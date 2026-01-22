Lumina cade perfect, gresia este modernă, iar priveliștea te cucerește instantaneu. Totuși, decizia de achiziție nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe „dragoste la prima vedere”.

În spatele pereților proaspăt vopsiți se pot ascunde probleme costisitoare. Pentru a evita regretele ulterioare, este esențial să îți păstrezi luciditatea și să analizezi imobilul dincolo de estetică, punând accent pe funcționalitate și siguranță.

Nu te lăsa orbit de finisaje

Dezvoltatorii imobiliari știu că detaliile vizuale vând. De aceea, showroom-urile și apartamentele de prezentare sunt amenajate impecabil. Însă parchetul scump sau bateria de la chiuvetă se pot schimba relativ ușor; infrastructura clădirii, nu.

Atunci când vizionezi o proprietate, încearcă să privești dincolo de „machiaj”.

Iată câteva aspecte vizuale care pot indica probleme de fond:

  • Urme de umezeală: verifică toate colțurile camerelor și zona din jurul ferestrelor pentru a depista eventuale infiltrații sau mucegai.
  • Crăpături în pereți: deși unele fisuri superficiale sunt normale la clădirile noi (așezarea clădirii), cele profunde sau diagonale pot semnala probleme structurale.
  • Planeitatea suprafețelor: uită-te atent la îmbinările dintre plintă și parchet. Spațiile inegale pot trăda o șapă turnată greșit.
  • Presiunea apei: deschide toate robinetele și trage apa la toaletă pentru a verifica debitul.

Importanța expertizei tehnice în evaluare

Oricât de atent ai fi, există elemente tehnice pe care un ochi neformat nu le poate evalua corect. Sistemele care fac o casă să fie locuibilă, adică cele sanitare, termice și electrice,  sunt adesea „ascunse” în pereți sau în pardoseală.

Aici intervine necesitatea unei opinii avizate.

Înainte de a semna contractul, este recomandat să soliciți ajutorul specialiștilor. De exemplu, consultarea unei echipe dintr-o firmă de proiectare de instalații te poate salva de cheltuieli enorme în viitor. Acești profesioniști pot analiza planurile tehnice ale clădirii și pot identifica dacă dimensionarea țevilor, a cablurilor sau a sistemului de încălzire a fost făcută corect, pentru a susține consumul real al unei familii.

Ce pot depista specialiștii și tu nu:

  • Subdimensionarea circuitelor electrice: riscul ca siguranțele să sară când folosești cuptorul și mașina de spălat simultan.
  • Calitatea materialelor ascunse: dacă s-au folosit țevi ieftine care se pot fisura în câțiva ani.
  • Erori de proiectare a ventilației: cauza principală a mirosurilor neplăcute și a condensului în băile fără geam.

Confortul termic și fonic: testează înainte să cumperi

O casă frumoasă în care îți este frig iarna sau în care auzi tot ce discută vecinii nu va fi niciodată un cămin primitor. Izolația este un capitol la care se fac adesea economii, iar efectele se resimt direct în factura la întreținere și în calitatea somnului tău.

Nu te baza doar pe certificatul energetic prezentat de vânzător; testează realitatea din teren.

Aspecte de verificat pentru confortul tău:

  • Tipul de tâmplărie: verifică numărul de camere al profilului ferestrelor și grosimea sticlei (tripanul este standardul actual pentru o izolare bună).
  • Grosimea pereților comuni: bate ușor în pereții care te despart de vecini sau de casa scării. Dacă sună a gol, izolația fonică este precară.
  • Poziționarea cardinală: o locuință orientată spre nord va fi mai răcoroasă și mai întunecoasă, implicând costuri mai mari de încălzire și iluminat.
  • Sursa de zgomot exterioară: vizitează zona la ore diferite (dimineața și seara) pentru a evalua traficul și zgomotul ambiental.

Documentația completă: siguranța ta juridică

Dincolo de cărămizi și țevi, o casă este un dosar de acte. Transparența dezvoltatorului sau a vânzătorului în privința documentației este un indicator major de încredere.

Nu accepta scuze sau amânări când vine vorba de actele proprietății.

Documentele esențiale pe care trebuie să le soliciți:

  • Cartea tehnică a construcției: aici trebuie să se regăsească toate detaliile despre materialele folosite și etapele lucrărilor.
  • Recepția lucrărilor: procesul-verbal care atestă că imobilul respectă autorizația de construire.
  • Cadastrul și intabularea: actele care definesc proprietatea și o înscriu în evidențele oficiale.
  • Garanțiile: solicită certificatele de garanție pentru centrala termică, instalațiile sanitare și alte echipamente incluse.

Achiziția unei locuințe este un proces complex, care necesită răbdare și vigilență. Nu te grăbi să semnezi doar pentru că „se vinde repede”. O verificare temeinică, făcută cu capul pe umeri și, ideal, cu ajutorul unor experți, îți va garanta că locul pe care îl vei numi „acasă” este nu doar frumos, ci și sigur și durabil.

Sursa foto: Pexels

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un tânăr a luat cardul străbunicului și a comandat de 190 de ori mâncare în valoare de 14.000 de lei. Acum riscă închisoarea
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Viva.ro
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
Libertateapentrufemei.ro
Imaginea momentului! O recunoști? Femeia care a zguduit showbizul anilor ‘90, odinioară adorată și invidiată, azi e judecată fără milă. E eroina unei mai controversate povești de iubire
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Parteneriat strategic: Ringier și Mediaposte Hit Mail își unesc forțele. Logistică la nivelul următor
Știri România 15:30
Parteneriat strategic: Ringier și Mediaposte Hit Mail își unesc forțele. Logistică la nivelul următor
Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
Știri România 15:00
Închisoare cu suspendare pentru o escrocherie în stil mare. O fostă directoare BCR rămâne cu aproape un milion de euro după o înșelăciune de proporții
Parteneri
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Adevarul.ro
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, surprize mari: cu Ngezana, fără Tănase! Cum arată primul 11 contra lui Dinamo Zagreb. Exclusiv
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Unica.ro
„Este absolut inimaginabil!”. Gabriela Firea iese la atac! L-a făcut praf pe un un bărbat „cu funcție” din România și a atras atenția asupra gestului său scandalos
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Povestea de dragoste refuzată la „Desafio: Aventura”: „Pe figuri! Fără Lamborghini nu vine”. Ce s-a întâmplat între Bettyshor și Nicolae Lupșor
Stiri Mondene 15:39
Povestea de dragoste refuzată la „Desafio: Aventura”: „Pe figuri! Fără Lamborghini nu vine”. Ce s-a întâmplat între Bettyshor și Nicolae Lupșor
Când începe noul sezon „Jocul cuvintelor”, prezentat de Dan Negru. „Este cea mai bună gimnastică pentru creier”
Stiri Mondene 15:22
Când începe noul sezon „Jocul cuvintelor”, prezentat de Dan Negru. „Este cea mai bună gimnastică pentru creier”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
ObservatorNews.ro
Comuna în care nu s-au mărit taxele nu mai are bani de salarii sau modernizări
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Libertateapentrufemei.ro
Ce finețe, ce femeie tânără și frumoasă! Cine este și cum arată discreta soție a lui Miodrag Belodedici, femeia care nu face un secret din faptul că îl adoră!
Parteneri
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
GSP.ro
Lindsey Vonn a intrat în trendul „2016” și a „rupt” internetul cu imaginile postate: „Ședința noastră cu body paint”
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
GSP.ro
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii
KanalD.ro
Angajații pot beneficia de 10 zile libere pe an, fără reducerea concediului de odihnă. În ce condiții se acordă și ce obligații au angajatorii

Politic

Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Politică 21 ian.
Cu cine ar vota românii la parlamentare, conform unui sondaj INSCOP. AUR câștigă și mai mult teren
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
Fanatik.ro
Olimpiu Moruțan, așteptat de un stelist la sosirea în București pentru a semna cu Rapid! Primele declarații ale fotbalistului. Update exclusiv
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința