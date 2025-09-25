Aceasta este frumusețea necuvântătoarelor. Ne pot oferi iubire, fără cuvinte, doar prin gesturi duioase. În general, cele mai adoptate sunt pisicile și câinii. Îngrijirea lor este însă diferită. Așa că trebuie să fim conștienți că, pe lângă dragoste, este nevoie de responsabilitate.

Avem obligația de a-i oferi patrupedului o viață sănătoasă, echilibrată. Alimentația este un pilon esențial. Câinii, de exemplu, au nevoi foarte speciale. Oferirea hranei potrivite nu ar trebui făcută la întâmplare. Mulți proprietari aleg în funcție de preț sau de ambalaj. Este total greșit să facem asta.

Este necesar să înțelegem care sunt cu adevărat nevoile companionului nostru. O dietă necorespunzătoare poate duce la o serie de probleme. Printre acestea putem observa lipsa de energie, afecțiuni digestive, alergii, căderea părului. Pe termen lung pot să apară chiar și unele maladii grave. De aceea, trebuie să luăm în considerare hrană de calitate, precum cea oferită de magazinul exopet.ro.

Înțelege nevoile nutriționale ale câinelui

Cum spuneam, acestea pot fi foarte diferite. Nu orice tip de mancare caini este suficientă sau indicată. La fel ca oamenii, câinii au nevoi diferite. Totul poate fi recomandat în funcție de vârstă, talie, activitate, metabolism. Există chiar și patrupezi cu probleme de sănătate.

De exemplu, câinele pui nu poate mânca orice. Este o ființă aflată în creștere. În primul rând, are nevoie de laptele mamei. Apoi, apare diversificarea. Hrană lui trebuie să fie bogată în proteine de calitate, calciu, grăsimi sănătoase. La exopet.ro mâncarea pentru puppy este aleasă corespunzător.

Unul din brand-urile recomandate este Brit Care, care oferă hrană umedă dar și uscată pentru juniori.  Un câine adult are nevoie de un alt tip de alimentație. Aceasta va trebui să susțină articulațiile, digestia. Numărul caloriilor este necesar să fie mai mic.

Să nu uităm de dimensiuni. Câinii sunt categorisiți și după talie. Rasele mici au un metabolism mai rapid. Alimentația lor trebuie să ofere mai multă energie. Câinii de talie mare vor mânca automat mai mult. Dar hrana trebuie să fie foarte bună pentru oase și ligamente.

Este nevoie să susțină o greutate corporală mai mare. De fapt, trebuie să știi și că un câine activ va consuma mai multe calorii decât unul leneș. La fel ca și în cazul pisicilor. La exopet.ro vei găsi alimente pentru toate aceste tipuri de animale.

Alege numai ingrediente de calitate

Nu este indicat să ne luăm doar după reclame. Știm că media ne prezintă anumite brand-uri, iar tentația de a crede că sunt cele mai bune este mare. Un anumit aliment promovat intens nu este neapărat și sănătos. Unele conțin subproduse de origine animală, cereale ieftine, aditivi artificiali.

Sănătatea câinelui poate avea de suferit. Afecțiunile digestive și alergiile sunt printre cele mai comune. Exopet.ro își selectează cu grijă produsele. Acestea au o sursă de proteină animală bine definită. Făina de carne este de evitat.

La fel trebuie să renunțăm și la alimentele cu porumb, grâu sau soia că prim ingredient. Nu oferă beneficii reale. Hrana superioară conținr legume, fructe, uleiuri naturale. Uită-te și după suplimente precum glucozamină, condroitină, Omega 3, probiotice.

Va trebui să citești atent eticheta fiecărui produs. Ingredientele sunt listate în ordinea descrescătoare a cantității. Deci, în compoziție, va predomină ceea ce se află în cea mai mare cantitate. Să fii atent la orice semnal de alarmă.

Hrana unui câine adult sănătos trebuie să conțină până la 30% proteină și maxim 18% grăsimi. Vezi tot ce poate indică ingrediente de slabă calitate. De aceea, cel mai bine este să ne adresăm specialiștilor sau medicului veterinar. Acesta ne poate recomandă exact ceea îi este de folosință patrupedului.

Hrană uscată, umedă sau gătită

Din fericire, pentru câini, avem multe opțiuni. Față de alte animale, au o varietate de alimente. Stilul tău de viață, precum și preferințele câinelui contează. Hrana uscată este cea mai populară pentru. Este practică, se păstrează bine. Ajută la curățarea danturii. Totuși, nu toți câinii o acceptă ușor.

La unii pot să apară probleme digestive dacă nu sunt hidratați. Pe de altă parte, hrană umedă este mai gustoasă. În multe cazuri este mai ușor de digerat. Totuși, trebuie consumată imediat după deschidere. Este recomandată mai ales pentru câinii mofturoși sau cu afecțiuni dentare.

Pentru câini mai poate fi oferită și o hrană gătită acasă. Mulți stăpâni preferă această metodă. Această trebuie să fie bine echilibrată nutrițional. Cu puțină informare, îi vei putea găti acestuia mâncarea perfectă.

Semne că hrana oferită nu îi priește

Nu înseamnă că dacă a fost recomandată inițial este și bună. Câinii au preferințe.

Fiecare organism e diferit. Și la câini, acesta reacționează în mod unic la anumite ingrediente. Reacțiile câinelui tău după schimbarea dietei sunt foarte importante.

Trebuie neapărat să elimini acele alimente dacă observi anumite lucruri. Acestea sunt diareea, vărsăturile, gazele în exces. De asemenea, mâncărimi ale pielii urmare de scărpinat constant sunt alte triggere de alarmă. În situații grave, este posibil să fie nevoie să mergi chiar la veterinar.

Poate fi cazul să îi oferi alimentație specifică pentru unele afecțiuni, cel puțin pentru o perioadă. La exopet.ro poți găsi inclusiv alimente pentru diverse afecțiuni.

O alegere corectă pentru o viață lungă

Un animal fericit se vede. Acesta va fi jucăuș, activ, vesel. Pe lângă afecțiune, alimentația, cum spuneam, are un rol important. Hrana câinelui tău nu este doar o necesitate zilnică. Putem spune că este o investiție bună pe termen lung. Sănătatea și bunăstarea lui sunt importante.

Asta înseamnă să fim stăpâni responsabili, dar și iubitori. Desigur, nimic nu poate garanta că nu vor există probleme în viitor. Dar putem preveni anumite afecțiuni sau probleme viitoare. Nu este nimic greșit în a spune că patrupedul tău merită ce e mai bun.

O alimentație corectă înseamnă mai mulți ani frumoși petrecuți împreună. Intră pe exopet.ro pentru a descoperi alimentele care îi pot oferi o viață sănătoasă.

Sursa foto: Freepik.com

