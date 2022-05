În doar câteva săptămâni, Carlos Alcaraz a devenit un idol național. La doar 19 ani, jucătorul de tenis a câștigat Mutua Madrid Open după ce a învins jucători de top din lume, precum Rafa Nadal, Novak Djokovic și Alexander Zverev. O reușită care nu a trecut neobservată de marile branduri, care se luptă deja pentru a pune mâna pe imaginea jucătorului din Murcia. Alcaraz a devenit primul jucător din lume care-i învinge la același turneu, pe zgură, pe Nadal și Djokovic. Tânărul spaniol, care anul trecut era pe locul 120 în clasamentul ATP, a ajuns acum pe poziția a șasea. Și specialiștii din tenis îl văd ca viitorul număr 1 mondial, pentru că – așa cum a spus Toni Nadal – „nu are niciun concurent direct în generația sa, nu e nimeni măcar apropiat ca valoare”, iar Justine Henin a remarcat că, deși a fost comparat, pe rând, cu Nadal, Djokovic sau Federer, Alcaraz este „de fapt, o combinație unică între toți cei trei”.

Descoperirea lui Alcaraz ca tânără figură a tenisului mondial vine într-un moment perfect pentru jucătorul originar din Murcia. La 19 ani, el se află în plin proces de renegociere a contractului cu cele două mari mărci din acest sport: Nike și Babolat, care îl îmbracă și pe Rafa Nadal. Și, judecând după cifrele atletului, vor trebui să scotocească adânc în buzunare pentru a-i păstra imaginea. În acest sens, este de remarcat că Nadal câștigă în jur de 20 de milioane de euro pe an pentru a fi imaginea celor două companii.

În plus, creșterea de neoprit a lui Alcaraz din ultimele luni a atras atenția celui mai emblematic brand de ceasuri din lume, Rolex. Murcianul a semnat un contract cu compania, ale cărui cifre nu se cunosc încă, pentru a purta modelele acesteia la ceremoniile de premiere. Acest acord este cu atât mai demn de remarcat cu cât compania elvețiană ar fi putut găsi în murcian un înlocuitor perfect pentru un alt mare jucător din istoria tenisului, Roger Federer.

Valorile lui Alcaraz care atrag atenția brandurilor

Adevărata atracție pentru marile branduri în care s-a transformat Carlos Alcaraz nu este legată doar de recentele sale succese sportive. La fel ca Rafa Nadal la vremea lui, tenismenul este capabil să transmită valori pe care puține companii nu ar vrea să le numere în rândurile lor.

După cum explică un expert în marketing sportiv, Alcaraz transmite că este „un tânăr căruia îi place ceea ce face, care nu este sub presiune” și care nu negociază efortul. În plus, tânărul jucător de tenis pare să nu-și uite originile umile din El Palmar (Murcia), unde a fost văzut la câteva ore după triumful de la Madrid arătând trofeul vecinilor săi de la balconul apartamentului în care a crescut împreună cu părinții săi.

Dar acestea nu sunt singurele asemănări între tânărul Alcaraz și idolul său din copilărie, Rafa Nadal. Jucătorul de tenis este un diamant brut pentru branduri, care consideră că are personalitatea perfectă pentru a influența societatea. „Are o mare capacitate de a învăța, dând dovadă în același timp de modestie, lucru pe care l-a învățat de la profesorul și antrenorul său, Juan Carlos Ferrero”, explică Margarita Mayo, profesor și doctor în psihologie și managementul afacerilor la IE University.

Succesul acestor valori, pe care Alcaraz pare să le aibă în comun cu Nadal, constă în faptul că sunt o sursă de inspirație pentru toată lumea. De asemenea, pentru antreprenorii care muncesc în fiecare zi pentru a construi un proiect, o cursă pe distanțe lungi care are multe asemănări cu cea a unui sportiv de top.

Primul exemplu are legătură cu reziliența. Rafa Nadal a demonstrat deja în numeroase ocazii capacitatea sa de a reveni după condițiile nefavorabile care au apărut în cariera sa și se pare că și Carlos Alcaraz urmează aceeași cale. Jucătorul din Murcia a suferit o accidentare în meciul cu Rafa însuși la Madrid, dar a reușit să treacă peste ea și să câștige turneul câteva zile mai târziu.

În plus, deși tenisul este un sport foarte individual, atât Nadal, cât și Alcaraz au înțeles importanța de a se înconjura de o echipă de top. În cazul tânărului star, acesta a decis să se pună pe mâna legendarului Juan Carlos Ferrero, în timp ce spaniolul l-a ales ca antrenor pe Carlos Moya, după ce s-a despărțit de unchiul său Toni.

Pe scurt, deși mai este încă un drum lung până când Alcaraz se va consolida ca o legendă a tenisului și a sportului spaniol, totul pare să indice că tenismenul are idei clare și că ar putea fi un exemplu pentru viitor. Momentan, Nike este primul brand mare care a reușit să-l aibă sub contract și, profitând de „explozia” sa în tenis și de faptul că și Nadal a colaborat, aproape întreaga carieră, cu Nike, compania americană speră să-l păstreze sub contract pentru mulți ani de acum înainte.

