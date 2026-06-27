Potrivit unor surse familiare cu discuțiile, oficialii de la Muscat au transmis reprezentanților europeni că revenirea la status quo-ul dinaintea conflictului dintre SUA și Iran nu mai este posibilă.

Posibile taxe pentru servicii maritime

Deși autoritățile din Oman au subliniat că respectarea legislației maritime internaționale rămâne o prioritate, acestea au menționat că ar putea fi aplicate taxe pentru servicii precum depoluarea strâmtorii sau asistența în navigare, au declarat sursele citate. Nu este clar dacă aceste taxe vor fi obligatorii pentru toate navele.

Oman analizează, de asemenea, sisteme utilizate în alte puncte strategice maritime, precum Strâmtoarea Malacca din Asia, unde nu există taxe obligatorii pentru transportul maritim, potrivit surselor.

Îngrijorări internaționale cu privire la Strâmtoarea Ormuz

Statele Unite, Europa și vecinii arabi din Golf privesc cu îngrijorare posibilitatea ca Omanul să stabilească un sistem de taxare împreună cu Iranul pentru tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Liderii mondiali fac presiuni pentru a asigura continuarea liberă a navigației prin această rută esențială.

Luni, președintele francez, Emmanuel Macron, urmează să se întâlnească la Paris cu sultanul Omanului, Haitham bin Tariq, pentru a discuta despre securitatea rutelor maritime.

„Cei doi lideri vor aborda securitatea rutelor maritime, care depinde de trecerea liberă și necondiționată prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat biroul lui Macron.

Ministerul de Externe al Omanului și ambasada sa din Franța nu au răspuns solicitărilor de comentarii trimise vineri, la începutul weekendului în această țară.

Situația tensionată din Strâmtoarea Ormuz

Strâmtoarea Ormuz, flancată de Oman și Iran, este un punct de trecere esențial pentru livrările globale de petrol și gaze naturale lichefiate. Începând cu luna februarie, Iranul a blocat temporar strâmtoarea prin atacuri asupra navelor care tranzitau zona, ca răspuns la bombardamentele americane și israeliene asupra teritoriului său. Guvernele occidentale suspectează că Teheranul a minat, de asemenea, anumite părți din zonă.

Deși discuțiile de pace dintre SUA și Iran sunt în desfășurare, Teheranul insistă să gestioneze traficul maritim din strâmtoare în colaborare cu Omanul. În acest context, orice taxe impuse navelor ar putea genera costuri suplimentare de miliarde de dolari anual pentru traderii de mărfuri și transportatori.

Muscat a transmis mesaje contradictorii cu privire la viitorul strâmtorii. Marți, Omanul și Iranul au emis o declarație comună privind discutarea modului de gestionare a strâmtorii și a costurilor asociate.

Totuși, joi, Omanul a semnat o declarație alături de SUA și Consiliul de Cooperare al Golfului, în care se resping „orice taxe, tarife sau încercări de a controla Strâmtoarea Ormuz”.

„Au spus în întâlnire și au semnat declarația care spune că nu vor exista taxe sau tarife, și cred că aceasta este o veste bună”, a declarat secretarul de stat american Marco Rubio, aflat într-o vizită în Bahrain.

Presiuni din partea Iranului

Oficialii omanezi au recunoscut, însă, că sunt supuși presiunilor din partea Iranului. Republica Islamică a lansat rachete și drone în timpul conflictului, inclusiv asupra Omanului, și rămâne principala putere militară din Golful Persic, în ciuda pagubelor suferite în urma atacurilor aeriene ale SUA și Israelului.

„Omanul este prins între ciocan și nicovală, încercând să mențină un echilibru între Iran și SUA”, a declarat Bader Al-Saif, profesor asociat la Universitatea din Kuweit și membru asociat al Chatham House.

„Această abordare a funcționat până acum, dar, având în vedere războiul și tensiunile constante dintre cele două părți, această strategie va avea consecințe pentru Oman”, a mai adăugat Bader Al-Saif.

Dispute asupra taxelor

Problema taxelor pentru tranzitul prin strâmtoare a devenit un subiect central în negocierile dintre SUA și Iran pentru un acord de pace permanent, după aproape patru luni de conflict.

Joi, Rubio a afirmat că Iranul trebuie să mențină strâmtoarea fără taxe și să se asigure că navele nu sunt taxate dacă dorește un acord formal de pace. În caz contrar, acesta avertizează că „nimic nu va opri alte guverne să impună taxe în alte puncte maritime strategice, ceea ce va duce la haos”.

În prezent, traficul prin Strâmtoarea Ormuz, deși în creștere după semnarea unui acord de pace interimar între SUA și Iran săptămâna trecută, rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Joi, o navă de transport containere, Ever Lovely, a fost lovită în timpul traversării strâmtorii, demonstrând pericolele persistente din zonă.

Majoritatea guvernelor susțin că navele ar trebui să poată traversa Strâmtoarea Ormuz fără a plăti taxe, o practică similară cu cea aplicată în alte puncte maritime strategice, cum ar fi Strâmtoarea Malacca, gestionată în comun de Indonezia, Malaezia și Singapore, unde taxele sunt percepute doar pentru servicii specifice de navigație sau securitate, relatează Bloomberg.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE