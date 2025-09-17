Anvelopele sunt singurul contact dintre mașina ta și șosea. Performanța sistemului de frânare sau cât de avansată e tracțiunea contează mult mai puțin, dacă anvelopele sunt uzate.

Din păcate, mulți șoferi uită să le verifice periodic sau se bazează doar pe o inspecție „din ochi”. Iar asta poate duce la situații periculoase în trafic: frânări întârziate, derapaje, acvaplanare, explozia unei anvelope la drum lung.

În acest articol vei învăța cum să verifici corect uzura anvelopelor și ce semne trebuie să urmărești pentru a ști când e momentul să le înlocuiești.

De ce este important să verifici uzura anvelopelor?

Anvelopele uzate:

își pierd aderența, mai ales pe carosabil ud sau în condiții de iarnă

au o distanță de frânare mai mare

●sunt mai predispuse la acvaplanare (derapaj pe apă)

●pot duce la creșterea consumului de carburant

●pot cauza vibrații și instabilitate în timpul condusului

●pot duce la amenzi și respingerea la ITP

Mai mult, circulația cu anvelope uzate este sancționată legal dacă adâncimea profilului este sub limita minimă admisă.

1. Verifică adâncimea profilului

Profilul anvelopei (sau banda de rulare) este partea care intră în contact direct cu asfaltul. Cu cât este mai adânc, cu atât anvelopa oferă o mai bună aderență, mai ales pe ploaie sau zăpadă.

Care este limita legală?

1,6 mm – adâncimea minimă legală admisă în România și în majoritatea țărilor din UE.

Sub 3 mm – aderența pe ud scade semnificativ, mai ales la viteză.

Sub 4 mmanvelopa de iarnă își pierde eficiența pe zăpadă.

Cum verifici adâncimea profilului:

Indicatorii TWI (Tread Wear Indicator) – sunt mici proeminențe aflate în șanțurile principale ale anvelopei. Când profilul ajunge la același nivel cu acești indicatori, anvelopa trebuie înlocuită.

Cu o riglă sau un șubler – măsoară manual în diferite puncte.

Sfat: Verifică cel puțin 3-4 puncte diferite ale anvelopei, pe toată circumferința. Uzura nu este întotdeauna uniformă.

2. Observă dacă uzura este uniformă

O anvelopă bună se uzează uniform pe toată suprafața de rulare. Dacă observi zone mai tocite pe lateral sau în centru, ai de-a face cu o uzură anormală, care poate semnala o problemă la mașină.

Tipuri de uzură și ce indică ele:

Uzură pe centru: presiune prea mare în anvelopă

Uzură pe margini: presiune prea mică

Uzură pe o parte: probleme de geometrie sau aliniere

Uzură în valuri (cu șanțuri neuniforme): amortizoare defecte sau dezechilibru la roată

Uzură în petice sau zone tocite: frânări bruște sau blocarea roții

Sfat: Dacă anvelopa se uzează neuniform, nu o înlocui până nu verifici și reglezi cauza – altfel, și următoarea va avea aceeași soartă.

3. Verifică vechimea anvelopei (DOT-ul)

Chiar dacă anvelopa pare „ca nouă”, cauciucul îmbătrânește și își pierde din elasticitate și aderență.

Ce este DOT-ul?

DOT-ul este un cod inscripționat pe flancul anvelopei care indică data fabricației. Ultimele patru cifre arată săptămâna și anul:
 Exemplu: DOT 3219 înseamnă săptămâna 32 din anul 2019.

Cât rezistă o anvelopă?

●Ideal: maxim 5-6 ani de la data fabricației, dacă a fost folosită regulat.

●Maxim: 10 ani, indiferent de stare, după care trebuie înlocuită preventiv.

Sfat: Dacă achiziționezi anvelope noi, urmărește să aibă cel mult 2 ani vechime de la fabricație pentru performanță optimă.

4. Caută fisuri, umflături și alte defecte vizibile

Anvelopele se pot degrada nu doar prin uzură, ci și din cauza gropilor, bordurilor, temperaturilor extreme sau depozitării greșite.

Ce trebuie să cauți:

fisuri fine pe flancuri – semn că anvelopa începe să îmbătrânească

bule sau umflături – indică daune interne, risc mare de explozie

tăieturi adânci sau cuie – chiar dacă nu pierd aer, pot afecta integritatea

deformări vizibile – anvelopa nu mai e echilibrată și poate produce vibrații

Sfat: O anvelopă cu umflături trebuie înlocuită imediat, chiar dacă mai are profil.

5. Verifică presiunea lunar

Chiar dacă nu ține strict de uzură, presiunea influențează direct modul în care se uzează anvelopa. O presiune incorectă accelerează degradarea și afectează aderența.

Ce trebuie să știi:

●Verifică presiunea la cel puțin o lună și înainte de drumuri lungi.

●Fă verificarea la rece, dimineața, pentru acuratețe.

●Urmează valorile recomandate de producător – le găsești pe clapeta rezervorului sau în manualul mașinii.

Sfat: Investește într-un manometru digital de calitate sau fă verificările la o benzinărie dotată cu echipament precis.

Când trebuie să schimbi anvelopele?

Schimbă anvelopele imediat dacă:

●profilul a ajuns sub 1,6 mm

●au mai mult de 6 ani și sunt intens folosite

●apar fisuri, umflături, tăieturi sau zgârieturi adânci

●se uzează neuniform și cauza nu poate fi corectată

●ai frânări lungi pe carosabil ud sau pierzi aderența în curbe

Concluzie: siguranța începe de la anvelope

Verificarea uzurii anvelopelor nu trebuie să fie o corvoadă sau o activitate rezervată service-urilor auto. Cu câteva minute de atenție, poți preveni accidente, uzura prematură a suspensiei sau consumul excesiv de combustibil.

Fă-ți un obicei din a verifica:

●lunar: presiunea și aspectul vizual

●sezonier: adâncimea profilului și vechimea

●anual: alinierea și echilibrul roților

Anvelopele nu vorbesc, dar îți dau semnale clare. Tot ce trebuie e să fii atent la ele. O mașină cu anvelope bune înseamnă o mașină sigură, eficientă și confortabilă.

