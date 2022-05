Importanța meseriei de asistent medical și cum poți afla dacă este cariera pentru tine

Codrut Buzea este Asistent Medical Generalist, pe secția ATI, în cadrul Spitalului Euroclinic, cu experieță de 20 de ani în asistența medicală.

Ce înseamnă să fii asistent medical în România?

Asistentul medical în România este o verigă importantă în sistemul de îngrijire al pacienților și, totodată, o profesie care aduce foarte multe satisfacții profesionale și personale. Este o meserie pe care și-o aleg cei care vor să fie în contact direct cu oamenii, atât pacienti, cât și membri din echipele multidisciplinare: medici, psihologi, sociologi, asistenți sociali. Jobul de asistent medical este bine definit, are o fișă de post și atribuții foarte clar stabilite. Reprezintă în sine un proces de învățare dinamic pe toată durata carierei, o evoluție continuă, la fel cum se întâmplă și în cazul medicilor. În plus, nu este de neglijat faptul că salariile în asistența medicală au devenit atractive față de nivelul la care se situau acum mulți ani, iar acesta ar fi considerat de mulți un motiv în plus pentru a te îndrepta spre această meserie.

Care e rolul asistentului medical în întreg ecosistemul sanitar?

E complicat să spui că are un singur rol, pentru că asistenții medicali din România sunt cei care asigură legătura dintre medic și pacient. Ei implementează partea de îngrijiri prescrisă de medic și atunci au contact direct cu pacientul, pe durata întregii zile. Medicul vine, prescrie tratamentul, face intervenția chirurgicală, reevaluează pacientul și apoi poate pleaca în sala de operaţii sau la alte consultații. Noi asistenții păstrăm legătura permanent cu pacientul, semnalăm în orice moment o modificare în starea pacientului și avem un contact mai profund și mai apropiat cu pacientul.

Este nevoie de oameni specializați în domeniul sanitar?

În orice domeniu, dar mai cu seamă într-un domeniu care are legătură și cu partea tehnică și cea științifică, trebuie să fie specialiști. Având în vedere că medicina a evoluat foarte mult în ceea ce privește tehnica de lucru și aparatura, automat asistentul trebuie să fie foarte bine pregătit, să știe să folosească tehnologia, iar pentru acest lucru e nevoie de specializare și de învățare continuă. Asistenții medicali participă la cursuri de formare profesională în fiecare an, iar acesta este un plus important pentru ei. Însă e bine de știut că asistența medicală se învață foarte mult la locul de muncă. E ca la școala de șoferi – înveți, îți iei permisul, iar mai apoi ajungi în trafic și, de fapt, aici înveți cel mai mult, șofând singur. Noi nu lăsăm asistenții debutanți singuri, ei sunt mereu împreună cu colegii seniori, cu medicii de la care învață, alături de care cresc, capătă competențe profesionale și devin din ce în ce mai buni.

Cât de important este rolul asistentului medical în viața pacienților?

Rolul asistentului medical nu se rezumă doar la administrarea tratamentului prescris de medic și la realizarea procesului de îngrijiri.

De exemplu, în terapie intensivă, un asistent se poate ocupa de dializă și de monitorizarea aparatelor care sunt cruciale pentru pacient în momentul respectiv. Sau, în cazul în care un pacient face stop cardiac, asistentul este alături de pacient și face manevrele de resuscitare împreună cu medicul. Așadar, rolul asistentului medical în viața pacientilor e vital; asistentul medical salvează vieți.

De remarcat este și contribuția asistentului medical pe partea emoțională, pentru că față de un asistent medical, un pacient se va deschide întotdeauna mai mult, mai ușor. Noi spunem că “pacienții își descarcă sacul”, adică își expun povestea așa cum e ea, reținerile nu-și mai au loc. Fiindcă stau mai mult timp cu noi, asistenții, reușim să le atenuăm și fricile. De cele mai multe ori, pacienții ne spun că au emoții și că le este frică să meargă în sala de operație, iar eu îi încurajez constant. Lucrul acesta are un impact foarte mare asupra lor. Cel mai frumos este atunci când primesc mulțumiri pentru curajul inspirat; de exemplu, unui pacient i-am făcut semnul de like când a plecat spre operație, îmi mulțumește și acum pentru gestul frumos pe care l-am făcut. I-am dat curaj cu un simplu gest. Pentru mine, felul acesta de a fi alături de pacienți a devenit parte din mine. Sunt gesturi pe care le fac cu drag și ușurință pentru toți pacienții, pentru că și mie, dacă aș fi în locul lor, mi-ar fi greu să mă așez pe masa de operație.

Cât de importantă este formarea unei generații de profesioniști în rândul asistenților medicali?

Pentru a forma cu adevărat o generație de profesioniști în rândul asistenților medicali este nevoie ca școala care îi pregătește să evolueze, atât din punct de vedere tehnic, cât și în ceea ce priveste formarea și practica. Un bun exemplu este Academia Europeană pentru Asistenți Medicali, o facultate de asistență medicală fondată de Rețeaua Privată de Sănătate REGINA MARIA, în colaborare cu Coventry University din UK, care aduce în prim plan învățarea experiențială într-un Centru de Simulare ultra-tehnologizat și practică propriu-zisă în policlinicile și spitalele REGINA MARIA. Toate sub supravegherea unor mentori experimentați. Mi se pare foarte important ca formarea și procesul de învățare să fie de foarte bună calitate, întrucât viitoarele generații de asistenți vor fi cele care ne vor îngriji pe noi.

Cum spuneam, formarea este un proces continuu, iar pentru mine e firesc să îi ajut cu multă deschidere pe toți asistenții începători, să îi învăț și, ulterior, să facem împreună o echipă. Pentru că munca de spital e întotdeauna muncă de echipă.

Care este diferenţa între un asistent medical şi un infirmier, pentru că multă lume pune un semn de egalitate între aceste două meserii?

Îmi dau seama că există această confuzie între roluri, iar pentru publicul larg limita de competență este neclară. Infirmierul este cel care face procesul de toaletare a pacientului și are rol administrativ. De exemplu, schimbă cearșaful patului pacientului. Brancardierul transportă pacientul la imagistică sau la sala de operații, însoțit de asistent.

Diferența majoră între un asistent și o infirmieră sau un brancadier este că aceștia din urmă nu execută tehnici invazive, nu recoltează probe de sânge sau alte probe biologice, nu fac pansamente și nu realizează un diagnostic de îngrijiri pe care să îl transmită medicului.

Ce trebuie să știe cei care își doresc să urmeze o carieră în domeniu?

Cei care doresc să devină asistenți medicali trebuie să se înarmeze cu puțin mai multă răbdare decât la alte joburi, dar și cu o doză de curaj, pentru momentul când vor vedea pentru prima oară o plagă sau o fractură deschisă. Dacă asistentul va lucra într-un spital cu ture continue, el trebuie să se aștepte să petreacă nopți în spital și să își configureze programul în așa fel încât să le poată duce la bun sfârșit. Să se aștepte și la satisfacție profesională, și la mulțumiri din partea pacienților, mulțumiri care îți rămân intipărite în minte pentru totdeauna. Îmi amintesc de cazurile cele mai dificile și este emoționant și plăcut deopotrivă să se întoarcă la tine și să îți mulțumească un pacient care a stat în comă și căruia i-a povestit familia toate eforturile pe care le-a făcut echipa medicală. Este vorba despre un pacient pe care ai crezut, acum ceva timp, că îl pierzi, iar acum el îți mulțumeste pentru că l-ai salvat. Mulțumirile lui valorează mai mult decât orice altă compensație posibilă.

Sau să vezi un copil care a depășit un moment critic, zâmbetul său îmi dă atâta satisfacție și emoție, încât îmi încarcă bateriile pentru următoarele provocări profesionale.

Demontarea unui mit: Asistentul medical trebuie sa fie barbat sau femeie?

Există percepția că asistenții trebuie să fie mai degrabă femei, pentru că meseria era văzută ca una de “oblojit”, de îngrijit, iar în trecut să fii asistent însemna mai mult un pansat, un taiat de fir.

În timp însă, lucrurile au evoluat mult, oamenii și-au dat seama că este o meserie în care trebuie să ai tărie, forță, dar și grijă și empatie, iar din ce în ce mai mulți bărbați sunt foarte potriviți și bine pregătiți pentru acest rol.

Procentul de asistenți medicali bărbați este în creștere, iar asistenții medicali de gen masculin formați de Rețeaua Privată de Sănătate REGINA MARIA, prin intermediul Programului de Internship pentru Asistenți Medicali Debutanți sunt foarte buni, atenți la detalii și empatici cu pacienții.

Este meseria de asistent medical o meserie a viitorului? De ce?

Cu siguranță meseria de asistent medical este una a viitorului și una de care oamenii vor avea mereu nevoie, o profesie care nu poate fi înlocuită de nicio tehnologie.

Ne apropiem cu pași repezi de finalul unei pandemii și ne aducem aminte că nu departe, în 2008-2009, am trecut printr-o criză financiară – în acei ani, când oamenii erau îngrijorați că își pierd locurile de muncă, eu aveam job, iar asistenții medicali erau foarte căutați. Același lucru s-a întâmplat și în pandemie, cererea pentru asistenți a crescut. Orice s-ar întâmpla, oricât de dificile și de grele ar fi vremurile pe care le traversăm, oamenii au nevoie de un sistem sanitar și de personal bine pregătit. Orice s-ar întâmpla, profesia de asistent medical este sigură, stabilă și există cerere din ce în ce mai mare pentru ea. Este permanentă nevoie de noi.

Care sunt cele mai noi strategii în educarea și pregătirea continuă a asistenților medicali?

Comparând ce am învățat eu cu ce învață studenții acum, diferă foarte mult abordarea educatională din punct de vedere al tehnologiei folosite în însușirea informațiilor, aplecarea spre un număr mare de ore petrecute în practică, precum și calitatea informațiilor.

Există un mit care spune că meseria de asistent medical “se fură”, acest mit nu se mai aplică. Ca asistent trebuie să pui efectiv mâna să faci diverse proceduri şi e ideal ca asistenţii debutanţi să aibă deja abilităţi practice atunci când vin să lucreze în prima zi.

Este important ca studenții să aibă acces la un sistem de practică și simulare, cu manechine performante care imită toate stările prin care trece un pacient real, să poată exersa pe acestea recoltări de probe, masaj cardiac, tehnici de prim ajutor, puncții și să monteze sonde. Pe studenții Academiei îi ajută enorm să facă lucrul acesta în Centrul de Simulare, în condiții de siguranță și sub îndrumarea profesorilor cu experiență.

Genul acesta de practică ajută în procesul de învățare, dar, în același timp, încurajează la căpătarea de abilități, chiar din primul an de școală. Putem spune că un student după numai 1 an sau 6 luni, simte deja că deține o serie de abilități și are deja o manualitate. După terminarea facultății, urmează pregătirea continuă la locul de muncă și învățarea prin cursuri de specialitate pentru asistenți.

Intrebare extra:

Suntem intrebaţi de către studenţii Academiei dacă ei vor contribui semnificativ în salvarea vieţii cuiva, ei îşi doresc să vina cu idei, să se implice, să simtă că la finalul zilei au contat cu adevarat. Se intamplă acest lucru?

Sarcinile noastre de asistenți medicali sunt de două categorii – delegate și autonome. Cele delegate sunt cele date de medic, iar cele autonome le putem face de sine stătător, însă acestea nu sunt legate de diagnostic și tratament. Desigur, asta nu înseamnă că nu putem fi eroi acolo unde ne facem treaba. De exemplu, dacă eu am văzut că un pacient e puțin agitat, e palid, mi se pare că a drenat mai mult sânge la operație și starea sa arată diferit – începe să îi crească pulsul, să îi scadă tensiunea, eu pot să îmi dau seama și să alertez mai repede medicul. E posibil să fie o sângerare activă în abdomen sau în altă zonă și medicul să ceară analize, ecografii sau CT. Deci putem fi și noi salvatori. Ne ajută mult faptul că stăm lângă pacient și având competențele necesare, putem observa singuri niște lucruri înaintea medicului și putem trage semnalul de alarmă. Dacă medicul omite să scrie un medicament și noi întrebăm “dar nu dăm și medicamentul x”, medicul ne mulțumeste întotdeauna, nu există situații în care medicii să se simtă lezați, jigniți de contribuția noastră.

Primim de la medici mulțumiri, îmbărbătări, ei ne bat pe spate și ne spun “bravo, ai făcut bine, ne-ai ajutat cu asta”; e un sentiment foarte plăcut pentru noi.

