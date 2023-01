Publicitate India, o țară pe care cu greu poți să o uiți De Ringier Advertising, . Ultimul update Luni, 30 ianuarie 2023, 10:06

Sunt deja 20 de ani de când am ajuns pentru prima oară în India. Atunci am călătorit cam două luni, concentrându-mă în general pe India de Nord. Și atunci am înțeles vorba aceea de călător „o s-o iubești sau o s-o urăști, dar nu te va lăsa rece”, încât și acum, deși am călătorit prin imens de multe alte colțuri ale lumii, îmi aduc aminte de ce am văzut, am făcut, am simțit în India aproape în fiecare zi de călătorie. India este o experiență unică, pe care trebuie să o trăiești. Și ai posibilitatea să o faci într-un cadru organizat, în excursia de Paște organizată de agenția Europa Travel, care acoperă așa-numitul Triunghi de Aur al Indiei, dar și capitala lumii yoga, Rishikesh.