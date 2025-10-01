AVE organizează a IX-a ediție a Galei Premiilor pentru Directorii Anului, un eveniment prin care recunoaște și face cunoscute contribuțiile aduse de directorii de școală la transformarea educației din România. În cadrul Galei, sunt premiați patru directori la categoriile: Inovare, Egalitate de Șanse, Antreprenoriat și Directorul Anului 2025.

„Rolul unui director de școală este unul complex, iar activitatea sa are impact la nivelul întregii comunități: el inspiră elevi, mobilizează cadre didactice, construiește punți cu părinții, colaborează cu mediul de afaceri, ONG-uri și instituții publice. De aceea, în procesul de jurizare, AVE implică, an de an, voci relevante din domenii diverse, care pot evalua munca unui director din perspective complementare. Participarea reprezentanților din business în juriul Galei validează atât reușitele directorilor, cât și importanța parteneriatului dintre școală și mediul de afaceri. Este nevoie de un efort comun pentru a co-crea un ecosistem care să sprijine elevul să își atingă potențialul.”, a declarat Radu Manolescu, Managing Partner K.M.Trust Group, cofondator și președinte al boardului AVE România  

Directorii au avut la dispoziție două luni pentru a se înscrie în competiție. Au fost eligibili pentru înscriere toți directorii și directorii adjuncți care au ocupat această funcție în perioada 2024-2025 în cadrul unei unități publice de învățământ preuniversitar. Din cei 154 de directori de școală care s-au înscris anul acesta, 12 directori au ajuns în etapa de jurizare națională de la București.

Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”
Recomandări
Ce cred vecinii bulgari despre trecerea de la leva la euro de anul viitor: „Nu fiți invidioși!”

Anunțarea câștigătorilor și decernarea premiilor vor avea loc pe 20 octombrie la Opera Națională București. Premiul acordat fiecărei categorii va fi de 3.500 de euro, sumă oferită cu scopul de a continua un proiect demarat în școală alături de comunitate sau pentru a demara un proiect nou, dar și un loc asigurat în cadrul Programului de Transformare a Școlilor din România, program coordonat de AVE. Cei patru câștigători primesc și invitația de a fi parte din juriu, la ediția următoare a Galei Premiilor pentru Directorii Anului.

„A fi jurat a fost ca și cum aș fi rămas încă personaj într-o poveste care nu s-a terminat anul trecut, când eram eu candidatul intervievat. M-am recunoscut pe mine, ca într-o oglindă care îmi continuă povestea. Privindu-i pe finaliști, am retrăit emoțiile de atunci: curajul de a vorbi despre propriile reușite, vulnerabilitatea de a fi expus în fața colegilor și bucuria de a împărtăși visurile.

A juriza a fost mai puțin un exercițiu de evaluare și mai mult un dans al perspectivelor. Am întâlnit directori excepționali, oameni care schimbă viețile copiilor și devin resurse în comunitățile de unde vin. 

Gala nu este doar un concurs, ci o oglindă colectivă a pasiunii și a responsabilității noastre comune pentru copii, un spațiu de reflecție, inspirație și recunoaștere colectivă.”, a declarat, după jurizarea națională, Daniela Claudia Orășanu, directoarea Colegiului Tehnic de Căi Ferate „Unirea” din Pașcani, câștigătoarea premiului Directorul Anului 2024.

Această inițiativă a Asociației pentru Valori în Educație este despre directorii care nu așteaptă condiții perfecte, ci acționează cu curaj, perseverență și viziune pentru a face școala un loc mai bun pentru copii, profesori și comunitate. Din 2017, au fost premiați 34 de directori care au devenit modele de leadership în educație.

Anul acesta, sunt alături de AVE ca parteneri ai Galei Premiilor pentru Directorii Anului: BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group, BDO, Deloitte, Up România. Partenerii media care susțin cea de-a IX-a ediție a Galei sunt:  Republica, Revista BIZ, Libertatea, Agerpres, SpotMedia, Vocativ și România pozitivă.

Despre Asociația pentru Valori în Educație   

Asociația pentru Valori în Educație este o organizație non-profit care contribuie de 10 ani la transformarea sistemului educațional din România prin programe și proiecte dezvoltate pornind de la nevoile școlilor. AVE a creionat și implementat programe menite să aibă impact atât la nivelul managementului școlii, cât și al profesorilor. AVE facilitează colaborarea dintre companiile private, directorii de școală, societatea civilă și ONG-uri care activează în educație cu scopul de a crea reușite cu impact asupra sistemului de educație. Puteți fi la curent cu acțiunile AVE urmărind paginile de LinkedInFacebook și Instagram.

Foto: Asociația pentru Valori in Educație

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Butonul ascuns în mașină care economisește până la 30% din combustibil
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Parteneri
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Viva.ro
Cum arată mormântul lui Dan Spătaru la 21 de ani de la moartea sa. Toți trecătorii observă asta când ajung în cimitir. Acum, s-au publicat 4 fotografii, iar un detaliu atrage imediat atenția, mai ales în a treia poză
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, care e așezat pe ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Unica.ro
Primele imagini de la înmormântarea Ioanei Popescu. Câteva flori în sicriu și coroane pe lângă, puține pungi de împărțit, oameni câți să-i numeri pe degete. Un obiect, care e așezat pe ea, i-a înmărmurit pe toți / Foto
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
Elle.ro
Adevăratul motiv pentru care Nicole Kidman și Keith Urban divorțează după 19 ani de căsnicie! Ce au dezvăluit apropiații: „E șocată de...”
gsp
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
GSP.RO
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.RO
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Parteneri
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră, au apărut imaginile! Scene de nepermis la căpătâiul Ioanei Popescu!! Iubitul ei a făcut un gest revoltător chiar lângă sicriu, iar Mara Bănică a intervenit în forță!
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Avantaje.ro
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei
Tvmania.ro
Cum arată casa în care a crescut Ștefan Floroaica. Concurentul de la „Asia Express” a avut o copilărie simplă, departe de agitația capitalei

Alte știri

Vaccinarea antigripală, recomandată de Ministerul Sănătății. Cine beneficiază de compensare
Știri România 12:28
Vaccinarea antigripală, recomandată de Ministerul Sănătății. Cine beneficiază de compensare
Tânărul care a bătut livratorul din Bangladesh a spus că „nu poate să respire același aer cu subumanii ăștia” și că are „sânge pur”
Știri România 11:09
Tânărul care a bătut livratorul din Bangladesh a spus că „nu poate să respire același aer cu subumanii ăștia” și că are „sânge pur”
Parteneri
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Adevarul.ro
Românii, în centrul unui scandal în Germania. IT-ist român din Berlin acuză Der Spiegel: „Articol rasist”
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Fanatik.ro
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Rapid - Hermannstadt 1-2. Învinși în prelungiri
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Raul Palmeș: „Am reaprins lumina în oraș”
Parteneri
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
Elle.ro
Daciana Sârbu face noi dezvăluiri despre actualul ei iubit, Alex Ghionea, și divorțul de Victor Ponta: „Nu am motiv să țin ceva secret, dar…”
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Unica.ro
A uitat protocolul! Nicușor Dan, întors din drum la Timișoara. Moment stânjenitor pentru președinte, după ce a uitat ce trebuia să facă / FOTO
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD

Monden

Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Stiri Mondene 12:30
Scandal între Anda Adam și Mara Bănică, după încheierea filmărilor de la Asia Express. Cântăreața a jignit-o pe jurnalistă: „Ești cel mai varză om”
Surpriză pentru fanii Power Couple România. Cuplul care revine să testeze probele din show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 11:30
Surpriză pentru fanii Power Couple România. Cuplul care revine să testeze probele din show-ul de la Antena 1
Parteneri
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
TVMania.ro
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
ObservatorNews.ro
Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
Cine este Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare
Libertateapentrufemei.ro
Cine este Mihai Lungu, ultimul bărbat din viața Ioanei Popescu. Trecutul său dubios și condamnarea la închisoare
Parteneri
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
GSP.ro
Britanicii sunt uluiți după ce au văzut noua Dacia: „Să anunțe că e păcăleală de 1 aprilie”
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
GSP.ro
Atleta româncă s-a căsătorit cu antrenorul ei. Nuntă surpriză în weekend, cu imagini de poveste
Parteneri
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
Mediafax.ro
Liderii europeni discută la Copenhaga despre securitate și războiul din Ucraina, în urma incidentelor cu drone
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
StirileKanalD.ro
El este criminalul care și-a ucis în bătaie soția bolnavă de cancer, după care a fugit cu amanta din țară. Maricica s-a stins după mai multe săptămâni de comă
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
Wowbiz.ro
Ultimul interviu al Ioanei Popescu. Jurnalista era de nerecunoscut: bolile își puseseră amprenta asupra ei, însă se chinuia din răsputeri să ascundă totul
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
StirileKanalD.ro
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu
KanalD.ro
A murit un celebru fotbalist de la Real Madrid! Acesta a câștigat Champions League cu echipa de pe Bernabéu

Politic

Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Politică 30 sept.
Nicușor Dan a uitat protocolul înaintea intonării imnului, la Timișoara, unde a depus o coroană de flori la Monumentul Crucificării | VIDEO
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
Politică 30 sept.
Președinția returnează 17,5 milioane de lei din bugetul alocat în 2025. „Știu că pentru mulți români, vremurile sunt grele. E o chestiune de bun-simț”, afirmă Nicușor Dan
Parteneri
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Spotmedia.ro
Banca Centrală Europeană: Stați calmi, dar păstrați bani cash! Ce sumă e recomandat să avem fiecare dintre noi acasă
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Fanatik.ro
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt