Odată cu venirea toamnei, ne bucurăm de puloverele comode, de băuturile calde și de culorile spectaculoase ale naturii. Însă, această tranziție de la căldură la frig aduce cu sine și o serie de provocări pentru pielea noastră. Multe persoane observă că, odată cu schimbarea vremii, pielea devine mai uscată, mai aspră, își pierde luminozitatea și apare acea senzație neplăcută de „piele care ține”.

Acest fenomen este perfect explicabil. Scăderea umidității din aer, vântul mai rece și pornirea sistemelor de încălzire din interior sunt factori care contribuie la deshidratarea pielii, afectându-i bariera naturală de protecție. Vestea bună este că, prin câteva ajustări simple în rutina ta zilnică de îngrijire, poți combate eficient aceste efecte și îți poți menține pielea catifelată și confortabilă pe tot parcursul sezonului rece.

1. Adaptarea rutinei de curățare a tenului

Primul pas este să te asiguri că produsele de curățare pe care le folosești nu agravează problema uscăciunii. Gelurile de curățare spumante, perfecte pentru a îndepărta excesul de sebum pe timpul verii, pot fi acum prea agresive.

Alege formule mai blânde și mai cremoase. Un lapte demachiant, un balsam de curățare pe bază de ulei sau un gel de spălare fără sulfați sunt opțiuni mult mai potrivite pentru sezonul rece.

Folosește apă călduță, niciodată fierbinte. Apa foarte fierbinte, deși poate părea reconfortantă, îndepărtează uleiurile naturale esențiale ale pielii, lăsând-o și mai uscată și mai vulnerabilă.

După curățare, nu freca fața cu prosopul. Tamponeaz-o delicat cu un prosop curat și moale.

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

2. Îngrijirea mâinilor: prima linie de apărare

Mâinile sunt, poate, cea mai expusă parte a corpului la agresiunile mediului. Pielea de pe mâini este mai subțire, are mai puține glande sebacee și este supusă constant spălărilor frecvente, vântului și frigului. Din acest motiv, este prima zonă care are de suferit.

Este esențial să acorzi o atenție specială acestei zone. Secretul este hidratarea constantă și crearea unei bariere protectoare. Poartă mereu cu tine o crema de maini și aplic-o de mai multe ori pe zi, obligatoriu după fiecare spălare. Alege o formulă bogată în ingrediente nutritive și reparatoare, precum untul de shea, glicerina sau diverse uleiuri vegetale. Un strat de cremă aplicat înainte de a ieși din casă este cel mai simplu și mai eficient gest de protecție împotriva frigului.

3. Trecerea la o hidratare mai bogată pentru corp și ten

La fel ca la haine, unde trecem de la materiale subțiri la cele groase, și în îngrijirea pielii trebuie să facem o tranziție către texturi mai bogate.

Pentru ten: Este momentul ideal să înlocuiești cremele lejere, de tip gel, cu formule mai dense și mai emoliente. Poți introduce în rutina ta și un ser pe bază de acid hialuronic, aplicat pe pielea umedă, înainte de crema hidratantă, pentru un plus de hidratare în profunzime.

Este momentul ideal să înlocuiești cremele lejere, de tip gel, cu formule mai dense și mai emoliente. Poți introduce în rutina ta și un ser pe bază de acid hialuronic, aplicat pe pielea umedă, înainte de crema hidratantă, pentru un plus de hidratare în profunzime. Pentru corp: Loțiunile de corp fluide, de vară, s-ar putea să nu mai fie suficiente pentru a combate uscăciunea. Treci la o cremă sau la un unt de corp, cu o textură mai bogată, care să sigileze hidratarea pentru mai mult timp, în special după duș.

Loțiunile de corp fluide, de vară, s-ar putea să nu mai fie suficiente pentru a combate uscăciunea. Treci la o cremă sau la un unt de corp, cu o textură mai bogată, care să sigileze hidratarea pentru mai mult timp, în special după duș. Pentru buze: Buzele nu au glande sebacee, fiind extrem de vulnerabile la uscare. Nu uita de balsamul de buze. Aplică-l constant pe parcursul zilei pentru a preveni crăparea dureroasă.

4. Stilul de viață: hidratarea și alimentația din interior

O piele sănătoasă și bine hidratată se întreține nu doar din exterior, ci și din interior. Anumite obiceiuri te pot ajuta să combați uscăciunea.

Bea suficientă apă: Chiar dacă nu mai simți setea la fel de intens ca vara, corpul tău are în continuare nevoie de hidratare. Aerul uscat din spațiile încălzite contribuie la deshidratarea organismului, iar acest lucru se vede pe piele.

Chiar dacă nu mai simți setea la fel de intens ca vara, corpul tău are în continuare nevoie de hidratare. Aerul uscat din spațiile încălzite contribuie la deshidratarea organismului, iar acest lucru se vede pe piele. Consumă grăsimi sănătoase: Include în dieta ta surse de acizi grași esențiali omega-3 și omega-6. Aceștia sunt vitali pentru menținerea sănătății barierei hidrolipidice a pielii. Surse excelente sunt peștele gras (somon, macrou), avocado, nucile și semințele de in.

Include în dieta ta surse de acizi grași esențiali omega-3 și omega-6. Aceștia sunt vitali pentru menținerea sănătății barierei hidrolipidice a pielii. Surse excelente sunt peștele gras (somon, macrou), avocado, nucile și semințele de in. Evită dușurile lungi și fierbinți: Deși sunt extrem de tentante pe vreme rece, dușurile foarte lungi și fierbinți pot îndepărta stratul natural de uleiuri al pielii, ducând la o uscăciune accentuată. Optează pentru dușuri mai scurte, cu apă potrivită ca temperatură.

Adaptarea rutinei de îngrijire la schimbările de anotimp este un pas esențial pentru a-ți menține pielea sănătoasă și confortabilă. Nu este vorba despre a schimba zeci de produse, ci despre a face câteva ajustări inteligente: o curățare mai blândă, o hidratare mai intensă și o protecție sporită. Prin aplicarea acestor sfaturi simple, poți combate eficient uscăciunea cauzată de venirea toamnei și te poți bucura de o piele catifelată și protejată pe tot parcursul sezonului rece.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE