Un tren de navetiști s-a izbit de o macara de construcții în Spania

Un tren de navetiști s-a izbit de o macara de construcții în sud-estul Spaniei. În urma coliziunii, mai multe persoane au fost rănite ușor.

Accidentul s-a produs joi, în apropierea orașului Cartagena, regiunea Murcia, după cum au raportat serviciile regionale de urgență, potrivit The Independent. Operatorul feroviar spaniol Adif a anunțat pe platforma X că traficul pe această linie a fost întrerupt după ce o macara a „pătruns pe cale ferată deși nu aparține unei operațiuni feroviare”, fără a oferi mai multe detalii.

Mai multe persoane au fost rănite ușor după accident

În urma accidentului feroviar de joi, mai multe persoane au fost rănite ușor. Operatorul feroviar a anunțat că trenul nu a deraiat și nici nu s-a răsturnat în urma impactului.

Choque de tren linea FEVE Cartagena Los Nietos con heridos

📹RRSS pic.twitter.com/OC2ZHJwMRs — Noticias Cartagena (@cartagena_hoy) January 22, 2026

„Trenul nu a deraiat și nici nu s-a răsturnat”, a declarat un purtător de cuvânt al serviciilor de urgență din Murcia.

Incidentul din Cartagena este al treilea accident feroviar din Spania, în doar o săptămână

Acest incident survine la câteva zile după o coliziune mortală între două trenuri de mare viteză, petrecută duminică în regiunea Andaluzia, care a dus la moartea a cel puțin 43 de persoane. Marți, alte două accidente feroviare au avut loc în Catalonia.

Reacțiile nu au întârziat să apară, cel mai mare sindicat al mecanicilor de tren din Spania, SEMAF, anunțând o grevă națională de trei zile, între 9 și 11 februarie, pentru a cere măsuri care să garanteze siguranța feroviară.

🔴 El balance provisional es de tres heridos en el accidente ferroviario de Cartagena, Murcia. https://t.co/dQ9Lrf1aHR pic.twitter.com/eMFP1h4Jsi — La Bandera (@labanderaes) January 22, 2026

„Accidentele grave din Adamuz și Gelida, ambele soldate cu victime, reprezintă un punct de cotitură în solicitarea tuturor măsurilor necesare pentru siguranța operațiunilor feroviare”, se arată într-un comunicat al SEMAF, citat de presa străină. Sindicatul cere, de asemenea, tragerea la răspundere penală a celor responsabili de infrastructura feroviară.

Zeci de oameni au murit după ce două trenuri s-au ciocnit în Adamuz

Unul dintre cele mai grave accidente feroviare recente din Spania s-a întâmplat pe 18 ianuarie 2026, lângă localitatea Adamuz, în provincia Cordoba, în sudul țării. Acolo, un tren de mare viteză aparținând operatorului privat Iryo, care circula de la Malaga către Madrid, a deraiat pe un tronson de linie dreaptă și a intrat pe șina opusă, unde a lovit un alt tren de pasageri al operatorului național Renfe.

Impactul a fost extrem de puternic: ambele trenuri au deraiat, iar primul a suferit avarii serioase, în timp ce al doilea s-a prăbușit într-o pantă, cu vagoane grav avariate. În urma coliziunii, zeci de oameni și-au pierdut viața, iar sute au fost răniți, unele dintre victime fiind în stare critică.

Autoritățile Spaniole au descris incidentul ca fiind unul dintre cele mai grave din ultimii ani, iar oameni din comunitatea locală s-au mobilizat imediat pentru a ajuta supraviețuitorii și familiile victimelor. Ancheta oficială este în desfășurare, iar deja s-au adus în discuție întrebări legate de starea infrastructurii de cale ferată și de funcționarea sistemelor de siguranță la viteze mari.

Cel puțin 37 de persoane au murit după ce un tren a deraiat la Gelida, în Spania

La doar două zile după tragedia din Adamuz, un alt accident feroviar a șocat Spania — de data aceasta în Catalonia, în apropiere de orașul Gelida, pe rețeaua de trenuri suburbane cunoscută ca Rodalies.

În cursul zilei de 20 ianuarie 2026, un tren regional care circula pe o linie între Gelida și Sant Sadurní dAnoia s-a izbit de un zid de sprijin care s-a prăbușit pe șine, probabil din cauza ploilor abundente și a deplasărilor de teren.

Deraierea a avut consecințe serioase: un tânăr mecanic de locomotivă, aflat în cabina trenului, și-a pierdut viața, iar cel puțin 37 de pasageri au fost răniți, unii dintre ei având răni grave. Din cauza accidentului, serviciile feroviare de navetiști din zona Barcelona au fost suspendate temporar, iar autoritățile au început inspecții amănunțite pentru a se asigura că restul rețelei este sigur.