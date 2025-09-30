Eleganţă britanică, premieră românească: cel mai exclusivist club de etichetă şi-a dezvăluit secretele la Bucureşti

Cel mai exclusivist club de etichetă şi-a dezvăluit secretele la Bucureşti

Iniţiere într-un cerc select, primul pas al călătoriei

Diplomaţi, ambasadori, reprezentanţi ai Camerelor de Comerţ şi ai Guvernului român, însoţiţi de influenceri şi de jurnalişti internaţionali, au dat curs pe 23 septembrie 2025 unei invitaţii unice în România: anunţul lansării The Noble House of Brattleby Club, un club privat de etichetă, care urmează să îşi deschidă curând porţile pe tărâm britanic, la Londra. Ceremonia românească The Noble Tea & Announcement a avut loc la hotelul de 5 stele din inima Capitalei, Corinthia Grand Hotel du Boulevard, şi i-a purtat pe aleşii serii în atmosfera rafinată de secol XIX, într-un decor cu încărcătură puternică, în nuanţe regale de auriu şi bleumarin. A fost pentru prima dată când clubul a dezvăluit secretele sale cercului exclusivist de invitaţi, iar personalițați românești de seamă, precum Mihaela Tatu, Paula Seling, Dana Săvuică, Dana Sota, Florentina Opriş şi Leonard Doroftei s-au numărat pe lista scurtă de participanți.

Foto: The Noble House of Brattleby Club

Recomandări Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa

„Nu asistăm doar la prezentarea unui proiect, ci la nașterea unui ideal. Deschidem o poartă către o artă veche și mereu necesară: arta de a trăi în echilibru, în prezență și în recunoștință. Aceasta este adevărata esență a etichetei – nu un set de forme rigide, ci o disciplină a spiritului, o cale spre o viață conștientă și rafinată” a subliniat Nicoleta Scarlat, Baroneasă de Brattleby şi, totodată, fondatoarea viitorului club de etichetă.

Foto: The Noble House of Brattleby Club

Prezentatorul serii, actorul Denis Hanganu, a deschis oficial ceremonia cu un discurs inspiraţional: „Nu este doar o seară festivă, ci începutul unei povești menite să aducă noblețea autentică într-o formă vie, actuală la Bucureşti. (…) Ceea ce face această seară cu adevărat specială este povestea din spatele ei. Povestea unei românce care prin perseverență, educație și viziune și-a construit un drum de excelență la Londra. A 12-a Baroneasă de Brattleby, Nicoleta Scarlat, a dovedit că noblețea nu se rezumă la un titlu, ci se trăiește prin valori.”

Invitaţii au fost primiţi în ritmul viorii, asigurat de Cătălina Violin. Tot de muzică au fost însoţiţi apoi şi întreaga seară: tenorul Bogdan Mihai şi talentata solistă Maria Carla Postelnicu au asigurat „coloana sonoră” a evenimentului, legătura perfectă între tradiţie şi contemporaneitate, între rafinamentul britanic şi ospitalitatea românească.

Foto: The Noble House of Brattleby Club

„Astfel de evenimente sunt mereu o bucurie, pentru că îmi oferă prilejul de a mă reîntâlni cu oameni dragi, pe care nu i-am mai văzut de ceva vreme. O ceremonie reușită, cu energie bună și cu oameni frumoși!”, a declarat invitata Mihaela Tatu.

Discursuri motivaţionale şi burse pentru tinerii talentaţi, la eveniment

Evenimentul de la Bucureşti a fost şi spaţiu de dialog. Pe scenă a urcat unul dintre antreprenorii români de elită, Răzvan Vasile, un exemplu de inovaţie şi performanţă, care reflectă întocmai valorile şi principiile promovate de viitoarea academie de etichetă şi bune maniere. Răzvan Vasile, fondator MBAKids şi a unor evenimente educaţionale importante în România, a ţinut un speech motivaţional despre succes în faţa audienţei. Iar la propunerea sa, Baroneasa de Brattleby a oferit o bursă financiară unui tânăr român talentat, Mihai Valeriu Voicu, ca să îi încurajeze paşii spre performanţă în domeniul roboticii:

Recomandări A început programul Rabla 2025: zeci de milioane de euro pentru mașini care emit și de cinci ori mai mult CO2 decât declară producătorii

„Este esenţial să sprijinim tânăra generaţie să devină ceea ce trebuie să devină. Investiţia în educaţia copiilor şi tinerilor talentaţi şi muncitori este cea mai sigură garanţie a unui viitor prosper. Dacă le dăm şansa să creadă în ei, schimbăm nu doar vieţi, ci şi societăţi!”, spune Excelenţa Sa.

Un alt invitat al serii, care a urcat pe scenă pentru a ţine un discurs, este şi Răzvan Vulcănescu, un lider autentic, vizionar şi inovator, cu peste 20 de ani de experienţă în sănătate şi deţinătorul unor funcţii de conducere în Ministerul Sănătăţii şi în Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Foto: The Noble House of Brattleby Club

Eveniment sub simbolul „English Tea Ceremony”: o experienţă senzorială unică

Unul dintre momentele centrale ale serii a fost şi celebrarea tradiţiei britanice în cel mai simplu şi frumos mod, printr-o ceremonie autentică a ceaiului, celebrul „5 OClock Tea”. Într-un gest de eleganţă desăvârşită, participanţii au fost invitaţi de către un majordom să deguste băutura, după rostirea cu solemnitate a unei formule speciale: „Din partea Excelenţei Sale, a 12-a Baroneasă de Brattleby, aveți onoarea de a savura Ceaiul Brattleby, simbol al tradiției și al rafinamentului britanic.”

Băutura a fost creată după o reţetă secretă, special concepută pentru eveniment. Vorbim despre valorificarea unui obicei care a trecut testul timpului şi care acum a fost respectat cu sfinţenie şi pe pământ românesc, spune Baroneasa:

„În cultura britanică, ceaiul nu este doar o băutură. Este un simbol al conversaţiei elegante, al respectului reciproc, al momentelor împărtăşite, o experienţă, dacă doriţi să o numiţi astfel. A fost un pas firesc, ca un ritual de urmat, la intrarea în comunitatea The Noble House of Brattleby”. Atmosfera a fost întregită de ținuta impecabilă a Baronesei, accesorizată cu bijuterii marca Roberto Bravo, o reală declarație de stil.

Cine este fondatoarea The Noble House of Brattleby Club

Fondatoarea The Noble House of Brattleby Club, Excelenţa Sa Nicoleta Scarlat, este ea însăşi un simbol al eleganţei moderne şi al nobleţei. Este stabilită în Londra de un deceniu şi şi-a clădit un drum impresionant în domenii rezervate mai ales bărbaţilor – construcţii şi avocatură. Titlul pe care îl poartă este un titlu nobiliar feudal: „Titlurile nobiliare din Regatul Unit sunt simboluri de prestigiu. Pot fi deţinute şi onorific, fără a implica o funcţie activă în Parlamentul Englez”.

Noul său proiect, The Noble House of Brattleby Club, urmează linia impusă încă de la început:

„Clubul The Noble House of Brattleby îşi propune să fie nu doar un club privat, ci şi o academie a rafinamentului interior și a diplomației contemporane – un sanctuar al discreției, un for al educației și al parteneriatelor autentice. Prin această lansare, nu punem doar temelia unui club. Ridicăm un nou standard. Un standard al echilibrului dintre minte și inimă, dintre cuvânt și tăcere, dintre judecată și iubire.”

Cei care vor face parte din această comunitate au ocazia să contribuie la conversaţii globale, să participe la evenimente de elită şi să îşi reprezinte ţara într-un cadru exclusivist. Este o lume în care accesul este selectiv şi are loc doar pe bază de invitaţie, transmisă de un membru deja existent.

Detaliile despre lansarea oficială The Noble House of Brattleby Club din Londra vor fi comunicate curând!

Evenimentul The Noble Tea & Announcement a beneficiat de susţinerea următorilor parteneri:

MBA Kids

Jidvei

Chateau Valvis

Livada cu Ceai

Roberto Bravo

Camera de Comerţ Româno – Britanică

Foto: The Noble House of Brattleby Club

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE