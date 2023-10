Festivalul World Class: #BeHealthy, pe 7 octombrie în București, cu acces GRATUIT la toate antrenamentele, provocările și activitățile pregătite!

„Exercițiul fizic este medicament, iar sănătatea este cea mai mare avere! Angajamentul World Class de a promova activitatea fizică regulată drept condiția esențială a unei vieți sănătoase este unul ferm. Credem cu tărie că prevenția prin activitate fizică nu este doar importantă, ci fundamentală pentru sănătatea fizică și psihică!

Suntem dedicați stării de bine a tuturor românilor și misiunea noastră este de a construi un viitor mai sănătos pentru România, împreună cu locuitorii ei. Preocuparea World Class pentru îmbunătățirea sănătății oamenilor este prima motivație și este un angajament profund față de bunăstarea națiunii. De aceea am creat mișcarea #BeHealthy pentru Mai Multă Mișcare acum mulți ani, mult înainte de izbucnirea pandemiei, și am extins an de an acomunitatea #BeHealthy, încurajând, motivând și inspirând românii să mențină un stil de viață activ și să-și prioritizeze sănătatea fizică și mentală.

Investișia în sănătatea românilor este o investiție în viitorul națiunii. Este un angajament pe termen lung pe care World Class și l-a luat cu mândrie, prin mișcarea #BeHealthy. Înțelegem că o populație mai sănătoasă înseamnă o Românie mai puternică și mai vibrantă, pregătită să facă față provocărilor viitorului cu vitalitate și rezistență.

Așadar, să continuăm cu toții să facem exerciții fizice, să ne prioritizăm sănătatea și să răspândim mesajul despre importanța bunăstării fizice și mentale în comunitățile noastre. Împreună, putem construi un viitor mai sănătos și mai prosper pentru toți românii. BeHealthy, România!”, a declarat Kent Orrgren, CEO World Class.

Ediția din București a Festivalului #BeHealthy este a doua organizată în acest an de către World Class, după ce Festivalul a ajuns la Timișoara pe 30 septembrie, atrăgând mii de timișoreni la o experiență unică de health & fitness în Parcul Iulius Town.

La București, Festivalul #BeHealthy va avea loc pe 7 octombrie la Roaba de Cultura, în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), începând cu ora 9.00 dimineața. Sunt așteptați toți cei care doresc să petreacă o zi întreagă de antrenamente și distracție, transmitând același mesaj puternic alături de World Class: Mișcarea e Medicament!

Participarea este gratuită, dar locurile în clase sunt limitate. Rezervările se poate face pe www.behealthyfestival.ro.

O echipă experimentată de antrenori și instructori World Class va fi prezentă pe scenele festivalului, invitându-i toți cei prezenți la unele dintre cele mai populare clase: Yoga, Pilates, Zumba, BodyPump, C-Core, Body Combat, Dans. Scena de cycling va beneficia și ea de prezența unei echipe de instrucțiuni specializați și de cele mai energizante playlist-uri care vor menține participanții motivați până la sfârșit.

Cei prezenți vor fi provocați să participe la competiții și vor avea șansa de a câștiga premii din oră în oră și Premiul cel Mare, un abonament GOLD pentru un an La World Class, cluburi și piscine.

Părinții sunt invitați să-și aducă și copiii, deoarece World Class a pregătit, la Festival, activități captivante pentru cei mici, care nu numai că îi vor distra, dar îi vor și educa în spiritul unui stil de viață activ și sănătos. Jocuri distractive, divertisment cu animatori, clase #BeHealthyKids cu antrenori specializați și multe alte surprize sunt tot atâtea moduri în care ei vor învăța despre importanța exercițiilor fizice. Festivalul promite să fie un eveniment plin de entuziasm și energie pentru întreaga familie!

Exercițiul fizic este esențial pentru sănătate și starea de bine! Trebuie să încurajăm mai mulți români să facă primul pas către un stil de viață mai activ și mai sănătos! Împreună putem face diferența pentru o Românie mai sănătoasă! Acesta este mesajul pe care World Class vrea să-l transmită prin Festivalul #BeHealthy alături de toți participanții.

Despre World Class Romania

World Class este liderul de piață al industriei românești de sănătate, fitness și wellness, cu un număr total de 44 de cluburi de sănătate și fitness și 23 de piscine în toată țara și peste 76.000 de membri. Cluburile World Class oferă servicii la cele mai înalte standarde, facilități de ultimă oră și clase diversificate. World Class este partener tradițional LES MILLS™ – cel mai mare furnizor de concepte de fitness din lume. World Class Romania oferă, de asemenea, un concept premium de club de fitness și stil de viață, numit W, în care membrii se pot antrena și relaxa într-un cadru intim și exclusivist. World Class Romania este deținută de Vectr Fitness.

Despre Vectr Fitness

Este o companie de investiții deținută de African Industries Group. Vectr Fitness realizează prima tranzacție în România prin achiziția lanțului de health & fitness World Class România, lider de piață.

African Industries Group este un grup global diversificat de companii private, cu investiții în Europa, Orientul Mijlociu și Africa de Vest. În România, compania activează, de asemenea, în agrobusiness, distribuție de utilaje și utilaje agricole, dezvoltare și investiții imobiliare.