Acest proiect pilot reprezintă o premieră absolută la nivel național și își propune să devină un model de bune practici, demonstrând că natura poate deveni accesibilă tuturor, în condiții de deplină siguranță, atunci când instituțiile statului colaborează strâns cu societatea civilă.

Până în prezent, drumețiile montane reprezentau o provocare majoră, adesea insurmontabilă, pentru persoanele nevăzătoare din România, din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate nevoilor lor specifice de explorare și orientare.

Proiectul din Ciucaș sparge aceste bariere și marchează începutul unui proces mai amplu de deschidere a cadrului natural, dovedind că soluțiile tehnice moderne pot fi integrate organic în mediu, fără a distruge sau afecta potecile sălbatice.

Traseul ales pentru acest proiect pilot pornește din Valea Berii (mai exact din zona Fabricii de Apă din stațiunea Cheia) și urcă până la Hornul de la baza Vârfului Ciucaș.

Pentru a asigura o orientare perfectă și o informare corectă pe tot parcursul drumeției, poteca îmbină în mod ingenios elementele fizice tactile cu tehnologia digitală de ultimă generație.

Pe de o parte, de-a lungul potecii au fost amplasate hărți speciale în relief și inscripții în limbajul Braille. Acestea le permit turiștilor cu deficiențe de vedere să își formeze o reprezentare mentală clară a hărții generale a masivului, a reliefului înconjurător și a principalelor puncte de interes de pe traseu.

Pe de altă parte, infrastructura fizică este dublată de o componentă digitală inteligentă. Pe traseu au fost instalate dispozitive electronice speciale care transmit automat mesaje audio direct pe telefoanele mobile ale utilizatorilor.

Sistemul funcționează prin intermediul aplicației mobile StepHear (disponibilă gratuit atât pe sistemele iOS, cât și pe Android). În momentul în care turistul se deplasează, aplicația îi oferă detalii prețioase în timp real despre poziția exactă în care se află, direcția corectă de mers și particularitățile sau dificultatea terenului din fața sa.

Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) atrag însă atenția că muntele rămâne un mediu imprevizibil, caracterizat de o mare variabilitate a condițiilor meteorologice, fapt ce impune reguli stricte de siguranță pentru cei care doresc să testeze noua potecă.

„Din acest motiv, parcurgerea traseului de către persoanele cu deficiențe de vedere se face obligatoriu alături de un însoțitor, care oferă sprijin vizual și orientare suplimentară. De asemenea, segmentul superior, spre vârf, are anumite porțiuni mai tehnice și nu este recomandat pentru cei cu dizabilități de vedere dacă nu au experiență și bune abilități fizice”, au precizat oficialii DSU într-o informare publicată pe rețelele de socializare.

Succesul acestui proiect pilot este rezultatul unui efort comun și al unei colaborări de amploare între mai multe entități publice, organizații nonguvernamentale și parteneri din sectorul privat.

panoul informativ pătrat descris anterior, cu simbolul ochiului tăiat, pictograma cu cei doi drumeți (unul cu baston) și textul „TRASEU TURISTIC ACCESIBILIZAT”, de această dată panoul fiind fixat pe un stâlp gros de lemn crăpat, având pe fundal un peisaj deluros cu iarbă, copaci și o mică clădire.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 3

La realizarea traseului au contribuit activ Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPD) și Asociația Nevăzătorilor din România. Suportul logistic și tehnic pe teren a fost asigurat de Fundația pentru SMURD și de salvamontiștii din cadrul SPJ Salvamont Prahova – Formația Cheia. De asemenea, organizații precum Greenpeace România și EduCaB, alături de numeroși voluntari și sponsori privați, s-au implicat direct pentru ca această potecă să devină realitate, deschizând drumul pentru noi proiecte similare în Carpații Românești.

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