucată din grădină și blochează construcția unui drum de 52 de milioane de euro ca să salveze un stejar vechi de 500 de ani

Politic

Parteneri
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
ZiaruldeIasi.ro
Compania care va începe construirea unui parc fotovoltaic uriaș la marginea Iașului a învârtit anul trecut 160 de milioane de euro. Cine este fondatorul
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
Fanatik.ro
Motivul pentru care prietena Soranei Cîrstea s-a retras din circuit. Abia acum a vorbit despre problema sa medicală
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință
Spotmedia.ro
Cum ne prostește televizorul, la propriu! Ce-au descoperit oamenii de știință