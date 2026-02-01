Astfel, în cursul săptămânii viitoare, grupul consilierilor PSD din cadrul Consiliului General al Municipiului București va propune un proiect de hotărâre prin care se va statua că atât asociațiile de proprietari, cât și orice alt cetățean racordat la sistemul centralizat de încălzire și de distribuție a apei calde nu vor mai plăti facturile la termie dacă serviciul public este întrerupt sau agentul termic este livrat sub parametrii necesari.

„Facem dreptate pentru bucureșteni, pentru că așa nu se mai poate. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os! Mii de blocuri primesc apă caldă la o temperatură incredibil de mică. Apa e călâie, caloriferele sunt amorțite. Lucrul acesta se va schimba. În cursul acestei săptămâni, și invit toți consilierii din Consiliul General să se alăture acestui demers, vom iniția un proiect de hotărâre prin care să-i sprijinim pe oamenii care au ajuns să facă petiții, pentru că există din partea autorităților un dezinteres total.

Ce facem? Dacă nu se livrează apa caldă și căldura în parametri, să plătească cine este de vină. Oamenii nu plătesc nimic. Ca atare, Termoenergetica și Elcen trebuie să-și rezolve problema aceasta, nu pe spatele cetățenilor. Inițiem acest proiect astfel încât să consfințim o realitate: nu livrezi un produs de calitate, nu primești banii. Pe oameni nu-i interesează dacă este de vină Elcen sau Termoenergetica. Nu este problema noastră, ca și cetățeni. Ne interesează să plătim pentru un serviciu de calitate. Și așa prețurile sunt cum sunt. Nu este normal ce se întâmplă.

Este o promisiune pe care o facem oamenilor care nu au primit agent termic la parametrii din contract: începând din luna ianuarie, nu vor mai plăti nimic. Nici pentru apa caldă, nici pentru căldură. Este o lecție, pentru că era momentul să se întâmple asta pentru cei care găsesc de fiecare dată scuze și se plâng”, declară Daniel Băluță.     

Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…"
Cât stă România sub cupola de aer polar: zonele în care temperaturile minime vor coborî spre minus 20 de grade și județele sub cod galben de ger
Știri România 20:33
Cât stă România sub cupola de aer polar: zonele în care temperaturile minime vor coborî spre minus 20 de grade și județele sub cod galben de ger
Nu există „certificat de conservare" sau taxe noi pentru mașinile vechi, anunță RAR
Știri România 19:55
Nu există „certificat de conservare” sau taxe noi pentru mașinile vechi, anunță RAR
Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt"
Stiri Mondene 16:55
Imagini needitate cu Oana Radu după ce s-a îngrășat. A început dieta și merge la sală: „Îmi asum că așa arăt”
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată"
Stiri Mondene 15:34
Cum a pozat-o Ellen DeGeneres pe soția Portia de Rossi de ziua ei de naștere. A împlinit 53 de ani: „Persoana mea preferată”
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine"
Politică 12:46
Un singur ministru din Guvernul Bolojan a ripostat atacurilor PSD la adresa premierului: „Ar trebui să le crape obrazul de ruşine”
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…"
Politică 31 ian.
Gardul de la Palatul Parlamentului va fi demolat. Oamenii, despre proiectul USR: „Bani aruncați pe geam. Au rezolvat toate problemele Bucureștiului și rămăsese gardul…”
