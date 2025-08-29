Descoperă magia Alpilor și farmecul Alsaciei într-un circuit de 8 zile

Cu plecare pe 8 septembrie și un tarif excelent, ai ocazia să trăiești un tur de poveste, însoțit de un ghid român care îți va dezvălui toate secretele acestor regiuni.

De ce să alegi acest circuit?

pentru că vei admira cascadele Rinului , cel mai mare sistem de căderi de apă din Europa;

, cel mai mare sistem de căderi de apă din Europa; pentru că vei descoperi orașe elvețiene de poveste – Zurich, Lucerna, Berna, Geneva ;

; pentru că vei simți atmosfera romantică a Alsaciei, plimbându-te prin Colmar și Strasbourg ;

; pentru că vei gusta savoarea autentică a Europei Centrale, cu opriri în Budapesta, Viena și Munchen.

Detaliile complete sunt disponibile pe pagina circuitului Elveția și Alsacia , unde vei găsi itinerariul complet, serviciile incluse și toate informațiile de rezervare.

Itinerariul – 8 zile de poveste

Circuitul începe cu o oprire la Budapesta, unde panorama Dunării îți taie răsuflarea. Croaziera opțională de seară este cel mai frumos mod de a admira „Perla Dunării” luminată.

A doua zi, vei descoperi eleganța vieneză, de la Ringstrasse la Catedrala Sf. Ștefan, înainte de a intra în Alpi, pentru o seară tihnită în Tirol.

Ziua a treia te poartă spre frumusețea naturii: Cascadele Rinului din Schaffhausen, urmate de vizite la Zurich și Lucerna – orașul podurilor medievale și al celebrului „Leu în stâncă”. Spre seară ajungi pe malul Lacului Leman, la Montreux, aproape de impresionantul Castel Chillon.

Zurich. Foto: Unsplash

În ziua a patra vei descoperi Geneva, cosmopolită și vibrantă, cu ceasul floral, sediile ONU și faimosul Jet dEau. Traseul continuă spre Lausanne, iar cei care doresc pot alege excursia opțională la Chamonix, pentru a urca cu telecabina pe Aiguille du Midi, la peste 3.800 m altitudine, unde priveliștea către Mont Blanc este de neuitat.

Ziua a cincea este dedicată Bernei, capitala Elveției, dar și orașelor Basel și Colmar. Alsacia îți va dezvălui farmecul său inconfundabil: case cu fațade colorate, canale străjuite de flori și vinuri rafinate.

Urmează Strasbourg, cu catedrala sa gotică și cartierul „Petite France”, iar seara ajungi în Munchen, capitala Bavariei, unde atmosfera berăriilor tradiționale completează tabloul călătoriei.

Ultimele două zile sunt dedicate întoarcerii, cu opriri în Salzburg și din nou în Budapesta, înainte de revenirea la București.

Servicii incluse

Pachetul este gândit pentru a-ți oferi o experiență completă, incluzând:

transport cu autocar clasificat , adaptat grupului de turiști;

, adaptat grupului de turiști; 7 nopți de cazare la hoteluri de 3* (sau similare), cu mic dejun inclus;

la hoteluri de 3* (sau similare), cu mic dejun inclus; ghid român însoțitor, care va transforma fiecare oprire într-o poveste.

Există opțiuni și pentru camera single sau pentru copii, precum și reduceri și suplimente în funcție de dimensiunea grupului.

Europa Travel – mai mult decât o vacanță

Acest circuit este doar una dintre experiențele deosebite pe care le poți trăi alături de Europa Travel. Dacă ești atras de ideea de a descoperi Europa pas cu pas, îți recomandăm să consulți și alte circuite cu autocarul , care acoperă întreaga hartă a Europei: de la capitalele nordice, la Peninsula Iberică sau circuite de Crăciun cu atmosferă de basm.

Pentru călătorii mai îndepărtate și exotice, agenția îți pune la dispoziție și circuite cu avionul – în Asia, America Latină sau Africa –, gândite pentru cei care vor să ajungă mai repede la destinație și să descopere culturi fascinante.

Cum faci rezervarea?

Rezervarea este simplă și rapidă. Poți scrie direct pe WhatsApp la 0723 153 702 pentru a primi toate informațiile necesare sau poți consulta site-ul oficial europatravel.ro, unde găsești detalii despre plecări, reduceri și disponibilitate.

Circuitul Elveția & Alsacia în 8 zile cu autocarul este ocazia perfectă de a descoperi frumusețea Europei în forma ei autentică – orașe medievale, peisaje alpine, vinuri fine și tradiții păstrate cu dragoste. Este mai mult decât o vacanță: este o călătorie care îți hrănește sufletul.

Foto: Unsplash

