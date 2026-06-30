Ce facilități oferă adăposturile climatice amenajate de Primăria București

În cele 71 de instituții publice și 200 de farmacii partenere din rețea, bucureștenii vor avea acces la apă potabilă, scaune, fotolii, umbră și un spațiu răcoros.

Unele locații vor pune la dispoziție și toalete publice, truse de prim ajutor și personal instruit. Rețeaua include teatre, muzee, cluburi de seniori, sedii ale Bibliotecii Metropolitane, instituții de taxe și impozite sau de stare civilă de sector, precum și farmacii precum Dona și Catena, toate înscrise voluntar.

Unde pot găsi oamenii adăposturile climatice din București

Pentru a ușura accesul, Primăria Municipiului București a creat o hartă interactivă care va fi disponibilă online începând de mâine dimineață. Harta oferă informații despre locațiile adăposturilor, programul acestora și serviciile disponibile.

În plus, platforma integrează rețeaua publică de cișmele din București, cu navigare GPS către cea mai apropiată sursă de apă potabilă activă.

Harta categorizează adăposturile astfel:

  • Albastru: spații administrative interioare, dotate cu puncte de hidratare, truse de prim ajutor și personal instruit.
  • Portocaliu: spații publice exterioare, amenajate cu umbrare, vegetație, cișmele și sisteme de pulverizare a apei.
  • Violet: spații mixte (interior și exterior) precum muzee, centre culturale sau hub-uri comunitare.
  • Verde: farmacii partenere care oferă apă, truse medicale, scaune și un spațiu răcoros.

Cum se pot alătura voluntarii inițiativei din București

Lista locațiilor din rețea rămâne deschisă pentru toți cei care doresc să contribuie.

„Invităm operatorii privați, ONG-urile, instituțiile de cult, librăriile, farmaciile și alte entități să-și înroleze voluntar spațiile în această mare rețea de bine”, anunță Primăria Municipiului București.

Solicitanții pot depune cererile la Direcția de Mediu, urmând ca acestea să fie analizate în maximum 30 de zile.

Acces la adăposturile climatice ar urma să fie gratuit pe tot parcursul anului

Adăposturile climatice vor funcționa pe tot parcursul anului, respectând orarul instituțiilor-gazdă. Această inițiativă vine în sprijinul comunității din București, oferindu-le locuitorilor spații sigure și confortabile în perioadele de caniculă extremă.

Accesul este gratuit pentru toți cei care au nevoie de un moment de răgaz în zilele toride de vară.

În cursul zilei de marți, Municipiul București s-a numărat printre orașele din România în care temperaturile resimțite au depășit 42 de grade Celsius. Capitala s-a aflat sub cod roșu de caniculă, iar în cursul serii furtunile au lăsat pagube majore. Meteorologii ANM au emis o avertizare Nowcasting de Cod Portocaliu pentru București pentru ploi torențiale și vijelii. Autoritățile au trimis mesaje RO-Alert pentru populație, iar zeci de copaci au fost doborâți la pământ de vânt.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate cu o zi mai devreme!

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