De la utilizator la arhitect AI: Cum înveți să creezi agenți AI şi să automatizezi procese reale, fără nicio linie de cod

Tehnologia evoluează cu o viteză amețitoare, iar inteligența artificială nu mai este demult un concept abstract — ne influențează modul în care lucrăm şi viața de zi cu zi. Dar în loc să ne temem de AI şi de schimbările pe care le aduce, merită să înțelegem ce înseamnă concret şi să învățăm să o folosim în avantajul nostru, mai ales în carieră şi în propria afacere.

Dacă acum un an părea că AI-ul e pentru programatori sau pentru giganții tech, astăzi realitatea este complet diferită. Oricine poate construi agenți AI care lucrează în locul tău, poate automatiza procese repetitive şi poate crea un ecosistem digital care îi optimizează activitatea zilnică — fără să scrie o singură linie de cod.

Acesta este exact obiectivul noii sesiuni „Curs AI pentru Business şi Automatizare”, coordonat de Alex Bordei, Senior Programmer AI Expert şi mentor în AI şi robotică, în parteneriat cu platforma Igodemy şi Universitatea Româno-Americană din Bucureşti.

Alex, noua sesiune vine cu un focus special pe agenți AI. Ce înseamnă asta concret pentru un participant?

Un agent AI nu este doar un chatbot. Este un sistem care gândeşte, ia decizii şi execută acțiuni în numele tău — caută informații, trimite emailuri, completează formulare, coordonează fluxuri de lucru. Imaginează-ți că ai un asistent digital care funcționează 24/7, care nu oboseşte şi care execută exact ce îi ceri.

În noua sesiune, participanții nu doar folosesc AI-ul — ei construiesc ecosisteme AI. Creează agenți AI proprii, conectează aplicații între ele şi automatizează procese reale, aplicabile imediat în munca lor. Este un salt calitativ față de utilizatorul obişnuit de AI.

De ce este important acest curs în contextul profesional actual?

Pentru că „a nu folosi AI” devine deja un dezavantaj competitiv. Nu e despre trend, ci despre eficiență. Iar cel care ştie să construiască agenți AI şi ecosisteme de automatizare va face în două ore ce alții fac în două zile.

Cursul este gândit să-ți redea controlul şi claritatea, într-o lume care merge foarte repede. Tocmai vedem cum modele noi sunt lansate lunar — fiecare mai capabil decât precedentul. Cine înțelege fundamentele va şti să profite de fiecare astfel de val.

Cui i se adresează acest curs AI pentru începători şi nu numai?

Antreprenorilor, profesioniştilor, freelancerilor, managerilor — oricui vrea să înțeleagă cum poate colabora cu AI-ul şi cum poate construi automatizări reale, chiar dacă nu are background tehnic.

Este un curs AI online gândit special pentru cei care se simt blocați sau copleşiți de tehnologie, dar şi pentru cei care au început să folosească AI şi vor să treacă la nivelul următor: de la utilizator la creator de ecosisteme AI.

Cum este structurat cursul?

Sunt 7 module, fiecare cu o temă clară: de la concepte şi instrumente AI, la prompt engineering avansat, automatizări, construirea de agenți AI, generare de conținut şi provocările etice. Ai video-uri scurte, exerciții concrete, cazuri reale, un grup de suport şi întâlniri live pentru feedback şi întrebări.

Ce construieşti la final:

Agenți AI care execută sarcini autonom în locul tău

Ecosisteme AI care îți optimizează activitatea zilnică

Automatizări de procese reale, aplicabile imediat

Fluxuri de lucru conectate între aplicațiile pe care le foloseşti deja

Este nevoie de experiență anterioară?

Nu. Ai nevoie doar de curiozitate şi dorința de a înțelege cum funcționează lumea digitală în care deja trăim. Tot ce e tehnic explicăm pe înțelegem tuturor — este un curs de inteligență artificială construit de la zero, prietenos chiar şi pentru cei care n-au mai pus mâna pe AI până acum.

Ce spun cei care au trecut deja prin acest curs?

Rezultatele vorbesc mai bine decât orice descriere. Iată ce spun participanții din sesiunea anterioară:

„A fost o reală plăcere să lucrez cu Alex! Deşi pe durata cursului am lucrat la un proiect de amploare şi nu am reuşit să particip de fiecare dată la întâlniri, Alex a fost mereu disponibil şi m-a ajutat să depăşesc toate blocajele apărute în dezvoltarea aplicației, care a funcționat impecabil la eveniment. Am acumulat multe informații valoroase pe care sunt sigură că le voi folosi în proiectele viitoare. Mulțumesc, Alex!”— Alexandra Dragomir „Foarte interesant cursul, am învățat cât de simplu este să realizezi mici (sau mari) programe şi automatizări care îți uşurează serviciul şi nu numai. Lucrez la a doua automatizare cu Claude, abia aştept să o văd funcționând! Aş mai re-urma oricând acest curs — non-stop ai ceva nou de învățat!”— Augustin Szocs „Am participat şi eu la cursul Productivitate cu AI — după entuziasmul primului curs, acum pot spune că am fost în extaz. Am învățat să fac lucruri, programe incredibil de sofisticate, pe care înainte nici nu mă gândeam că aş putea să le planific. Mulțumesc din suflet, Alex Bordei!”— Laurențiu Nica, Local Guide

Care este cel mai important lucru cu care participanții pleacă din curs?

Să ştie cum să gândească diferit. Nu doar ce buton să apese, ci cum să abordeze orice task, idee sau problemă cu ajutorul AI-ului. Vreau să devină mai clari, mai eficienți şi mai puțin dependenți de alții pentru lucruri pe care le pot face singuri, cu încredere.

Cel mai mare câştig nu este un instrument sau o automatizare. Este autonomia.

Ce sfat ai da cuiva care se simte că a rămas în urmă, dar nu ştie cu ce să înceapă?

Să înceapă astăzi. Să-şi dea voie să fie curios. Nimeni nu e „în urmă” dacă decide azi să înțeleagă ce se întâmplă în jur. AI-ul nu este o sperietoare — este un instrument. Cu un ghidaj bun, devine o super-putere.

Autor: Corina Stoicescu, Manager Comunicare Strategică cu experiență internațională, fost jurnalist, partener în comunicare la Igodemy.

