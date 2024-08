Hidratează-te și câștigă premiul verii la Inmedio

Ce trebuie să faci pentru a participa la această campanie este să profiți de promoția din magazinele Inmedio: la fiecare sticlă de Vitamin Aqua cumpărată, a doua costă cu 30% mai puțin și să înscrii bonul pe campanie.inmedio.ro pentru a câștiga unul dintre aceste premii fantastice.

Produsele Vitamin Aqua sunt partenerul ideal pentru zilele fierbinți de vară. Aceste băuturi nu sunt doar apă, ci apă osmozată. Practic, o apă reinventată! Sunt vegane, conțin arome naturale și surpriză: zero conservanți sau îndulcitori artificiali. În plus, au un număr scăzut de calorii și sunt îmbogățite cu diverse vitamine și minerale. Pentru un boost de magneziu, încearcă sortimentul cu gust de pară și afine, ideal pentru a-ți relaxa mușchii după o zi plină. Dacă vrei să îți întărești imunitatea, sortimentul cu Vitamina C, cu gust de ananas și fructul pasiunii, este alegerea perfectă. Iar pentru o doză sănătoasă de calciu, nu rata sortimentul cu gust de lămâie și lychee. În magazinele Inmedio găsești 10 sortimente delicioase și răcoritoare. Așadar, fă-ți plinul de hidratare, bucură-te de soare și înscrie-te în campanie pentru șansa de a câștiga un scuter electric nou-nouț sau o bicicletă urbană Pegas!

Urmărește-ne pe Google News