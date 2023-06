Primul weekend propune publicului întâlnirea cu actorul Timothy Spall, cunoscut pentru rolurile sale din cele mai importante filme britanice ale ultimilor 30 de ani, dar și din seria Harry Potter. Acesta va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Deschidere TIFF în Piața Unirii. Momentul va fi urmat de proiecția comediei Confort nordic (Northern Comfort, r. Hafsteinn Gunnar Sigurosson). Sâmbătă, 10 iunie, profesioniștii din cinema, dar și publicul, sunt așteptați la o întâlnire cu Spall, care va avea loc la Hotel Radisson Blu de la 10.30. Acesta va purta o conversație despre cariera sa cu Mihai Chirilov, directorul artistic TIFF. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Sâmbătă seara, la Bonțida va concerta artistul suedez Jay-Jay Johanson. Spectacolul va fi urmat de proiecția documentarului Ce mașinărie fantastică (And the King Said What a Fantastic Machine, r. Axel Danielson & Maximilien Van Aertryck). Duminică, tot la Bonțida, se va proiecta filmul Infinity Pool (r. Brandon Cronenberg), nerecomandat minorilor.

Programul primelor zile de festival include și proiecția unui documentar despre formația Omul cu Șobolani, urmată de un concert unplugged al trupei, sau cine-concertul Manasse (r. Jean Mihail, 1925), acompaniat live de cvartetul Volekh. În cinematografe sunt programate zeci de filme. De neratat sunt două filme de Oscar, Tár (r. Todd Field, SUA), cu Cate Blanchett, dar și Balena (The Whale, r. Darren Aronofsky, SUA) cu Brendan Frasser. Cinefilii sunt așteptați și la Retrospectiva Jean-Luc Godard, la primele filme din competițiile oficiale sau la o proiecție specială a filmului Pădurea Spânzuraților, la 100 de ani de la nașterea lui Liviu Ciulei. Tot în weekend iau startul activitățile și filmele pentru copii și adolescenți în Cluj-Napoca și Florești.

Întregul program al festivalului poate fi descoperit pe tiff.ro sau în aplicația oficială.

Săptămâna viitoare, la Cluj-Napoca vin actorul australian Geoffrey Rush, regizorul american Oliver Stone, regizorul mexican Michel Franco și actorul sârb Darko Perić. Aceștia se vor întâlni cu publicul la proiecții speciale, dar și în cadrul unei serii de masterclass-uri. Regizorul Cristi Puiu și actrița Ana Maria Marinca se întorc și ei la TIFF. Lor li se adaugă alte sute de profesioniști români – actori, regizori sau producători.

Timp de 10 zile, la evenimentele din cadrul TIFF sunt așteptați peste 100.000 de participanți.

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

