Pentru a înțelege pe larg fiecare metodă de fraudă și pentru a vedea exemple reale din România, îți recomand să citești editorialul complet legat de fraude online în România publicat pe blogul 123Credit. Este ghidul care îți oferă imaginea completă asupra metodelor folosite de fraudare, dar și câteva instrumente de protecție de luat în considerare.

De ce aceste fraude sunt atât de eficiente

Sunt câteva motive pentru care fraudele prin diverse metode sunt, din păcate, atât de eficiente:

Se bazează pe emoții puternice: frică, urgență, dorința de câștig rapid sau chiar afecțiunea.

frică, urgență, dorința de câștig rapid sau chiar afecțiunea. Imită surse oficiale: site-uri, e-mailuri și apeluri care par autentice.

site-uri, e-mailuri și apeluri care par autentice. Se adaptează mereu: dacă un tip de schemă devine prea cunoscut, atacatorii inventează o alta.

Ce poți face concret

Câțiva pași pe care îi putem recomanda pentru a nu fi prada acestor mesaje:

Păstrează-ți spiritul critic. Nu te lăsa presat de mesaje alarmiste sau de oferte „prea bune ca să fie adevărate”.

Nu te lăsa presat de mesaje alarmiste sau de oferte „prea bune ca să fie adevărate”. Verifică sursa. Intră manual pe site-urile instituțiilor și sună la numere oficiale.

Intră manual pe site-urile instituțiilor și sună la numere oficiale. Folosește unelte de securitate. Activează autentificarea în doi pași și alertele pentru tranzacții.

Activează autentificarea în doi pași și alertele pentru tranzacții. Informează-ți familia și colegii. Cu cât mai mulți oameni înțeleg riscurile, cu atât scade numărul victimelor.

Cu cât mai mulți oameni înțeleg riscurile, cu atât scade numărul victimelor. Raportează tentativele. Autoritățile și băncile pot lua măsuri mai eficiente atunci când fraudele sunt semnalate rapid.

Recomandări Apocalipsa după Bolojan: Angajații Senatului au fost anunțați verbal că le va scădea din nou salariul, cu 10%. Ministerul Finanțelor a cerut reduceri de cheltuieli

Fraudele online nu vor dispărea, ba chiar vor deveni tot mai sofisticate. Singura metodă reală de protecție este prudența permanentă și informarea constantă. Internetul rămâne un instrument extraordinar, dar trebuie folosit cu atenție.

Adevărul este simplu: nu există soluții miraculoase, dar există obiceiuri sănătoase care îți pot salva banii și datele. Dacă ești atent, verifici sursele și îți iei câteva măsuri de siguranță, poți să navighezi online fără teamă.

Foto: 123Credit