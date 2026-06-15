În acest context, piața produselor pentru îngrijirea rufelor se orientează tot mai mult către soluții care depășesc simpla curățare și urmăresc menținerea unei texturi catifelate și a unei prospețimi de durată.

De ce dispare prospețimea atât de repede

Deși apreciată, senzația de „proaspăt spălat” se diminuează adesea în primele ore după utilizare. Studiile indică faptul că mai puțin de un sfert dintre consumatori consideră că hainele lor își păstrează prospețimea la un nivel ridicat până la finalul zilei. Acest fenomen este determinat în principal de modul în care parfumul este eliberat din țesături, nu neapărat de rutina de spălare. În timp, hainele sunt afectate de frecare, spălări repetate și interacțiunea dintre diferite tipuri de țesături în timpul ciclurilor de spălare, ceea ce influențează atât senzația la atingere, cât și aspectul general.

Ce caută consumatorii

Consumatorii caută soluții care să răspundă simultan la două nevoi principale:

  • menținerea unei texturi catifelate
  • asigurarea unei prospețimi de durată

Tehnologia din spatele prospețimii

O direcție recentă de inovare este reprezentată de utilizarea capsulelor de parfum (micro capsule) care aderă la țesături în timpul spălării și eliberează treptat parfumul în timpul purtării. Acest principiu, cunoscut drept „prospețime activată la atingere”, presupune reactivarea mirosului în urma mișcării sau contactului cu materialul.

În formulele tradiționale, capsulele parfumate se sparg simultan, ceea ce duce la o intensitate inițială mare, urmată de o disipare rapidă a mirosului.

Ce aduce nou tehnologia Lenor

Noile generații de produse Lenor utilizează capsule cu structură mai rezistentă, care permit eliberarea graduală a parfumului. Testele indică faptul că, chiar și după 40 de atingeri, acestea pot păstra aproximativ 41% din intensitatea inițială a parfumului, nivel considerat dublu față de formulele anterioare. Conceptul urmărește reproducerea unei senzații similare celei de după duș: un miros curat, persistent pe parcursul zilei.

Noua formulă Lenor nu înseamnă doar un miros mai plăcut, ci și un mod diferit în care acesta este perceput și păstrat:

  • Intensitatea prospețimii este mai ridicată datorită sistemului de depunere a parfumului, care face ca mirosul să fie mai prezent și mai persistent pe țesături.
  • Durata prospețimii este extinsă prin noile „bule de parfum” cu structură mai rezistentă, care protejează parfumul și îl eliberează treptat.

Ce se mai schimbă în această categorie

La nivel de piață, producătorii investesc atât în optimizarea tehnologiilor, cât și în dezvoltarea profilurilor olfactive. Variante consacrate precum Lenor Spring Awakening sunt extinse prin păstrarea ADN-ului olfactiv și introducerea unor acorduri noi, mai moderne.

În paralel, noile formule Lenor includ un număr mai mare de capsule de parfum (până la +35%, în funcție de variantă), ceea ce contribuie la o intensitate mai mare și la o persistență crescută.

Ce poți face ca hainele să rămână proaspete mai mult timp

Pe lângă alegerea produselor, rezultatul final este influențat și de modul de utilizare:

  • evitarea supraîncărcării mașinii de spălat
  • sortarea rufelor în funcție de material, nu doar de culoare
  • protejarea hainelor (închiderea fermoarelor, întoarcerea pe dos)
  • utilizarea programelor scurte și a temperaturilor reduse
  • folosirea constantă a unui balsam de rufe performant, cum este Lenor Spring Awakening

Într-o categorie matură, diferențierea se realizează tot mai mult prin experiențe senzoriale și performanță percepută. Astfel, prospețimea nu mai este doar un efect imediat al spălării, ci devine un atribut care trebuie menținut activ pe parcursul utilizării.

Foto: youtil

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