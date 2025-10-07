Distracție, bani, faimă? Ce caută românii în 2025

Concetățenii noștri își doresc lucruri diferite, în funcție de vârstă, statut social, locul în care trăiesc și multe alte criterii. Sondajele realizate pe parcursul anului de diverse companii de cercetare relevă că, cel puțin la nivel declarativ, cei mai mulți adulți români își doresc sănătate, pace și bani. Pe de altă parte, tinerii pun pe primul loc distracția și faima.

Kantar România a făcut public raportul „Life Satisfaction in CEE 2024”, întocmit la nivelul Europei Centrale și de Est, în care se arată că românii și austriecii sunt cei mai mulțumiți de viața lor, dintre națiunile cuprinse în aria geografică menționată.

Românii își doresc „lucruri firești”

Compania de Cercetare Sociologică și Branding (CCSB) a realizat un sondaj de opinie la scară largă în care a adresat întrebarea „Ca în poveste, ați prins peștișorul de aur și acesta vă poate îndeplini trei dorințe ca să-i dați drumul. Care ar fi cele trei dorințe pe care i le-ați cere peștișorului să vi le îndeplinească?”.

Cei mai mulți dintre respondenții trecuți de „prima tinerețe” au pus pe primul plan sănătatea și pacea. O altă dorință care a apărut frecvent în răspunsuri sunt fondurile provenite dintr-un loc de muncă mai bine plătit sau dintr-o afacere de succes. În topul lucrurilor pozitive la care speră românii mai este întemeierea unei familii fericite, precum și șansa de a da lovitura la 6 din 49 sau la un VIP casino.

„Deloc surprinzător, pe primul loc se află sănătatea, cu 55% din «nominalizări». Aceasta este o constantă a profilului de țară în context european, sănătatea fiind o problemă personală importantă pentru 27% din concetățenii noștri, față de 7% în țările din Sud și 16% pe ansamblul UE. Urmează dorințe generice precum «un trai mai bun» (31%), «locuri de muncă» (27%) sau «venituri mai mari» (17%). Lucruri firești și deloc surprinzătoare”, a comentat antropologul Vintilă Mihăilescu, îndrumătorul științific al studiului menționat.

Result Development: Angajații asimilează banii cu valoarea

„Să fim sănătoși, dacă suntem sănătoși, restul vine de la sine”. Acesta pare să fie crezul majorității românilor. „Restul” se referă în principal la banii pe care cei din jurul nostru și-i doresc indiferent de metoda prin care îi pot obține. Foarte mulți dintre participanții la sondaje au declarat că își doresc o mărire salarială. O altă năzuință este posibilitatea de a lucra de acasă.

De altfel, un studiu realizat de compania Result Development indică evoluția financiară, puterea și faima drept valorile centrale ale angajaților români. „Cei mai mulți angajați consideră că oamenii sunt valoroși dacă au bani”, a explicat Dorin Bodea, managerul Result Development.

Tinerii pun accent pe distracție și faimă

Scara valorilor este diferită în cazul tinerilor care încă nu s-au încadrat în câmpul muncii sau se află abia la începutul carierei profesionale. Concret, românii de până în 30 de ani își doresc în special distracție și faimă.

Dacă activitățile recreative presupun mai mult decât divertisment, cu atât mai bine. În acest sens, ei vorbesc între ei, își dau idei și se anunță atunci când identifică o oportunitate. „Sigur, îmi anunț prietenii când văd ceva interesant, gen ai văzut Mr Bit casino? Și ei mă anunță atunci când găsesc ceva ce mie mi-a scăpat, veștile circulă repede”, a răspuns un participant la un sondaj.

Obișnuiți să petreacă mult timp în mediul online, unde urmăresc „modele de succes”, tinerii doresc să obțină rapid recunoaștere și mulți bani pe care să îi cheltuiască pe divertisment, pe călătorii și pe mașini. Potrivit sociologilor, sunt puțini românii din această categorie care își doresc altceva de la viață.

Sursa foto: pixabay.com

