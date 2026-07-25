Ținta a fost încadrată pe radarul de bord în 11 minute

În doar 11 minute de la detectare, aparatele de vânătoare au încadrat ținta pe radar și au doborât-o într-o zonă de siguranță, potrivit ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță, care a subliniat că incidentul arată o dovadă clară de fermitate din partea Armatei.

„A fost o activitate intensă în această dimineaţă în zona graniţei cu Ucraina, în vecinătatea spaţiului aerian cu România, de pe la ora 05:00. La ora 08:20, o dronă a intrat în spaţiul aerian al României, la vreo 17 kilometri verticală faţă de Sulina”, a precizat Radu Miruță, la Antena 3.

Aparatul a „evoluat în zona de frontieră cu Ucraina” și a fost doborât, conform MApN, „în condiții de siguranță într-o zonă nepopulată din proximitatea frontierei”. Punctul de impact a fost la 9,6 km de localitatea Sfântu Gheorghe, din județul Tulcea.

„Doi piloţi, aflaţi în misiune de poliţie aeriană cu avioane de vânătoare româneşti, în 11 minute, au reuşit să încadreze pe radarul de bord ţinta, să identifice o zonă de siguranţă în care aceasta să poată fi angajată, să o ţintească şi să o doboare”, a mai declarat ministrul interimar al Apărării.

Inițial el a precizat că drona a fost doborâtă în 12 minute, într-o zonă nelocuită. „Încă o dronă intrată ilegal în spațiul aerian românesc a fost doborâtă de militarii români în această dimineață, la ora 8:34, la 9,6 km vest de localitatea Sfântu Gheorghe. Drona a fost observată de radarele MApN intrând în spațiul nostru aerian la ora 8:22 și a fost lovită câteva minute mai târziu de un avion de vânătoare F-16 românesc”, preciza sâmbătă dimineața, pe Facebook, Radu Miruță.

„O dovadă clară de fermitate din partea Armatei Române”

Ministrul Apărării a subliniat, în cadrul unei intervenţii telefonice la Antena 3, că doborârea dronei demonstrează fermitatea Armatei Române în fața încălcării spațiului aerian.

„Este o dovadă clară de fermitate din partea Armatei Române că astfel de intrări neuatorizate nu sunt tolerate şi este, dacă vreţi, o dovadă că ceea ce am spus constant cu privire la preocuparea permanentă a Ministerului Apărării de a rearanja capabilităţii, în a face tot felul de simulări cu privire la dronele care intră prin anumite moduri în spaţiul aerian românesc a început să dea roade”, a mai precizat acesta.

Nu a fost încă stabilită proveniența dronei

Întrebat despre provenienţa dronei doborâte sâmbătă dimineaţă, lângă Sfântu Gheorghe, ministrul a răspuns: „Nu avem cum să avem informaţii în acest moment, pentru că informaţiile încep să apară de la discuţiile cu piloţii, care, poate, ajung să vadă vizual drona din cockpitul avionului de vânătoare. Certitudinea acestor informaţii este generată de un raport de expertiză pe care mai multe instituţii ale statului român o fac ulterior, colectând rămâşiţele acestei drone de la sol şi făcând o expertiză asupra lor”.

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