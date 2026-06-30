Construită cu inovație tehnologică protejată de drepturi de autor și care este în curs de brevetare la nivel global, Soonyx.store susține antreprenorii și cumpărătorii prin mecanisme de protecție unice.

Platforma permite listarea gratuită a ofertelor, ceea ce înseamnă că poți testa piețele noi fără investiții în marketing sau taxe de listare. Această caracteristică este esențială pentru antreprenorii la început de drum sau pentru cei care doresc să își extindă portofoliul de clienți.

Un beneficiu definitoriu pentru furnizori este mecanismul de garanție a plății: fondurile sunt depozitate într-un cont dedicat tranzacției la încheierea ofertei și sunt eliberate către vânzător doar după confirmarea executării serviciului.

Această soluție elimină riscul întârzierii plăților și protejează fluxul de numerar al afacerii tale. Astfel, poți planifica intervențiile, achizițiile de materiale sau alocarea resurselor cu certitudinea că vei primi plata pentru serviciile prestate.

Negocierea directă reprezintă o altă dimensiune de valoare: poți ajusta prețurile, termenii și livrarea în funcție de complexitatea fiecărei comenzi. Această flexibilitate îți permite să oferi pachete personalizate sau discounturi pentru comenzile recurente, menținând controlul total asupra afacerii. Comunicarea detaliată cu clientul reduce riscul neînțelegerilor și asigură că ambele părți sunt de acord cu rezultatul așteptat. Platforma facilitează această interacțiune complet securizat.

Soonyx.store mai introduce un sistem de rating pentru cumpărători, o unealtă rar întâlnită pe alte platforme, care îți permite să evaluezi seriozitatea clienților înainte de a accepta comenzi. Acest sistem reduce riscul comenzilor problematice și ajută la prioritizarea proiectelor profitabile. Un istoric bun ca furnizor, combinat cu verificarea clienților, poate crește eficiența operațională și reduce timpul pierdut cu negocieri sau comenzi anulate.

Promovarea automată a ofertelor este un avantaj competitiv clar: Soonyx.store distribuie produsele și serviciile listate prin canalele sale sociale, oferindu-ți vizibilitate fără costuri suplimentare. Aceasta înseamnă că poți atrage clienți din afara rețelei tale obișnuite, fără a investi imediat în campanii plătite. Pentru multe afaceri locale, expunerea pe o platformă cu audiență mare reprezintă un catalizator de creștere.

Costul de retragere al fondurilor este transparent și competitiv (4,9% + 11 RON), permițându-ți să calculezi clar marjele și să menții prețuri corecte pentru clienți. Acest model este mult mai avantajos decât comisioanele procentuale mari aplicate de platformele tradiționale, în special pentru tranzacții frecvente sau de valoare medie. Economiile realizate în comisioane pot fi reinvestite în echipamente, formare sau extinderea capacităților.

Pentru furnizorii care oferă servicii ce implică materiale sau montaj, posibilitatea de a negocia termene și costuri cu clientul pe platformă reduce eventualele dispute și clarifică responsabilitățile fiecărei părți.

Cum te protejează Soonyx.store de eventuale fraude?

În cazul în care un cumpărător nu primește ce a cumpărat, iar produsul sau serviciile nu au fost conforme cu prezentarea sau negocierea dintre părți, cumpărătorii pot deschide un proces de soluționare prin care pot aduce la cunoștință vânzătorilor nemulțumirile lor.

Astfel, cele două părți intră într-o negociere în care pot să rezolve eventualele dispute sau pot chiar apela la serviciul de arbitraj oferit de platformă care va analiza argumentele celor două părți.

Acest mecanism protejează furnizorii de întârzierea plăților sau de neplata serviciilor, oferindu-le siguranță financiară.

În același timp, cumpărătorii au garanția că vor primi produsul sau serviciul conform negocierii, întrucât fondurile nu sunt transferate definitiv până la validare. Soluția echilibrată menține încrederea în relațiile comerciale și reduce riscul ambelor părți.

În plus, arbitrajul rapid asigură că orice conflict poate fi soluționat eficient, fără blocaje prelungite care să afecteze fluxul operațional. Această funcționalitate adaugă un strat de securitate juridică și operațională pentru activitățile comerciale.

Soonyx.store reprezintă o platformă gândită pentru furnizorii de servicii care doresc siguranță, flexibilitate și vizibilitate fără costuri inițiale. De la listare gratuită la protecția plății, negociere directă, rating pentru cumpărători și promovare automată, toate instrumentele sunt aliniate pentru a sprijini dezvoltarea afacerii tale. Creează-ți cont în 5 minute și testează avantajele platformei pe www.soony.store.

Foto: Soonyx

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