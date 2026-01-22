Lumina cade perfect, gresia este modernă, iar priveliștea te cucerește instantaneu. Totuși, decizia de achiziție nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe „dragoste la prima vedere”.

În spatele pereților proaspăt vopsiți se pot ascunde probleme costisitoare. Pentru a evita regretele ulterioare, este esențial să îți păstrezi luciditatea și să analizezi imobilul dincolo de estetică, punând accent pe funcționalitate și siguranță.

Nu te lăsa orbit de finisaje

Dezvoltatorii imobiliari știu că detaliile vizuale vând. De aceea, showroom-urile și apartamentele de prezentare sunt amenajate impecabil. Însă parchetul scump sau bateria de la chiuvetă se pot schimba relativ ușor; infrastructura clădirii, nu.

Atunci când vizionezi o proprietate, încearcă să privești dincolo de „machiaj”.

Iată câteva aspecte vizuale care pot indica probleme de fond:

verifică toate colțurile camerelor și zona din jurul ferestrelor pentru a depista eventuale infiltrații sau mucegai. Crăpături în pereți: deși unele fisuri superficiale sunt normale la clădirile noi (așezarea clădirii), cele profunde sau diagonale pot semnala probleme structurale.

Importanța expertizei tehnice în evaluare

Oricât de atent ai fi, există elemente tehnice pe care un ochi neformat nu le poate evalua corect. Sistemele care fac o casă să fie locuibilă, adică cele sanitare, termice și electrice, sunt adesea „ascunse” în pereți sau în pardoseală.

Aici intervine necesitatea unei opinii avizate.

Înainte de a semna contractul, este recomandat să soliciți ajutorul specialiștilor. De exemplu, consultarea unei echipe dintr-o firmă de proiectare de instalații te poate salva de cheltuieli enorme în viitor. Acești profesioniști pot analiza planurile tehnice ale clădirii și pot identifica dacă dimensionarea țevilor, a cablurilor sau a sistemului de încălzire a fost făcută corect, pentru a susține consumul real al unei familii.

Ce pot depista specialiștii și tu nu:

Confortul termic și fonic: testează înainte să cumperi

O casă frumoasă în care îți este frig iarna sau în care auzi tot ce discută vecinii nu va fi niciodată un cămin primitor. Izolația este un capitol la care se fac adesea economii, iar efectele se resimt direct în factura la întreținere și în calitatea somnului tău.

Nu te baza doar pe certificatul energetic prezentat de vânzător; testează realitatea din teren.

Aspecte de verificat pentru confortul tău:

Tipul de tâmplărie: verifică numărul de camere al profilului ferestrelor și grosimea sticlei (tripanul este standardul actual pentru o izolare bună).

Documentația completă: siguranța ta juridică

Dincolo de cărămizi și țevi, o casă este un dosar de acte. Transparența dezvoltatorului sau a vânzătorului în privința documentației este un indicator major de încredere.

Nu accepta scuze sau amânări când vine vorba de actele proprietății.

Documentele esențiale pe care trebuie să le soliciți:

Achiziția unei locuințe este un proces complex, care necesită răbdare și vigilență. Nu te grăbi să semnezi doar pentru că „se vinde repede”. O verificare temeinică, făcută cu capul pe umeri și, ideal, cu ajutorul unor experți, îți va garanta că locul pe care îl vei numi „acasă” este nu doar frumos, ci și sigur și durabil.

