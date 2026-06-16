De ce are pielea nevoie de îngrijire după soare

Razele UV și căldura epuizează rezervele de apă ale pielii și accelerează deteriorarea celulelor. Rezultatul se vede imediat: senzație de uscăciune, roșeață, disconfort și, în zilele următoare, descuamare. Produsele după plajă refac bariera protectoare, reduc inflamația și prelungesc bronzul, ajutând pielea să se recupereze mai repede după stresul termic.

Ce ingrediente să cauți

Cele mai eficiente formule conțin agenți calmanți și hidratanți precum aloe vera, panthenol, alantoină, glicerină și unt de shea. Acestea reduc rapid senzația de arsură și redau confortul. Găsești o gamă variată de creme și loțiuni reparatoare după plajă potrivite pentru orice tip de piele, inclusiv pentru cea sensibilă sau a copiilor.

Cum aplici corect produsele după plajă

Începe cu un duș călduț, nu fierbinte, pentru a nu accentua iritația. Tamponează ușor pielea cu prosopul, fără frecare, apoi aplică un strat generos de cremă sau loțiune pe pielea încă ușor umedă, ca să rețină mai bine hidratarea. Insistă pe zonele cele mai expuse: umeri, decolteu, față și picioare. Repetă aplicarea ori de câte ori pielea se simte uscată.

Ce să faci când pielea este înroșită

Dacă pielea s-a înroșit și arde, evită expunerea suplimentară și folosește produse cu efect calmant și răcoritor. Compresele reci și hidratarea abundentă, din interior și exterior, grăbesc recuperarea. Dacă apar bășici sau dureri intense, este recomandat consultul medical.

Câteva minute de îngrijire după fiecare zi de vară îți răsplătesc pielea cu confort, hidratare și un bronz frumos, de durată.

Foto: Pexels

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE