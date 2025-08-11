Cuprins

  1. Amenajarea spațiului ideal: alegerea mobilierului confortabil
  2. Piese de decor care aduc personalitate locului
  3. Plantele de interior și rolul lor în revitalizarea spațiului
  4. Selecția sistemului audio și impactul muzicii asupra stării de spirit
  5. Accesorii decorative pentru un ambient autentic
  6. Iluminatul cald și efectele sale asupra atmosferei

1. Amenajarea spațiului ideal: alegerea mobilierului confortabil 

Primul pas în crearea unei atmosfere autentice de cafenea la tine acasă este alegerea unui mobilier confortabil care să reflecte stilul personal și să ofere, în același timp, un loc plăcut de relaxare. Alege scaune și fotolii cu perne moi și țesături plăcute la atingere, care să te invite să te așezi și să te bucuri de o pauză de cafea. Mesele mici, rotunde sau pătrate, sunt ideale pentru a imita aspectul intim al unei cafenele și pentru a economisi spațiu. Optează pentru mobilier din lemn de culoare caldă sau metal în stil industrial, pentru a crea un contrast plăcut cu restul decorațiunilor. Asigură-te că piesele alese sunt funcționale și ușor de întreținut, permițându-ți să te bucuri de un spațiu frumos și practic în același timp.

2. Piese de decor care aduc personalitate locului 

Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator
Recomandări
Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Pentru a aduce personalitate și un plus de autenticitate spațiului cafe-bar de acasă, piesele de decor sunt elemente cheie care pot transforma complet atmosfera. Alege idei care să reflecte tematica aleasă, cum ar fi tablouri sau postere cu imagini retro ale unor cafenele celebre sau mesaje inspiraționale legate de cafea. Astfel, un covor cu textură moale și culori calde poate adăuga un plus de confort și poate delimita elegant spațiul. Iluminează-ți colțul de relaxare cu felinare sau lămpi cu design deosebit, care să creeze efecte de lumină plăcute. Plasează pe mese câteva cărți sau reviste pentru a oferi oportunități de lectură plăcută și pentru a completa decorul cu un aer intelectual și rafinat. Nu uita de micile plante de apartament, care nu doar că împrospătează aerul, dar aduc și o notă de natură care ușurează tranziția de la agitația cotidiană la relaxare profundă. Alege decorul în funcție de stilul și preferințele tale pentru a crea un spațiu care să te reprezinte pe deplin.

3. Plantele de interior și rolul lor în revitalizarea spațiului 

Plantele de interior joacă un rol esențial în revitalizarea oricărui spațiu, iar integrarea lor în colțul de cafenea de acasă aduce o atmosferă proaspătă și liniștitoare. Alegerea unor plante potrivite pentru interior poate îmbunătăți calitatea aerului, absorbind toxinele și eliberând oxigen, ceea ce contribuie la crearea unui mediu mai sănătos. Plantele precum ficusul elastica, sansevieria sau feriga sunt ideale pentru un astfel de spațiu, datorită capacității lor de adaptare și întreținere ușoară. Amplasează-le strategic în colțurile camerelor sau pe rafturi pentru a adăuga dimensiune și textură decorului. Combină diverse tipuri de ghivece, de la ceramice simple la coșuri suspendate, pentru a aduce un plus de stil și originalitate. Elementele naturale oferite de plante creează o conexiune cu natura, care îți va spori confortul și te va ajuta să te detașezi de stresul zilnic, făcându-te să te simți într-o adevărată oază de relaxare.

Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat
Recomandări
Subiecte BAC Română 2025 – sesiunea de toamnă. Ce a picat la prima probă a examenului de Bacalaureat

4. Selecția sistemului audio și impactul muzicii asupra stării de spirit 

Selecția unui sistem audio potrivit este importantă pentru a recrea o atmosferă de cafenea care să îți învăluie simțurile și să contribuie la starea de bine. Muzica ambientală adaugă un strat de profunzime experienței și poate influența pozitiv starea de spirit, ajutându-te să te relaxezi sau să te concentrezi mai bine. Atunci când alegi un sistem audio, ia în considerare dimensiunea spațiului și calitatea sunetului pe care dorești să o obții. Optează pentru difuzoare compacte, dar puternice, care să ofere un sunet clar și echilibrat, fără distorsiuni. În magazinele Altex găsești o gamă variată de sisteme audio cu conectivitate Bluetooth sau Wi-Fi, astfel încât să poți controla playlist-ul preferat cu ușurință de pe orice dispozitiv. Explorează diversele genuri muzicale care îți plac și creează o selecție care să susțină atmosfera dorită, de la jazz liniștitor la bossa nova sau chiar sunete de natură. Muzica potrivită poate transforma complet percepția unui spațiu, făcându-te să te simți ca într-un loc special de fiecare dată când guști din cafeaua ta preferată.

5. Accesorii decorative pentru un ambient autentic 

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Accesoriile decorative joacă un rol crucial în transformarea unui spațiu banal într-un loc cu adevărat autentic și primitor, specific unei cafenele. Fie că optezi pentru ceasuri de perete în stil vintage sau postere cu tematică cafenea, aceste detalii pot spune o poveste și pot adăuga un plus de personalitate întregului ansamblu. Lămpile cu abat-jours din materiale naturale, cum ar fi pânza sau răchita, conferă o lumină difuză și plăcută, perfectă pentru o atmosferă relaxantă. Poți folosi, de asemenea, șervete și fețe de masă cu imprimeuri clasice pentru a aduce un plus de eleganță și rafinament. Cărțile vechi sau albumele de artă plasate strategic pe mese sau rafturi pot stimula conversația și pot aduce un aer de intelectualitate spațiului. Nu uita să adaugi câteva obiecte personale care să reflecte pasiunile tale, cum ar fi colecții de cești sau fotografii polaroid cu amintiri dragi, pentru ca locul să fie cu adevărat al tău. Accesoriile decorative alese cu grijă pot transforma colțul tău de relaxare într-un spațiu fermecător și plin de căldură.

6. Iluminatul cald și efectele sale asupra atmosferei 

Iluminatul cald este un element de bază pentru crearea unei atmosfere primitoare și confortabile, similară celei din cafenelele cochete. Alegerea surselor de lumină potrivite poate avea un impact semnificativ asupra percepției spațiului, contribuind la o stare de relaxare și creând un mediu cald, propice unei pauze de cafea sau unei discuții plăcute. Folosește becuri cu lumină caldă, cu temperaturi de culoare sub 3000K, pentru a obține nuanțe blânde, care să îmbunătățească estetic obiectele din jur. Lămpile de podea și cele suspendate, realizate din materiale naturale și cu abajururi din pânză, pot distribui lumina uniform și pot adăuga un accent decorativ plăcut. Amplasează corpuri de iluminat la niveluri diferite pentru a crea un efect de stratificare și pentru a permite controlul asupra intensității luminii, în funcție de activitatea pe care o desfășori. Iluminatul inteligent, care poate fi ajustat prin intermediul unei aplicații, îți oferă flexibilitatea de a transforma ambianța camerei printr-o simplă atingere, adaptându-se perfect nevoilor și dispoziției tale. Cu ajutorul iluminatului cald, poți transforma orice spațiu într-un refugiu personal, chiar la tine acasă.

În concluzie, crearea unei atmosfere autentice de cafenea la tine acasă poate deveni realitate prin atenția la detalii și selecția unor elemente care să îmbine confortul cu estetica. Alegerea unui mobilier adecvat, iluminatul cald, muzica bine aleasă și elementele decorative personalizate joacă un rol crucial în transformarea unui spațiu obișnuit într-un refugiu de relaxare și inspirație. Fiecare detaliu contribuie la crearea unui loc primitor, unde te poți delecta cu o cafea bună și discuții plăcute. Ești pregătit să îți creezi propria oază de liniște și stil?

Sursa foto: Pexels.com

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Are 38 de ani, e frumoasă, naturală, misterioasă, și atrage toate privirile. Cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția cu 19 ani mai tânără a lui Kelemen Hunor. Un detaliu anume surprinde pe toată lumea
Viva.ro
Are 38 de ani, e frumoasă, naturală, misterioasă, și atrage toate privirile. Cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția cu 19 ani mai tânără a lui Kelemen Hunor. Un detaliu anume surprinde pe toată lumea
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Unica.ro
Nicușor Dan a fost văzut în mult ipostaze, însă nu și ca acum. Imaginile cu el, alături de cei doi copii și Mihaela Grădinaru, s-au viralizat. Toți au fost atenți la un detaliu în mod special
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
Elle.ro
Cerere în căsătorie pe scena Festivalului Untold! Cine este artista din România care a avut parte de acest moment emoționant. Video
gsp
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
GSP.RO
Mesaj misterios publicat de soția lui Dragoș Săvulescu, fostă Miss Albania: „Vom spune tot adevărul”
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
GSP.RO
Gino Iorgulescu a reacționat dur după ce i s-a cerut demisia: „Șucu e cam agresiv. Ştiu şi eu câteva lucruri despre el”
Parteneri
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
Știri România 17:00
Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video 
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Știri România 16:24
O șoferiță româncă de TIR a coborât îngrozită de la volan, după ce a lovit o mașină, în intersecție. Un bebeluș de 9 luni a ajuns în stare gravă la spital
Parteneri
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Fanatik.ro
În ce stare e cea de-a treia victimă a criminalului din Peretu. Ce s-a întâmplat cu înmormântarea rudelor lui ”Bufică”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Stiri Mondene 17:01
Speak l-a făcut mincinos pe Jaguarul de la „Insula Iubirii” 2025. Ce l-a scos din minți pe artist: „Nu-l luați pe băiatul ăsta în serios, bă”
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Stiri Mondene 16:55
Oana Roman, adevărul despre relația pe care o are cu fratele vitreg. Petrus este cu 35 de ani mai mic decât sora lui
Parteneri
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Elle.ro
Mesajul trist cu care Diana Dumitrescu și-a îngrijorat fanii. Ce a povestit actrița pe internet: „Am obosit să par tare. Am obosit să…”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
TVMania.ro
Andreea Esca, DJ pentru o seară. Prezentatoarea a făcut spectacol pe scena festivalului Untold. Fanii au aplaudat-o minute în șir
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
ObservatorNews.ro
O femeie din Iaşi a cerut în instanţă dreptul de a deveni mamă cu soţul, care a murit într-un accident rutier
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Libertateapentrufemei.ro
Nicușor Dan, cu fiul de 3 ani în rucsac, cu fiica de mână și cu “Prima Doamnă” alături. Președintele României, în drumeție, așa cum nu l-ai mai văzut. Și ce ținută!
Parteneri
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
GSP.ro
Ispita de la „Insula Iubirii” i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă din lume, Maria!”
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
Parteneri
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
KanalD.ro
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
StirileKanalD.ro
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți
KanalD.ro
Turiștii care călătoresc în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline! Mesajul la care trebuie să fie atenți

Politic

PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Politică 13:29
PSD nu iese de la guvernare, dar pune condiții pentru a reveni la ședințele de coaliție cu PNL, USR și UDMR
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Politică 10 aug.
Ilie Bolojan anunță taxe mărite și reduceri de personal în al doilea pachet fiscal: „Nu ne va fi bine. Trebuie să le spunem românilor”
Parteneri
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Spotmedia.ro
„Frankenstein in Romania”: Sebastian Stan va juca, în dublu rol, în noul film semnat Radu Jude
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux redeschis pe malul oceanului
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?
Spotmedia.ro
Sindromul Stockholm în memoria colectivă. De ce un popor își apără lanțurile?