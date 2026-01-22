Un tren de navetiști s-a izbit de o macara de construcții în Spania

Un tren de navetiști s-a izbit de o macara de construcții în sud-estul Spaniei. În urma coliziunii, mai multe persoane au fost rănite ușor.

Accidentul s-a produs joi, în apropierea orașului Cartagena, regiunea Murcia, după cum au raportat serviciile regionale de urgență, potrivit The Independent. Operatorul feroviar spaniol Adif a anunțat pe platforma X că traficul pe această linie a fost întrerupt după ce o macara a „pătruns pe cale ferată deși nu aparține unei operațiuni feroviare”, fără a oferi mai multe detalii.

Mai multe persoane au fost rănite ușor după accident

În urma accidentului feroviar de joi, mai multe persoane au fost rănite ușor. Operatorul feroviar a anunțat că trenul nu a deraiat și nici nu s-a răsturnat în urma impactului.

„Trenul nu a deraiat și nici nu s-a răsturnat”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență din Murcia.

Incidentul din Cartagena este al treilea accident feroviar din Spania, în doar o săptămână

Acest incident survine la câteva zile după o coliziune mortală între două trenuri de mare viteză, petrecută duminică în regiunea Andaluzia, care a dus la moartea a cel puțin 43 de persoane. Marți, alte două accidente feroviare au avut loc în Catalonia.

Reacțiile nu au întârziat să apară, cel mai mare sindicat al mecanicilor de tren din Spania, SEMAF, anunțând o grevă națională de trei zile, între 9 și 11 februarie, pentru a cere măsuri care să garanteze siguranța feroviară.

„Accidentele grave din Adamuz și Gelida, ambele soldate cu victime, reprezintă un punct de cotitură în solicitarea tuturor măsurilor necesare pentru siguranța operațiunilor feroviare”, se arată într-un comunicat al SEMAF, citat de presa străină. Sindicatul cere, de asemenea, tragerea la răspundere penală a celor responsabili de infrastructura feroviară.

Zeci de oameni au murit după ce două trenuri s-au ciocnit în Adamuz

Unul dintre cele mai grave accidente feroviare recente din Spania s-a întâmplat pe 18 ianuarie 2026, lângă localitatea Adamuz, în provincia Cordoba, în sudul țării. Acolo, un tren de mare viteză aparținând operatorului privat Iryo, care circula de la Malaga către Madrid, a deraiat pe un tronson de linie dreaptă și a intrat pe șina opusă, unde a lovit un alt tren de pasageri al operatorului național Renfe.

Impactul a fost extrem de puternic: ambele trenuri au deraiat, iar primul a suferit avarii serioase, în timp ce al doilea s-a prăbușit într-o pantă, cu vagoane grav avariate. În urma coliziunii, zeci de oameni și-au pierdut viața, iar sute au fost răniți, unele dintre victime fiind în stare critică.

Autoritățile Spaniole au descris incidentul ca fiind unul dintre cele mai grave din ultimii ani, iar oameni din comunitatea locală s-au mobilizat imediat pentru a ajuta supraviețuitorii și familiile victimelor. Ancheta oficială este în desfășurare, iar deja s-au adus în discuție întrebări legate de starea infrastructurii de cale ferată și de funcționarea sistemelor de siguranță la viteze mari.

Cel puțin 37 de persoane au murit după ce un tren a deraiat la Gelida, în Spania

La doar două zile după tragedia din Adamuz, un alt accident feroviar a șocat Spania — de data aceasta în Catalonia, în apropiere de orașul Gelida, pe rețeaua de trenuri suburbane cunoscută ca Rodalies.

În cursul zilei de 20 ianuarie 2026, un tren regional care circula pe o linie între Gelida și Sant Sadurní dAnoia s-a izbit de un zid de sprijin care s-a prăbușit pe șine, probabil din cauza ploilor abundente și a deplasărilor de teren.

Deraierea a avut consecințe serioase: un tânăr mecanic de locomotivă, aflat în cabina trenului, și-a pierdut viața, iar cel puțin 37 de pasageri au fost răniți, unii dintre ei având răni grave. Din cauza accidentului, serviciile feroviare de navetiști din zona Barcelona au fost suspendate temporar, iar autoritățile au început inspecții amănunțite pentru a se asigura că restul rețelei este sigur.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Greșeli care duc la hernie de disc. Dr. Ovidiu Grămescu: „Se forțează nota cu operațiile"
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
Viva.ro
Șocant ce tocmai s-a mai aflat în cazul lui Mario Berinde, adolescentul de 15 ani din Timiș, ucis de cei doi colegi. A apărut o a treia persoană implicată, iar mărturia de acum dă întraga anchetă peste cap: "Numai probleme au făcut". Prima reacție a familiei
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Unica.ro
„Sluga lui Dragnea”. Tudor Chirilă, reacție fără precedent după ce a fost atacat public de Sorin Grindeanu. Mesajul artistului, mai dur ca oricând, s-a viralizat pe internet. Toată lumea vorbește acum despre asta
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, în lacrimi pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
gsp
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
GSP.RO
Scandal la fileu! Sorana s-a luat de Naomi Osaka, japoneza a răspuns acid: „Frate!”
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tudor Chirilă îl spulberă pe Sorin Grindeanu! A publicat acum câteva minute cel mai dur, necenzurat și violent atac din viața lui! Fără frână: ”Ticălosul domn, sluga lui”. Continuarea necenzurată, în articol
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit
Tvmania.ro
O mai recunoști? Luana, fosta soție a lui Cabral, arată incredibil la 58 de ani. Cum se menține și ce spune despre slăbit

Alte știri

Inventați de un român, primii ochelari inteligenți din lume pentru nevăzători mai ieftini decât un câine-ghid. 1.500 de persoane pe listele de așteptare pentru a-i primi gratuit
Știri România 18:36
Inventați de un român, primii ochelari inteligenți din lume pentru nevăzători mai ieftini decât un câine-ghid. 1.500 de persoane pe listele de așteptare pentru a-i primi gratuit
Rezultatele Loto 6/49 din 22 ianuarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Știri România 18:33
Rezultatele Loto 6/49 din 22 ianuarie 2026. Care sunt numerele câștigătoare extrase joi
Parteneri
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Adevarul.ro
Visul de un miliard de dolari al lui Ceaușescu. Povestea construirii combinatului siderurgic de la Călărași
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale
Fanatik.ro
Cazul Mario Iorgulescu, pe masa judecătorilor CCR. Fiul șefului LPF a acuzat că i s-au încălcat drepturile constituționale
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
Cu ce rămânem după prima etapă din 2026 în Superliga
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
„Aici e Slobozia!” Cum s-a trăit primul meci din istoria Unirii în Superliga pe noul stadion
Parteneri
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz! Celebra cântăreață a devenit mamă pentru a treia oară și a dezvăluit primele imagini cu bebelușul: „Această fetiță prețioasă” Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."
Viva.ro
Sorin Grindeanu a răbufnit la adresa lui Tudor Chirilă: „Care e expertiza unor domni de la Vocea României în ceea ce privește legile justiției?”, iar ce a mai putut spune a devenit subiectul zilei: "Nu mă interesează..."

Monden

Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Stiri Mondene 17:44
Motivul pentru care Irina Loghin a făcut plângere la poliție. „Așteptăm ca autoritățile să identifice sursa”
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Exclusiv
Stiri Mondene 17:43
Ce vrea să facă Denis Dorobanțu cu premiul de 100.000 de lei de la „Casa iubirii”: „Sunt focusat”! De ce a slăbit mama lui 15 kilograme în timpul emisiunii de la Kanal D
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
ObservatorNews.ro
"Să-ți stea în gât tortul!" Reacția lui Nicu Ștefănuță după gestul lui George Simion în timpul vizitei în SUA
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Libertateapentrufemei.ro
Îl mai știi? Rareș Prisăcariu, copilul-minune de la „Românii au talent”, a mai dat o lovitură! Cât de mult s-a schimbat băiețelul care îi iubește pe Eminescu și pe Dumnezeu
Parteneri
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
GSP.ro
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
GSP.ro
Naomi Osaka după conflictul cu Sorana Cîrstea: „Nu reacționez bine când mi se arată lipsă de respect”
Parteneri
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
Mediafax.ro
Noul lux se numește deconectare: destinațiile turistice unde Wi-Fi-ul nu ajunge
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
StirileKanalD.ro
VIDEO El este tânărul care se zbate între viață și moarte după ce mașina i-a fost spulberată de tren, în Chiajna. Ghițan are doar 30 de ani și este tatăl a doi copii
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Wowbiz.ro
Primele declarații ale mamei lui Alin, băiatul de 15 ani ucis în Timiș! Femeia îi anunțase dispariția cu doar două zile înainte de a fi găsit mort
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Wowbiz.ro
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Redactia.ro
Reacția neașteptată a mamei lui Mario, tânărul care s-a stins în Timis sub privirile prietenilor săi. Ce a făcut unul dintre adolescenți chiar la o zi după ce s-a întâmplat tragedia👇
Sora lui Mario RUPE TĂCEREA despre ucigașii săi: „Poze și film... Vezi mai mult
KanalD.ro
Sora lui Mario RUPE TĂCEREA despre ucigașii săi: „Poze și film... Vezi mai mult

Politic

Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, mesaj pentru George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în SUA: „Să-ţi stea în gât!”
Politică 18:24
Europarlamentarul Nicu Ştefănuţă, mesaj pentru George Simion, care a tăiat un tort în forma Groenlandei, în SUA: „Să-ţi stea în gât!”
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Politică 21 ian.
Acordul UE-Mercosur ajunge la Curtea de Justiţie a UE și este suspendat până la decizia CJUE, a stabilit Parlamentul European. Ce poate face însă Ursula von der Leyen și cum s-a votat
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Fanatik.ro
Incredibil! A prins transferul carierei înainte de Dinamo Zagreb – FCSB!
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința
Spotmedia.ro
Te îmbolnăvești mai ușor atunci când ești stresat? Ce spune știința