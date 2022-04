În premieră, în România, Părinți și copii – un spectacol de o izbitoare actualitate tematică

Părinți și copii de Brian Friel (dramatizare după romanul lui Turgheniev), în montarea lui Vlad Massaci pe scena Teatrului Național, reflectă întocmai spusele filosofului britanic Isaiah Berlin: „… un document prețios atât pentru înțelegerea trecutului Rusiei cât și a prezentului nostru.”

„Când am citit piesa lui Brian Friel „Părinți și copii” mi-am amintit de mini-seria rusească pe care am văzut-o în vremea adolescenței la televizor. Țin minte cât de impresionat am fost de acea atmosferă rusească, de jocul actorilor, de poveștile de iubire care îmblânzeau distanțarea dintre cele două generații ce păreau a nu mai găsi comunicarea potrivită. Tinerii erau adepții unei doctrine radicale, nihilismul, dorind să demoleze societatea liberală, inerent imperfectă a părinților lor, ușor naivi, amabili, cu suflete liberale și iubitoare de Europa către care tindeau natural. Într-un fel, ambele generații par ridicole – una prin radicalism, cealaltă printr-un romantism cam zăpăcit. Întrebarea este ce s-a schimbat azi? Ce ecouri au rămas de la cele două perspective asupra lumii? Cine a câștigat din această confruntare? Secolul al XX-lea ne-a răspuns prin nenumărate crime făcute în numele radicalismului, dar și printr-o liberalizare fără precedent. Mereu proporțiile au fluctuat. Personajul principal, Bazarov, ne expune ideile lui radicale: lumea trebuie schimbată cu forța dacă trebuie, nu există indivizi, ci doar conceptul nivelator al „omului” luat la modul general. Cineva stabilește cum arată Binele, apoi vrea să îl facă cu forța. Ideile astea bizare sunt, în fond, cauza celor două Războaie Mondiale ale secolului trecut, dar și cauza războiului care se întâmplă în Ucraina. Iată cum ideile radicale ale secolului al XIX-lea se propagă până în prezent, iată cum în numele „binelui omului” sunt suprimate destine individuale. Un spectacol de teatru nu schimbă lumea, dar te poate face să reflectezi asupra ei.” Vlad Massaci

Distribuția:

Evgheni Vasilici Bazarov, student: Andrei Huțuleac

Arcadi Nicolaevici Kirsanov, student: Alexandru Potocean

Nikolai Petrovici Kirsanov, tatăl lui Arcadi, moșier: Mihai Călin

Pavel Petrovici Kirsanov, unchiul lui Arcadi, ofițer în retragere: Richard Bovnoczki

Vasili Ivanici Bazarov, tatăl lui Evgheni, medic militar în retragere: Vitalie Bichir/ Tomi Cristin

Arina Vlasievna Bazarov, mama lui Evgheni: Diana Dumbravă

Fenicika Fedosia Nicolaevna, iubita lui Nicolai: Cosmina Olariu

Ana Sergheievna Odințov, moșiereasă: Crina Semciuc

Caterina Sergheievna Odințov, sora Anei: Măriuca-Serena Bosnea

Prințesa Olga: Emilia Popescu

Duniașa, servitoare la Kirsanovi: Fulvia Folosea

Piotr, servitor la Kirsanovi: Emilian Mârnea

Procofici, camerist la Kirsanovi; Timofeici, servitor la Bazarovi:Mihai Verbiţchi

Fedca, ajutor de servitor la Bazarovi: Andrei Tomi

Mai multe informații și bilete online: https://www.tnb.ro/ro/parinti-si-copii

