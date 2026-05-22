Femeia a făcut ordine cu șoferii care blocau linia

Totul a început în momentul în care vatmanița a început să claxoneze insistent la trei șoferi care stăteau cu mașinile direct pe linia de tramvai, ignorând complet mijlocul de transport în comun care venea din spate.

Văzând că minutele trec și traficul este complet paralizat, o femeie, pasager în tramvai, a decis că este momentul să acționeze. A luat telefonul și a început să filmeze. Ea a mers la cabină și a rugat-o mai întâi pe vatmaniță să îi deschidă ușa, dar și să o ia înapoi în vehicul după ce rezolvă situația din stradă.

Odată coborâtă pe carosabil, femeia a făcut ordine printre șoferii care blocau linia, luându-i la întrebări și discutând calm, dar ferm, cu fiecare dintre ei.

„De un sfert de oră stau să fac stânga, doamnă. Dau înapoi…”, i-a spus, vizibil iritat, primul șofer care blocase tramvaiul. Reacția femeii a fost însă tăioasă: „Dar nu mă interesează, e problema dv.”. Văzând că nu are sorți de izbândă, ulterior șoferul a trimis-o și la ceilalți conducători auto din rând: „Vorbiți și cu cei din spate. Hai, nu mă mai zăpăciți…”.

Fără să stea pe gânduri, femeia s-a conformat și a discutat și cu ceilalți doi șoferi care blocau traficul. „Doamnă, dați-vă să trecem și noi cu tramvaiul. Și dv., dați înapoi”, le-a transmis ea pe un ton imperativ.

A deblocat drumul în mai puțin de două minute

Femeia a dirijat apoi traficul, timp de câteva secunde, ca un polițist rutier cu experiență, ghidând mașinile: „Hai, hai! Mergeți mai în spate, să faceți locul și lui doamna! Haideți, dați înapoi!”. Sub presiunea atitudinii ei hotărâte, șoferii au început, unul câte unul, să dea în marșarier și să elibereze calea de rulare. Filmarea a durat aproximativ două minute, timp în care femeia a reușit să deblocheze drumul.

Ajunsă înapoi în tramvai, după ce vehiculul s-a pus în mișcare, femeia a fost primită ca o adevărată eroină de către ceilalți călători. Impresionați de curajul ei, pasagerii i-au spus: „Cred că ar trebui mai multe doamne ca dv.”.

Modestă, ea a răspuns simplu, taxând lipsa de educație din trafic: „Cred că ar trebui mai mult bun simț”.

Oamenii solicită montarea de stâlpișori

În timp ce tramvaiul își continua traseul, oamenii au început să dezbată problema veșnică a infrastructurii din oraș și au susținut resemnați că „până nu se pune gard nu se rezolvă!”.

Ei consideră că folosirea stâlpișorilor sau a bordurilor speciale pentru a delimita liniile de tramvai ar preveni blocajele în trafic.

Cu toate acestea, femeia care deblocase cursa a oferit însă o ultimă replică memorabilă, care dă de gândit multor participanți la trafic: „Dar de ce să se pună gard, noi nu avem minte sau nu înțelegem? Le dăm voie!”.

