Cum să alegi mobila pentru dormitor

Alegerea mobilierului pentru dormitor este ușoară, nu? Ai nevoie doar de un loc unde să dormi și un dulap dormitor în care să-ți depozitezi hainele. Dar când începi să cumperi mobilier pentru dormitor, îți vei da seama că mai sunt multe lucruri la care să te gândești. Aceste aspecte de luat în considerare vor fi: cine va folosi dormitorul, care este dimensiunea camerei, câți bani trebuie să cheltui pe mobilierul dormitorului, de unde să îți cumperi mobila dormitorului și multe alte întrebări. Nu te panica! Începe prin a-ți pune câteva întrebări cheie și totul va fi mult mai ușor.

Al cui este dormitorul?

Aceasta este probabil cea mai importantă întrebare despre mobilierul pentru dormitor. Oameni diferiți au nevoi diferite pentru mobilierul din camerele noastre. În plus, aceste nevoi se pot schimba în timp.

Dormitor dublu:

Două persoane pot avea nevoie de de două ori mai mult mobilier decât o singură persoană. Acest lucru se datorează faptului că există de fapt de două ori mai multe haine, pantofi și accesorii. De aceea ar trebui să acorzi o atenție deosebită mobilierului care oferă capacitate de depozitare, mai ales dacă este un dormitor mic. De asemenea, trebuie să ții cont de faptul că, fiind două persoane, pot exista păreri diferite despre prioritățile în mobilier sau gusturile în stiluri decorative.

Recomandări Ion Rădoi, trimis în judecată în dosarul spațiilor comerciale de la metrou. Firma lui a încasat ilegal peste 10 milioane de lei, acuză DNA

Dormitoare pentru adulți

În afară de mobilierul esențial (un pat, un dulap dormitor pentru depozitarea hainelor și o noptieră), va trebui să iei în considerare cum altfel ți-ai putea folosi dormitorul. De exemplu, îl vei folosi și pentru a lucra? În acest caz, poate fi necesar să încorporezi o bibliotecă și un birou. Sau dacă ești iubitor de carte, îți place să stai în pat să citești? Dacă răspunsul este da, asigură-te că pui o tăblie căptușită pentru patul tău.

Dormitoare copii

Dormitoarele pentru copii sunt de obicei de dimensiuni mici, așa că poate fi necesar să iei în considerare soluții de depozitare care să profite de fiecare dintre spații, cum ar fi paturi mansardate sau paturi supraetajate. De asemenea, este o idee bună să gândești pe termen lung și să alegi o cameră care poate fi ușor transformată într-un spațiu pentru adolescenți. De exemplu, o opțiune ar fi un pat supraetajat care se transformă în două paturi de o persoană.

Dormitoare pentru adolescenți

Dacă trebuie să cumperi mobilier pentru camera fiului sau fiicei tale adolescente, ar trebui să ții cont și de părerea acestora. Ceea ce este cu adevărat important este că există trei zone diferite în dormitor: zonă de odihnă, zonă de studiu și zonă de relaxare. Compensează toate aceste nevoi, achiziționând un birou precum și o canapea extensibilă perfectă pentru prietenii fiilor sau fiicelor tale.

Recomandări „Mai rău ca moartea”. Protestul radical pus la cale de unul dintre cei mai importanți artiști contemporani români

Ce dimensiune are dormitorul tău

Dimensiunea dormitorului tău este foarte importantă atunci când te decizi ce mobilier să cumperi și ce stil. Distribuția mobilierului în camera dublă va fi mai atractivă dacă dimensiunea mobilierului în sine este proporțională cu dimensiunea camerei.

Dormitoare mari

Inițial, a avea mult spațiu ar trebui să faciliteze crearea designului perfect de mobilier de dormitor. Cu toate acestea, chiar și cu un spațiu mare, este indicat să acționezi cu moderație. Va fi important să menții un mediu ordonat alegând mobilier de dormitor simplu și minimalist, în locul pieselor mari. Acest lucru va ajuta la transmiterea unui sentiment mai relaxat.

Dormitoare medii

Maximizează spațiul într-un dormitor de dimensiuni medii optând pentru mobilier elegant precum dulap dormitor cu uși glisante sau unități de depozitare cu sertare. Acest lucru va lăsa loc pentru a încorpora și piese de mobilier excepționale, cum ar fi un scaun de accent. Va fi loc chiar și pentru comode, atât de necesare dacă ai nevoie de spațiu suplimentar pentru a depozita hainele.

Recomandări AUDIO. Purtătorul de cuvânt al CNAIR a sunat un ziarist să îi ceară să nu mai dezvolte subiectul cu gafa lui Ciucă despre podul de la Brăila: „Ne stricați relația cu Astaldi”

Dormitoare mici

Dormitoarele mici pot fi la fel de elegante și strălucitoare ca și camerele mai mari. Asigură-te că măsori cu atenție spațiul pe care îl ai la dispoziție. Acordă atenție mobilierului care este perfect descris ca fiind compact, cum ar fi comodele înalte care optimizează spațiul pe podea sau canapelele cu spațiu de depozitare ascuns.

Care este forma dormitorului tău?

Nu vei putea schimba forma dormitorului tău, dar poți alege un mobilier care profită la maximum de spațiul disponibil. Când planifici amenajarea mobilierului din dormitorul matrimonial, asigură-te că ții cont de uși, ferestre, calorifere, colțuri și tavane joase.

Dormitoare neregulate

Dacă casa ta este mai veche, dormitorul poate avea caracteristici tradiționale, cum ar fi o sobă, tavane înclinate sau colțuri mici. Încearcă să faci față acestor provocări de design cu soluții creative. De exemplu, colțurile mici vor fi perfecte pentru amplasarea unui dulap haine pe comandă sau a unei măsuțe mici de toaletă sau a unei biblioteci elegante. Și ce zici să optezi pentru un scaun decorativ frumos în fața ferestrei?

Dormitoare pătrate

Ca regulă generală, dormitoarele pătrate admit diferite modele ale mobilierului lor. Gândește-te la prima impresie când intri, deoarece poate nu vrei să găsești un perete plin de mobilier. Dacă camera are fereastră, va fi interesant să așezi patul în fața ei, mai ales dacă are o priveliște frumoasă. În plus, va fi și interesant să așezi o comodă mare sau un dulap dormitor pe un perete care urma să fie gol.

Dormitoare înguste

În dormitoarele înguste, pot exista restricții la amplasarea patului, deoarece este cea mai mare piesă de mobilier din întreaga cameră. De aceea ar trebui să te gândești cu atenție la dimensiunea patului pe care să îl cumperi.

GSP.RO 30 de ani de la moartea tragică a fotbalistului român „mai talentat decât Hagi”. Cum l-a „vânat” Securitatea

Playtech.ro WOW! Palatul în care trăiește Sebastian Dobrincu de la Imperiul Leilor. Ce casă luxoasă are milionarul

Observatornews.ro S-au filmat în timp ce violau o adolescentă de 14 ani. Tinerii din Vaslui au postat apoi imaginile pe internet

HOROSCOP Horoscop 18 aprilie 2022. Vărsătorii au mare nevoie de liniște, de un moment de pauză de la propriile gânduri și planuri

Știrileprotv.ro Charley Ottley, despre standul României de la New York: 'Au arătat România ca o rușine totală în fața întregii lumi'

Orangesport.ro Video! O prezentatoare TV, nud în faţa tuturor. Imaginile fac înconjurul lumii

PUBLICITATE Emimona, afacerea cu textile de casă pornită și condusă în familie, într-o casă transilvăneană