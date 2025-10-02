Poartă totul cu tine: Rucsacuri practice

Rucsacurile negre sunt un clasic care revine în fiecare sezon, dar acum primesc un aspect nou. În această toamnă, ies în evidență prin designul lor minimalist, echilibrând confortul streetwear cu eleganța. Un rucsac devine o alternativă la o geantă clasică – se potrivește bine cu un palton, o jachetă clasică de motociclist din piele ecologică sau o jachetă bomber sport. Versiunile brodate sunt un omagiu adus artizanatului și individualismului – motivele florale delicate sau modelele geometrice adaugă caracter și conferă chiar și celei mai simple ținute o expresie unică. De asemenea, poți opta pentru motive foarte feminine, cum ar fi fundițe sau inimioare. Cât despre primele, au apărut pe piață și rucsacurile împodobite cu fundițe (vezi la Cropp). Odată cu moda Y2K, a revenit o atitudine caldă față de maximalism: accesorii precum brelocuri și portofele nu mai sunt doar accesorii, ci elemente constitutive care ne construiesc imaginea și demonstrează conștientizarea tendințelor. Brelocuri cu zaruri? Motive din cultura pop? Străluciri metalice? Cranii? Le poți atașa la chei, geantă, telefon, curea, penar… sau oriunde altundeva poți. Alegerea ta!

Un look retro care nu se demodează niciodată

Gențile maro din piele întoarsă artificială sunt un clasic care revine în fiecare sezon, dar acum primesc un aspect nou și proaspăt. Textura lor moale și nuanța caldă completează perfect paleta de culori de toamnă, evocând spiritul anilor 1970. Asortate cu un palton caramel sau cu blugi închisi la culoare, creează un aspect atemporal și plin de nostalgie. Această geantă este perfectă atât pentru serviciu, cât și pentru o întâlnire de seară la o cafenea confortabilă. Va arăta fantastic asortată cu botine din piele întoarsă artificială până la gleznă! Dacă ești o fată complet modernă și practică, îți recomandăm gențile shopper din piele ecologică: sunt adevărați eroini de zi cu zi. Dimensiunile lor mari și forma simplă se îmbină cu ADN-ul modei acestei toamne. O geantă shopper arată grozav cu un palton lung, dar și mai bine cu un pulover supradimensionat și blugi cu croi larg – o combinație de casualitate și practicitate care definește stilul de toamnă.

Personalizează-l

Toamna 2025 este, de asemenea, un sezon în care accesoriile se combină cu detalii îndrăznețe. Ochelarii cu rame înguste, inspirați de minimalismul futurist și stilul de club de la începutul anilor 2000, completează atât gențile de cumpărături, cât și rucsacurile clasice. În timp ce șepcile de baseball, deși asociate în primul rând cu un aspect sportiv, contrastează perfect cu o geantă retro sau o jachetă bomber elegantă, oferind aspectului o notă modernă. Curelele nu trebuie să fie doar practice – adăugarea de franjuri sau ținte te poate ajuta să creezi un look strălucit. Nu te teme să experimentezi, să experimentezi și să experimentezi: cu siguranță vei găsi ceva unic!

Sursa foto: Cropp

