ADHD afectează multe aspecte ale vieții unui individ, inclusiv performanța la locul de muncă, învățătura, relațiile sociale și familiale. De multe ori, simptomele ADHD sunt vizibile încă din copilărie, însă nu întotdeauna acestea sunt recunoscute și diagnosticate din timp. De aceea, mulți adulți care suferă de ADHD au avut de-a lungul vieții dificultăți în a înțelege cauzele anumitor comportamente și trăiri emoționale. Deși este o afecțiune de lungă durată, există tratamente eficiente care pot ajuta persoanele afectate să își îmbunătățească semnificativ calitatea vieții.

Ce este ADHD și cum se manifestă

ADHD este o tulburare neurologică complexă, care are la bază un dezechilibru chimic în creier, afectând regiunile responsabile cu atenția, autocontrolul și planificarea comportamentului. Simptomele tipice includ dificultăți semnificative în menținerea concentrării asupra unor sarcini simple sau complexe, impulsivitate și hiperactivitate. Aceste simptome nu sunt doar simple capricii sau trăsături de personalitate, ci reprezintă un set de comportamente care interferează semnificativ cu viața cotidiană. Persoanele cu ADHD pot avea probleme să finalizeze sarcinile la locul de muncă sau la școală, să respecte termenele limită sau să mențină relații stabile și funcționale. De asemenea, pot manifesta un grad ridicat de neliniște interioară, având dificultăți în a se liniști și în a rămâne calm în situații care nu impun o reacție rapidă sau excesivă.

Recomandări Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

În cazul copiilor, simptomele se pot manifesta printr-o hiperactivitate evidentă, o tendință de a nu respecta regulile sau o permanentă nevoie de stimulare. La adulți, simptomele pot fi mai subtile, manifestându-se printr-o organizare deficitară, uitare frecventă a detaliilor importante sau o stare constantă de neliniște. Aceste trăsături pot crea dificultăți mari în viața profesională și socială, iar cei afectați pot avea un sentiment constant de frustrare și neînțeles.

Este esențial să înțelegem că ADHD nu este o afecțiune care se va „vindeca” de la sine. Persoanele care suferă de ADHD pot beneficia de ajutor profesional, iar tratamentele disponibile sunt extrem de eficiente atunci când sunt aplicate corect.

Rolul psihoterapeutului în gestionarea ADHD

Psihoterapeutul joacă un rol central în tratamentul ADHD, oferind un cadru terapeutic în care pacientul poate explora cauzele comportamentelor și gândurilor disfuncționale, învățând să își regleze impulsurile și să adopte strategii de coping eficiente. Terapia cognitiv-comportamentală (CBT) este una dintre cele mai utilizate forme de terapie pentru ADHD, deoarece se concentrează pe identificarea și modificarea gândurilor și comportamentelor negative care agravează simptomele. În cadrul acestei terapii, pacientul învață să recunoască tiparele de gândire care duc la comportamente impulsive sau distragerea atenției și învață tehnici pentru a le schimba.

Recomandări Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

Pe lângă CBT, psihoterapeutul poate utiliza alte tehnici pentru a ajuta pacientul să își gestioneze simptomele ADHD. De exemplu, terapia prin vorbire poate ajuta pacienții să își exprime frustrările și emoțiile asociate cu ADHD, ceea ce poate fi extrem de benefic pentru cei care se simt adesea copleșiți de propria condiție. În plus, psihoterapeutul poate învăța pacientul cum să își structureze mai bine viața, să își stabilească priorități și să își organizeze activitățile într-un mod eficient, astfel încât să reducă impactul ADHD asupra activităților zilnice.

Un alt aspect important al rolului psihoterapeutului este ajutarea pacientului să înțeleagă impactul ADHD asupra relațiilor interpersonale și să dezvolte abilități de comunicare și gestionare a conflictelor. Persoanele cu ADHD pot întâmpina dificultăți în a menține relații stabile din cauza impulsivității sau a lipsei de concentrare, iar terapia poate fi un instrument esențial în îmbunătățirea acestora.

Psihiatrul și tratamentul medical pentru ADHD

Deși psihoterapia poate fi extrem de eficientă în gestionarea ADHD, în anumite cazuri este necesar și un tratament medicamentos pentru a ajuta pacientul să își controleze simptomele. Psihiatrul este un medic specializat în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor mintale, inclusiv ADHD, prin medicație și consiliere. Medicamentele pot ajuta la reglarea chimiei creierului, care este adesea dezechilibrată în cazul persoanelor cu ADHD. Aceste medicamente sunt utilizate pentru a îmbunătăți atenția, a reduce impulsivitatea și a controla hiperactivitatea.

Recomandări Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil

Stimulantele sunt cele mai frecvent prescrise medicamente pentru ADHD și sunt considerate cele mai eficiente. Deși stimulantele sunt eficiente, ele pot avea efecte secundare, motiv pentru care psihiatrul monitorizează atent pacientul și ajustează doza sau trece la alternative non-stimulante atunci când este necesar. Medicația nu este destinată doar pentru a masca simptomele, ci pentru a ajuta la restabilirea echilibrului chimic din creier, facilitând astfel o abordare mai eficientă a terapiilor comportamentale. Psihiatrul poate combina tratamentele medicamentoase cu psihoterapia, ceea ce reprezintă un tratament integrat care abordează atât factorii biologici, cât și cei comportamentali ai ADHD.

Colaborarea dintre psihoterapeut și psihiatru în tratamentul ADHD

Una dintre cele mai eficiente metode de a gestiona ADHD este combinarea psihoterapiei și a medicației, deoarece fiecare abordare adresează diferite aspecte ale afecțiunii. Psihoterapeutul și psihiatrul lucrează adesea împreună pentru a crea un plan de tratament personalizat care răspunde nevoilor individuale ale pacientului. Psihoterapeutul se concentrează pe schimbarea gândurilor și comportamentelor care duc la dificultăți, în timp ce psihiatrul se asigură că tratamentul medicamentos ajută la gestionarea simptomelor fiziologice.

Prin colaborarea dintre acești doi profesioniști, pacientul beneficiază de un tratament complet, care include atât abordări psihologice, cât și medicale. De exemplu, psihiatrul poate prescrie medicamentele necesare pentru a ajuta la controlul simptomelor ADHD, iar psihoterapeutul poate ajuta pacientul să învețe cum să își folosească mai eficient strategiile de coping pentru a face față provocărilor zilnice. Astfel, tratamentul devine mult mai eficient și mai sustenabil pe termen lung.

Cum să căutăm ajutor pentru ADHD

Dacă suspectezi că tu sau cineva drag suferă de ADHD, primul pas este să consulți un specialist. Multe persoane nu sunt conștiente de simptomele ADHD și pot trăi ani de zile fără un diagnostic corect. Un medic de familie poate fi un punct de plecare bun pentru a face o evaluare inițială. De asemenea, există multe resurse online și organizații care oferă informații despre ADHD și pot ajuta la găsirea unui psihoterapeut sau psihiatrului specializat.

Este important să alegi un profesionist care are experiență în tratarea ADHD și care îți poate oferi un plan de tratament adaptat nevoilor tale. În plus, este esențial ca pacientul să se simtă confortabil și să aibă încredere în specialistul ales, deoarece tratamentele sunt mult mai eficiente atunci când există o relație de încredere între pacient și profesionist.

ADHD NU se tratează de la sine

ADHD este o afecțiune complexă care necesită un tratament specializat. Psihoterapeutul și psihiatrul joacă un rol vital în tratamentul acestei tulburări, abordând atât aspectele comportamentale, cât și cele biologice ale ADHD. Cu un plan de tratament bine structurat, care poate include atât psihoterapie, cât și medicație, persoanele afectate de ADHD pot învăța să își gestioneze simptomele și să ducă o viață mai echilibrată. Căutarea unui ajutor adecvat este esențială, iar cu sprijinul corect, gestionarea ADHD devine mult mai ușoară și mai eficientă pe termen lung.

Sursa foto: pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE