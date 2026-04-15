De la utilizator la arhitect AI: Cum înveți să creezi agenți AI şi să automatizezi procese reale, fără nicio linie de cod

Tehnologia evoluează cu o viteză amețitoare, iar inteligența artificială nu mai este demult un concept abstract — ne influențează modul în care lucrăm şi viața de zi cu zi. Dar în loc să ne temem de AI şi de schimbările pe care le aduce, merită să înțelegem ce înseamnă concret şi să învățăm să o folosim în avantajul nostru, mai ales în carieră şi în propria afacere.

Dacă acum un an părea că AI-ul e pentru programatori sau pentru giganții tech, astăzi realitatea este complet diferită. Oricine poate construi agenți AI care lucrează în locul tău, poate automatiza procese repetitive şi poate crea un ecosistem digital care îi optimizează activitatea zilnică — fără să scrie o singură linie de cod.

Acesta este exact obiectivul noii sesiuni „Curs AI pentru Business şi Automatizare”, coordonat de Alex Bordei, Senior Programmer AI Expert şi mentor în AI şi robotică, în parteneriat cu platforma Igodemy şi Universitatea Româno-Americană din Bucureşti.

Alex, noua sesiune vine cu un focus special pe agenți AI. Ce înseamnă asta concret pentru un participant?

Un agent AI nu este doar un chatbot. Este un sistem care gândeşte, ia decizii şi execută acțiuni în numele tău — caută informații, trimite emailuri, completează formulare, coordonează fluxuri de lucru. Imaginează-ți că ai un asistent digital care funcționează 24/7, care nu oboseşte şi care execută exact ce îi ceri.

În noua sesiune, participanții nu doar folosesc AI-ul — ei construiesc ecosisteme AI. Creează agenți AI proprii, conectează aplicații între ele şi automatizează procese reale, aplicabile imediat în munca lor. Este un salt calitativ față de utilizatorul obişnuit de AI.

De ce este important acest curs în contextul profesional actual?

Pentru că „a nu folosi AI” devine deja un dezavantaj competitiv. Nu e despre trend, ci despre eficiență. Iar cel care ştie să construiască agenți AI şi ecosisteme de automatizare va face în două ore ce alții fac în două zile.

Cursul este gândit să-ți redea controlul şi claritatea, într-o lume care merge foarte repede. Tocmai vedem cum modele noi sunt lansate lunar — fiecare mai capabil decât precedentul. Cine înțelege fundamentele va şti să profite de fiecare astfel de val.

Cui i se adresează acest curs AI pentru începători şi nu numai?

Antreprenorilor, profesioniştilor, freelancerilor, managerilor — oricui vrea să înțeleagă cum poate colabora cu AI-ul şi cum poate construi automatizări reale, chiar dacă nu are background tehnic.

Este un curs AI online gândit special pentru cei care se simt blocați sau copleşiți de tehnologie, dar şi pentru cei care au început să folosească AI şi vor să treacă la nivelul următor: de la utilizator la creator de ecosisteme AI.

Cum este structurat cursul?

Sunt 7 module, fiecare cu o temă clară: de la concepte şi instrumente AI, la prompt engineering avansat, automatizări, construirea de agenți AI, generare de conținut şi provocările etice. Ai video-uri scurte, exerciții concrete, cazuri reale, un grup de suport şi întâlniri live pentru feedback şi întrebări.

Ce construieşti la final:

  • Agenți AI care execută sarcini autonom în locul tău
  • Ecosisteme AI care îți optimizează activitatea zilnică
  • Automatizări de procese reale, aplicabile imediat
  • Fluxuri de lucru conectate între aplicațiile pe care le foloseşti deja

Este nevoie de experiență anterioară?

Nu. Ai nevoie doar de curiozitate şi dorința de a înțelege cum funcționează lumea digitală în care deja trăim. Tot ce e tehnic explicăm pe înțelegem tuturor — este un curs de inteligență artificială construit de la zero, prietenos chiar şi pentru cei care n-au mai pus mâna pe AI până acum.

Ce spun cei care au trecut deja prin acest curs?

Rezultatele vorbesc mai bine decât orice descriere. Iată ce spun participanții din sesiunea anterioară:

A fost o reală plăcere să lucrez cu Alex! Deşi pe durata cursului am lucrat la un proiect de amploare şi nu am reuşit să particip de fiecare dată la întâlniri, Alex a fost mereu disponibil şi m-a ajutat să depăşesc toate blocajele apărute în dezvoltarea aplicației, care a funcționat impecabil la eveniment. Am acumulat multe informații valoroase pe care sunt sigură că le voi folosi în proiectele viitoare. Mulțumesc, Alex!”Alexandra Dragomir
Foarte interesant cursul, am învățat cât de simplu este să realizezi mici (sau mari) programe şi automatizări care îți uşurează serviciul şi nu numai. Lucrez la a doua automatizare cu Claude, abia aştept să o văd funcționând! Aş mai re-urma oricând acest curs — non-stop ai ceva nou de învățat!”Augustin Szocs
Am participat şi eu la cursul Productivitate cu AI — după entuziasmul primului curs, acum pot spune că am fost în extaz. Am învățat să fac lucruri, programe incredibil de sofisticate, pe care înainte nici nu mă gândeam că aş putea să le planific. Mulțumesc din suflet, Alex Bordei!”Laurențiu Nica, Local Guide

Care este cel mai important lucru cu care participanții pleacă din curs?

Să ştie cum să gândească diferit. Nu doar ce buton să apese, ci cum să abordeze orice task, idee sau problemă cu ajutorul AI-ului. Vreau să devină mai clari, mai eficienți şi mai puțin dependenți de alții pentru lucruri pe care le pot face singuri, cu încredere.

Cel mai mare câştig nu este un instrument sau o automatizare. Este autonomia.

Ce sfat ai da cuiva care se simte că a rămas în urmă, dar nu ştie cu ce să înceapă?

Să înceapă astăzi. Să-şi dea voie să fie curios. Nimeni nu e „în urmă” dacă decide azi să înțeleagă ce se întâmplă în jur. AI-ul nu este o sperietoare — este un instrument. Cu un ghidaj bun, devine o super-putere.

Înscrie-te acum — locurile sunt limitate

Disponibil online. Accesat de profesionişti din toată România.

Înscrie-te aici 

Autor: Corina Stoicescu, Manager Comunicare Strategică cu experiență internațională, fost jurnalist, partener în comunicare la Igodemy.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Unica.ro
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Elle.ro
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
gsp
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
GSP.RO
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.RO
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Libertateapentrufemei.ro
Umilită, rănită și îndoliată, Mihaela Rădulescu nu se oprește cu dezvăluirile. Ce a anunțat acum despre părinții lui Felix întrece orice imaginație: “Fără căsătorie...”
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
Avantaje.ro
Cel mai nou cuplu din showbiz a șocat pe toată lumea! Îi iubim, îi urmărim peste tot, dar nu am fi crezut că au o relație secretă. El are 70 de ani
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți
Tvmania.ro
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Alte știri

Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, şedinţă de criză, de două ore, la Cotroceni: când se decide soarta guvernării
Știri România 17:16
Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan, şedinţă de criză, de două ore, la Cotroceni: când se decide soarta guvernării
Termoenergetica oprește căldura. De când rămân caloriferele reci
Știri România 16:10
Termoenergetica oprește căldura. De când rămân caloriferele reci
Parteneri
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Adevarul.ro
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
Fanatik.ro
Cum arată fostul fotbalist de la FCSB după ce și-a făcut implant de păr. Transformarea e spectaculoasă
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Financiarul.ro
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Superliga.ro (P)
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Parteneri
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Elle.ro
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Viva.ro
Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului

Monden

5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
Stiri Mondene 17:33
5 știri by Libertatea – Monden. L-a bătut sau nu Gabi Tamaș pe Aris Eram. Cu ce blondă a plecat Valentin Sanfira în Thailanda
Cum se simte soțul Bellei Santiago după ce a fost operat în Viena. „Are nevoie de recuperare. Eu zic că este foarte rău să spuneți că nu este real”
Stiri Mondene 17:15
Cum se simte soțul Bellei Santiago după ce a fost operat în Viena. „Are nevoie de recuperare. Eu zic că este foarte rău să spuneți că nu este real”
Parteneri
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
TVMania.ro
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
ObservatorNews.ro
Boala de care mulţi români ar putea suferi fără să ştie. Apare fără simptome evidente
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Libertateapentrufemei.ro
Felicitări! Vedeta noastră este gravidă pentru prima oară la 42 de ani! Logodnicul e muuult mai tânăr ca ea! ”Sunt însărcinată, NU suntem însărcinați!
Parteneri
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
GSP.ro
E de nerecunoscut la 47 de ani! „S-a retras în munți și s-a dedicat religiei”
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
GSP.ro
La o săptămână după moartea lui Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Parteneri
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Mediafax.ro
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
Trump, avertisment șocant către Europa
StirileKanalD.ro
Trump, avertisment șocant către Europa
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Wowbiz.ro
Ultimul drum pentru Mihai și David, tinerii morți în accidentul din pădurea Snagov. Scene sfâșietoare de la înmormântare. Părinții victimelor, la capătul puterilor
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Wowbiz.ro
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Redactia.ro
Valentin Sanfira nu se mai abține. Ce mesaj tăios a transmis artistul la mai bine de o lună de la divorț
Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă din Hunedoara! Victima a fost transportată la spital cu elicopterul
KanalD.ro
Un bărbat s-a răsturnat cu ATV-ul într-o zonă greu accesibilă din Hunedoara! Victima a fost transportată la spital cu elicopterul

Politic

Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Politică 10:24
Cum ar vota românii dacă duminică ar fi alegeri. AUR continuă să fie pe primul loc, ce scoruri ar lua PSD, PNL și USR
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Politică 14 apr.
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Parteneri
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
ZiaruldeIasi.ro
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
El este Chivu de la juniorii lui Inter! A suferit o operație delicată pe creier și poartă o cască la fel cum avea românul
Fanatik.ro
El este Chivu de la juniorii lui Inter! A suferit o operație delicată pe creier și poartă o cască la fel cum avea românul
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi
Spotmedia.ro
Premieră: Capsule de dormit la Economy în avion. Poți să sforăi liniștit, dar nu ai voie nici să mănânci și nici să dormi… în doi