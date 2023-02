De ce WordPress? În primul rând pentru faptul că este incredibil de ușor de utilizat, iar dacă alegi din start un plan de Găzduire WordPress, special creat pentru blogurile și website-urile dezvoltate în această platformă, atunci chiar poți să-ți iei adio de la orice fel de probleme. Un astfel de plan de găzduire poți găsi la simplenet.ro, precum și multe alte servicii care te vor ajuta să-ți dezvolți business-ul atât cât îți dorești.

Mulți consideră WordPress o simplă platformă de blogging, dar WordPress este mult mai mult de atât.

Este adevărat că WordPress a fost lansat inițial ca un instrument de blogging, dar a evoluat și s-a transformat într-un puternic generator de website-uri și un sistem de gestionare a conținutului (CMS), complex și demn de încredere.

Conform studiilor recente, se pare că WordPress alimentează aproximativ 43% din toate website-urile de pe internet.

Datorită caracteristicilor sale, multe mărci de top folosesc WordPress pentru website-urile lor inclusiv: Time Magazine, Facebook, The New Yorker, Sony, Disney, Target, The New York Times și multe altele.

WordPress este definiția libertății

WordPress este un software gratuit. Asta înseamnă că ești liber să-l descarți, să-l instalezi, să-l utilizezi și să îl modifici așa cum vrei pentru a se potrivi nevoilor tale. Poți folosi WordPress pentru a crea orice fel de website.

Ține minte totuși că ai nevoie de servicii de găzduire contra cost pentru a-ți menține website-ul live și funcțional. Dar așa cum am amintit și în rândurile de mai sus, există pe piață servicii specializate în platforma WordPress și dacă ești blogger ar fi bine să optezi pentru ele ca să poți să te concentrezi exclusiv pe ceea ce știi cel mai bine să faci și anume, să scrii.

WordPress îți oferă posibilități infinite de customizare

Majoritatea oamenilor care folosesc WordPress nu sunt nici designeri web, nici programatori. De fapt, majoritatea oamenilor încep să folosească WordPress fără cunoștințe prealabile de design web.

Pentru cei care nu se pricep la tehnologie, WordPress este soluția perfectă, deoarece există mii de șabloane – teme – gratuite din care poți alege pentru website-ul tău. Dacă ești dispus să cauți, fii sigur că există o temă WordPress perfectă pentru aproape orice tip de website, fie că este vorba de un blog, un site de afaceri sau un magazin online.

Temele WordPress sunt ușor de personalizat, deoarece multe dintre ele vin cu propriul panou de opțiuni, care îți permite să schimbi culorile, să-ți încarci logo-ul, să schimbi fundalul, să creezi galerii de imagini și să personalizezi website-ul cu adevărat în funcție de nevoile tale.

WordPress este o platformă SEO friendly

Nici măcar cel mai arătos website din lume nu va avea succes dacă nu are trafic.

Din fericire, WordPress este construit cu gândul la traficul de pe motoarele de căutare, iar Google pur și simplu iubește website-urile create în WordPress.

Acesta este și motivul pentru care site-urile WordPress tind să se claseze mai sus decât altele în motoarele de căutare.

Pentru a-ți optimiza chiar și mai bine website-ul și a maximiza traficul de care acestea beneficiază, ar fi bine totuși să folosești un modul care să-ți permită să schimbi adresele articolelor tale așa cum îți dorești, să scrii titluri și descrieri meta și să faci tot felul de alte lucruri care îți pot ajuta website-ul să se facă remarcat pe motoarele de căutare.

Există mai multe module de acest fel, unele gratuite, sau măcar cu o parte din funcții gratis, ușor de folosit, care îți permit să optimizezi articolele și paginile website-ului tău fără să depui prea mult efort, pur și simplu completând cu informații niște spații libere.

