Finala FA Cup: Va cuceri Manchester City al doilea trofeu al sezonului în fața eternei rivale?

Potrivit Mr Bit pariuri sportive, „cetățenii” sunt favoriți să câștige această nouă ediție a derby-ului orașului Manchester și, totodată, al doilea trofeu din 2022-2023. Echipa antrenată de Pep Guardiola are un sezon bun, trecându-și în cont un nou titlu de campioană a Premier League și calificându-se în finala Ligii Campionilor. Haaland și coechipierii au avut o serie de 25 de jocuri fără înfrângere în toate competițiile până în ultima rundă, când au pierdut în fața lui Brentford.

De partea cealaltă, Manchester United se poate declara mulțumită cu locul 3 în Premier League, care o califică în grupele Ligii Campionilor. Formația pregătită de Erik ten Hag vine după patru victorii consecutive în campionat. Dezamăgirea sezonului este reprezentată de eliminarea suferită în fața lui FC Sevilia în sferturile de finală ale Europa League. În Play-off, „diavolii” trecuseră de FC Barcelona.

Cetățenii sunt dați ca principali favoriți în această confruntare, având o cotă de doar 1.25 pentru a câștiga trofeul, la Mr Bit. Există însă și alte câteva sute de opțiuni de pariere, care pot transforma meciul într-o sursă continuă de adrenalină și divertisment.

Guardiola și-a lăsat elevii să se deconecteze

Pep Guardiola le-a dat două zile libere jucătorilor după înfrângerea cu Brentford, „ordonându-le” să uite total de fotbal până se întorc la club. „Din experiența mea, știu că cel mai important lucru înainte de o finală este să te deconectezi de la fenomen pe cât de mult posibil. La începutul carierei, îmi spuneam că trebuie să folosesc la maxim timpul până la finală, că trebuie să văd toate înregistrările posibile cu adversarii. Acum, sunt de altă părere”, a declarat antrenorului lui Man City.

Tehnicianul spaniol a explicat că nu ar fi apelat la această pauză dacă ar fi avut doar un meci pe săptămână în ultima lună. A fost, însă, un calendar foarte încărcat. Chiar și doctorii, bucătarii și psihologii din staff aveau nevoie de câteva zile libere.

„Nu se întâmplă în fiecare sezon să câștigi campionatul cu trei etape înainte de sfârșit, apoi să ai două finale de jucat. Trebuie să te relaxezi, să savurezi momentul și să dai tot ce ai mai bun, pentru că nu știi dacă acest moment se va repeta în viitor. Eu voi sta în mijlocul familiei. Nu pot să uit total de fotbal, dar voi fi deconectat dacă nu voi mai avea jucătorii în jurul meu”, a spus Guardiola înaintea partidei de pe Wembley, pe care se va putea paria și prin aplicația Mr Bit.

Ten Hag vrea să le strice sezonul „cetățenilor”

De partea cealaltă, Erik ten Hag i-a asigurat pe fanii lui United că va face totul pentru a ridica râvnitul trofeu. „Când am venit la echipă, în urmă cu un an, am spus că doresc să cucerim trofee. Nu avem mulți jucători în lot care au câștigat până acum FA Cup, așadar o victorie pe 3 iunie ar fi foarte prețioasă. Acest trofeu este cunoscut și apreciat în toată lumea. Să fim realiști, nu va fi ușor deloc, dar vă asigur că vom da tot ce ne stă în putere pentru a cuceri cupa”, a declarat antrenorul olandez.

Și-au împărțit victoriile în acest sezon

Manchester City și Manchester United s-au mai întâlnit de două ori în acest sezon, în Premier League. În tur, City a învins cu 6-3, după 4-0 la pauză (goluri Foden 3, Haaland 3/ Antony, Martial 2). În retur, United și-a luat revanșa, cu un succes la limită, 2-1 (goluri Fernandes, Rashford/ Grealish).

