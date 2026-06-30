Acest ghid propune un proces clar, în 7 pași, pentru utilizarea eficientă a soluțiilor de curățare și degresare în bucătării, băi și spații comerciale. Îl puteți integra în procedurile interne și în instruirea personalului, indiferent de nivelul de experiență al echipei.

Pasul 1: Identifică suprafețele și tipul de murdărie

Începe printr-o evaluare concretă a spațiului. Notează tipul suprafețelor și natura depunerilor.

Suprafețe frecvente în HoReCa:

oțel inoxidabil (mese de lucru, hote, echipamente termice);

ceramică și gresie industrială;

granit sau compozit în zonele de servire;

aluminiu în anumite echipamente;

sticlă și suprafețe vitrate.

Diferențierea contează. Un degresant alcalin puternic curăță eficient o hotă din inox, dar poate afecta aluminiul. Un detergent acid elimină calcarul dintr-un grup sanitar, însă poate deteriora marmura.

La fel de important este tipul de murdărie:

grăsimi și uleiuri alimentare;

depuneri carbonizate;

reziduuri proteice;

calcar și urme minerale.

Pasul 2: Alege detergentul potrivit pentru aplicație

După ce ați identificat suprafața și depunerile, selectați categoria adecvată de produs.

Detergenți alcalini

Îi utilizați pentru grăsimi, uleiuri și murdărie organică. Sunt frecvenți în bucătării profesionale, în special pentru hote, cuptoare, plite și pardoseli cu trafic intens.

Verificați pH-ul și compatibilitatea cu materialele. În majoritatea cazurilor, producătorul indică pe etichetă domeniul de utilizare și eventualele restricții.

Detergenți acizi

Îndepărtează depunerile de calcar și rugină din băi, dușuri și zone cu apă dură. Respectați diluția recomandată și evitați contactul cu suprafețe sensibile la medii acide.

Degresanți apoși și pe bază de solvent

Degresanții apoși sunt preferați în industria alimentară datorită profilului de siguranță și compatibilității ridicate. Degresanții pe bază de solvent se folosesc pentru depuneri foarte persistente, în condiții controlate și cu ventilație adecvată.

Dacă doriți să înțelegeți mecanismul procesului de îndepărtare a grăsimilor, consultați explicațiile despre procesul de degresare. În practică, alegerea corectă reduce consumul și timpul de intervenție.

Pentru a compara opțiuni adaptate mediului profesional, puteți analiza gama de detergenți pentru HoReCa disponibilă la furnizori specializați și să verificați fișele tehnice înainte de integrarea în procedurile interne.

Pasul 3: Pregătire corectă și dozaj precis

O parte dintre produsele profesionale sunt concentrate. Altele sunt gata de utilizare (ready-to-use). Diferența influențează direct costul per aplicare și eficiența.

Recomandări practice:

Folosiți sisteme de dozare sau recipiente gradate pentru diluții corecte. Respectați proporțiile indicate în fișa tehnică. Nu creșteți concentrația „pentru siguranță” – riscați deteriorarea suprafețelor și consum inutil. Echipati personalul cu mănuși rezistente chimic și, dacă este cazul, ochelari de protecție.

Subdozarea reduce eficiența. Supradozarea crește costurile și poate lăsa reziduuri. Instruiți echipa să verifice periodic concentrația soluțiilor pregătite, mai ales în zonele cu utilizare intensă.

Metoda de aplicare influențează rezultatul final. În funcție de suprafață și produs, puteți utiliza:

pulverizare directă;

aplicare cu mop sau lavetă profesională;

imersie pentru ustensile și componente demontabile;

echipamente automate pentru pardoseli.

După aplicare, respectați timpul de contact indicat pe etichetă. În majoritatea cazurilor, soluțiile dezinfectante necesită câteva minute pentru a acționa eficient. Dacă ștergeți produsul prea devreme, reduceți eficiența procesului.

Pentru depuneri consistente, puteți repeta aplicarea sau utiliza acțiune mecanică moderată (perii profesionale, pad-uri adecvate). Evitați abrazivii pe inox lucios sau suprafețe sensibile.

Pasul 5: Clătire completă și uscare controlată

În bucătăriile profesionale, clătirea corectă previne contaminarea alimentelor și apariția reziduurilor chimice.

Folosiți apă la temperatura recomandată de producător. Pentru echipamentele de contact alimentar, asigurați clătire temeinică și, unde este necesar, verificare vizuală și tactilă.

Pentru a evita urmele:

utilizați lavete curate și dedicate pe zone;

înlocuiți frecvent apa de clătire;

lăsați suprafețele să se usuce natural sau ștergeți-le cu materiale fără scame.

O clătire insuficientă poate anula efortul de curățare și poate genera neconformități la controale.

Pasul 6: Verificare, documentare și întreținere

După fiecare intervenție, verificați rezultatul. Evaluați vizual suprafața și, dacă este cazul, utilizați liste de control interne.

Pentru unitățile HoReCa, recomandăm:

fișe de lucru zilnice pentru bucătărie;

plan săptămânal pentru echipamentele termice;

program lunar pentru curățări în profunzime.

Documentați frecvența și produsele utilizate. În timpul inspecțiilor sanitare, aceste evidențe demonstrează că aplicați un sistem coerent și repetabil.

Pentru utilizare uzuală, creați proceduri standard afișate în zonele tehnice. O echipă instruită reduce erorile și optimizează timpul de intervenție.

Implementarea acestor 7 pași ajută la standardizarea procesului de curățare și degresare în orice unitate HoReCa. Salvați ghidul și adaptați-l la specificul locației dumneavoastră. Consultați periodic fișele tehnice ale produselor profesionale utilizate și verificați conformitatea cu normele locale de igienă alimentară pentru a menține un nivel constant de performanță operațională.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE