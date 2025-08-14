Sesiunea e ca un maraton pentru care te-ai antrenat săptămâni în șir. Ai trecut prin notițe, ai subliniat idei cu 3 markere diferite, ai dormit puțin și ai umplut cănile de cafea. Dar ești gata. În teorie.

Doar că, în dimineața examenului, corpul tău are alte planuri. O migrenă apăsătoare îți încețoșează gândurile. Tâmplele pulsează. Liniștea sălii pare prea tăcută, iar fiecare sunet – prea tare.

Concentrarea? O glumă. Răbdarea? Testată la limită.

Ce se întâmplă, de fapt, când te lovește o migrenă înainte de examen?

Durerea de cap – fie ea cauzată de oboseală, stres sau lipsă de hidratare – afectează concentrarea, memoria de scurtă durată și viteza de reacție.

Și, cel mai frustrant, afectează încrederea. În tine, în ce știi, în cum te prezinți.

Toate nopțile albe, tot efortul se pot risipi în câteva clipe dacă nu ești în starea mintală potrivită.

Soluția? Nu lăsa durerea să decidă pentru tine

Migrena poate părea de necontrolat, dar există tratamente care acționează rapid, discret și eficient. Într-un moment în care totul pare în pericol, ai șansa să-ți recapeți calmul, claritatea și focusul.

Și nu e vorba doar de examen. E vorba de a nu te sabota tocmai când ai muncit cel mai mult.

Examenul vieții? Poate. Dar ai un as în mânecă

Pentru unii, migrena e doar o durere. Pentru tine, poate fi diferența dintre „am dat tot ce am avut mai bun” și „n-am fost în stare”. Dar cu ajutorul potrivit, mintea ta rămâne cel mai bun aliat. Alege să ai grijă de ea. Mai ales atunci când contează.

E ok să ai emoții. E normal să fii stresat. Dar nu trebuie să lași durerea de cap să fie vocea principală în capul tău.

Cu o intervenție potrivită, te întorci la tine. Respiri. Intri în sală. Și îți amintești tot ce știi .

Și da, poate chiar ieși cu zâmbetul pe buze.

Pentru că până și zilele grele pot avea un final „WOW”, dacă alegi să acționezi la timp.

Foto: Shutterstock