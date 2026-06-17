Intervalul potrivit depinde de gradul de incontinență, de momentul zilei și de starea pielii. În acest ghid, găsești repere clare pentru schimbarea scutecului pe timpul zilei, pe timpul nopții și în situațiile în care este nevoie de verificări mai dese.

Recomandarea generală: intervale sigure de schimbare

În majoritatea cazurilor, este recomandat să respecți următoarele intervale:

Pe timpul zilei: verifică și schimbă scutecul de cel puțin doua ori.

verifică și schimbă scutecul de cel puțin doua ori. Pe timpul nopții: utilizează produse cu absorbție mare și limitează purtarea la 6–8 ore.

utilizează produse cu absorbție mare și limitează purtarea la 6–8 ore. După scaun: schimbă imediat, indiferent de momentul ultimei schimbări.

Chiar dacă produsul nu pare complet saturat, umiditatea constantă afectează bariera naturală a pielii. Pentru rezultate cât mai bune, menține un program fix de verificare. Persoanele care nu pot semnala disconfortul au nevoie de monitorizare la intervale regulate.

Adaptează frecvența în funcție de tipul incontinenței

Alegerea produsului depinde de gradul de incontinență și de nivelul de mobilitate. Multe persoane nu știu care este soluția potrivită pentru tipul și gradul lor de incontinență, iar folosirea unui produs nepotrivit duce fie la schimbări prea dese, fie la scurgeri.

Pentru incontinență ușoară, pot fi potrivite absorbantele urologice sau chiloții absorbanți. În aceste situații, verifică produsul la 3–4 ore. Pentru incontinență moderată, chiloții absorbanți sau scutecele cu benzi laterale necesită verificare la aproximativ 3 ore. Pentru incontinență severă sau mixtă, urinară și fecală verificați indicatorul de umiditate de pe partea exterioarӑ a scutecelor. Dacӑ liniile sunt colorate în proporție de 2/3 din total, acest lucru indicӑ faptul ca produsul trebuie schimbat. În cazul materiilor fecale, trebuie intervenit dupӑ fiecare scaun. Contactul pielii cu materiile fecale crește rapid riscul de dermatită și infecții locale.

Ține cont de mobilitate și poziția pacientului

Mobilitatea influențează direct frecvența schimbării. Pentru persoanele imobilizate la pat, respectă un interval de verificare la 2–3 ore pe timpul zilei. Presiunea constantă asupra zonelor de sprijin, combinată cu umiditatea, favorizează apariția escarelor. Asociază schimbarea scutecului cu Schimbarea poziției

la fiecare 2 ore și cu verificarea pielii.

Pentru persoane active sau parțial active, intervalul poate ajunge la 3–4 ore, în funcție de gradul de absorbție. Aceste persoane pot semnala disconfortul și pot gestiona schimbarea în mod autonom. În centre rezidențiale sau în cazul asociațiilor care îngrijesc mai multe persoane, stabilește protocoale clare și documentează orele de schimbare. Organizarea riguroasă reduce riscul de omisiuni.

Alege produsul potrivit pentru zi și noapte

Capacitatea de absorbție influențează direct intervalul de schimbare. Produsele pentru noapte sunt concepute pentru absorbție crescută și distribuție uniformă a lichidului, ceea ce permite purtarea până la 6–8 ore. Găsești o gamă variată de scutece pentru adulți pe Emotion, magazin oficial Seni România.

Reține că o mărime nepotrivită reduce eficiența absorbției. Dacă produsul este prea larg, apar scurgeri. Dacă este prea strâmt, pot apărea urme pe piele și disconfort. Măsoară circumferința taliei și șoldurilor și verifică ghidul producătorului.

Monitorizează starea pielii la fiecare schimbare

Fiecare schimbare reprezintă și un moment optim pentru evaluarea pielii. Urmărește semne precum:

roșeață persistentă;

zone umflate sau lucioase;

miros neobișnuit;

leziuni sau secreții.

Dermatita asociată incontinenței apare frecvent în zonele expuse la umezeală prelungită. Dacă observi modificări, crește frecvența schimbărilor și aplică produse de protecție recomandate de medic.

Pentru persoanele imobilizate, produsele cosmetice specializate pentru curățare și protecție ajută la prevenirea iritațiilor și escarelor. Folosește loțiuni de curățare fără clătire, spumă delicată și cremă barieră cu oxid de zinc. Aplică un strat subțire, uniform, fără a masa agresiv pielea. Dacă apar leziuni deschise sau semne de infecție, solicită un consult medical!

Ce se întâmplă dacă schimbi scutecul prea rar?

Schimbările întârziate cresc riscul de:

dermatită și infecții fungice;

infecții urinare, mai ales la femei;

escare la persoanele imobilizate;

disconfort psihologic.

Infecțiile urinare se pot manifesta prin febră, urină tulbure, miros puternic sau stare generală alterată. La vârstnici, pot apărea confuzie sau agitație. Dacă observi aceste simptome, adresează-te medicului.

Îngrijirea corectă susține demnitatea și confortul persoanei. O rutină clară reduce anxietatea și oferă predictibilitate. Discută cu medicul ori de câte ori apar iritații persistente, modificări ale pielii sau nelămuriri legate de rutina de îngrijire.

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