Valentina Pelinel s-a obișnuit ca în fiecare an să aibă o vacanță în formulă extinsă, cu toți copiii soțului ei. Practic, escapadele în Grecia sunt nelipsite în fiecare vară, când frații se reunesc și se bucură de timpul petrecut împreună.

Valentina Pelinel: „Tot ce contează cu adevărat”

Momentan, soția lui Cristi Borcea a postat fotografii doar alături de cei 3 copii ai lor: Milan, Rania și Indira, dar și cadre cu ei doi îmbrățișați. „Încă o filă din vara noastră. Cu soare, mare și tot ce contează cu adevărat”, a fost mesajul ei.

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Înainte de escapada în Grecia, Valentina ne-a spus că vor avea alături în concediu și o bonă.

„Mergem cu toții, de la mic la mare. A, da, normal că luăm și o bonă să ne ajute, că suntem mulți. Și sunt și câțiva mici. Stăm la niște căsuțe. Atmosfera e frumoasă, denotă fericire, auzi chicote. Mai auzi și câte o ceartă între ei, dar e normală, nu? Nu-s roboți. Se distrează!”, a povestit ea pentru Libertatea.

După ce vor bifa vacanța cu copiii, Valentina Pelinel și Cristi Borcea vor schimba foaia radical. Cei doi au pregătit o a doua destinație, special pentru a se răsfăța și a petrece timp de calitate în doi.

„O să mergem în Italia amândoi. Ne place mâncarea, ne plac oamenii. Ne place tot! Plecăm și cu copiii, și doar noi doi. Nu ținem cont de anotimp, pur și simplu”, ne-a dezvăluit vedeta planurile lor chiar înainte de plecarea în Grecia.

Cristi și Valentina împlinesc avara aceasta 8 ani de la căsătorie. Vedeta consideră cifra 8 că este norocoasă, ea fiind născută într-o zi de 8.

Foto: Facebook

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