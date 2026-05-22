De ce mașina are mai puțină putere din cauza acestui fenomen fizic simplu

Motoarele cu combustie internă funcționează mai bine atunci când au la dispoziție mai mult oxigen pentru arderea combustibilului.

În zilele toride, aerul mai puțin dens conține mai puțin oxigen pe litru, ceea ce duce la o ardere mai puțin eficientă și, implicit, la o scădere a puterii motorului.

„Multe mașini pot pierde între 3 și 5 cai putere în astfel de condiții”, explică experții pentru portalul de știri auto citat anterior.

Cum influențează standardele internaționale măsurarea puterii motorului

Pentru a ține cont de variațiile de temperatură și presiune atmosferică, standardele internaționale ajustează datele privind puterea motorului.

De exemplu, norma europeană DIN utilizează o temperatură standard de 20 de grade Celsius și o presiune atmosferică de 1.013 millibari, în timp ce norma americană SAE J1349 consideră o temperatură de 25 de grade Celsius și o presiune de 990 millibari.

Din acest motiv, valorile SAE sunt de obicei mai mici decât cele calculate conform standardului DIN. Totodată, ar fi bine să știi și ce să ai în mașină vara, pe caniculă, când pleci la drum și care sunt obiectele cele mai importante în zilele toride.

Câtă putere poate pierde mașina în zilele toride de vară

Experții citați de presa olandeză arată că o creștere a temperaturii exterioare cu 5 grade Celsius poate reduce performanța motorului cu până la 1%.

Astfel, un motor pe benzină de 200 CP poate pierde între 1 și 2 CP. În cazul unei creșteri de la 18 la 31 de grade Celsius, pierderea de putere poate ajunge la 3-5 CP.

Totuși, motoarele turbo sunt mai puțin afectate, deoarece sistemele lor avansate compensează parțial lipsa de oxigen.

Cum poți evita pierderile de performanță

Dacă îți dorești mai multă putere, tuning-ul motorului poate fi o soluție, însă trebuie să te asiguri că modificările respectă normele în vigoare din România.

Unele motoare moderne pot câștiga până la 100 CP suplimentar pentru o investiție relativ mică, de aproximativ 500 de euro, relatează portalul de știri citat anterior.

În plus, multe mașini sunt proiectate să livreze mai mulți cai putere decât cei indicați de producător, ceea ce înseamnă că impactul temperaturii ridicate ar putea fi mai puțin vizibil decât te-ai aștepta.

Un „dom de căldură” va aduce temperaturi cu 16 grade mai mari în Europa

Europa se confruntă cu o schimbare meteorologică extremă în ultimele zile ale lunii mai. După un val de aer arctic neobișnuit de rece, Europa va fi lovită de un „dom de căldură” ce va aduce temperaturi record, informează publicația meteorologică Severe Weather Europe.

Fenomenul va afecta în special vestul și centrul Europei, marcând o abatere semnificativă față de valorile normale pentru această perioadă.

Modelele meteorologice ECMWF și GFS, citate de «Severe Weather Europe», indică faptul că acest episod reprezintă una dintre cele mai anormale configurații atmosferice din luna mai, cu temperaturi ce depășesc cu 12-16 °C media obișnuită sezonieră.

Care sunt zonele din Europa unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi la final de mai

Printre cele mai afectate regiuni se numără Peninsula Iberică. În Spania și Portugalia, temperaturile vor urca până la 35-38 °C până la finalul săptămânii, cu maxime de 35 °C așteptate încă de joi și vineri și valori chiar mai ridicate în weekend.

De asemenea, Franța, Benelux și Regatul Unit vor resimți, la rândul lor, efectele valului de căldură, cu termometrele indicând până la 30 °C.

În România, temperaturile ridicate vor ajunge abia săptămâna viitoare, când se estimează valori ce pot depăși 28 °C în anumite zone.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE