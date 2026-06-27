Laurent Pignot, purtătorul de cuvânt al Touring Club Suisse (TCS), recomandă cu fermitate realizarea unui control de rutină la un atelier auto înainte de a porni la drum lung.

Potrivit expertului, principalele puncte care necesită o atenție sporită sunt lichidul de răcire, nivelul de ulei, lichidul de frână (care se poate încinge la rândul lui în timpul frânărilor repetate) și starea bateriei.

Controlul mașinii, o prioritate înainte de vacanță

Înainte de a porni la drum lung, mai ales în timpul unei perioade de caniculă, este crucial să vă asigurați că mașina este în stare optimă de funcționare.

„La plecarea în vacanță, este recomandat să faceți un control la un service auto”, a explicat Laurent Pignot, purtătorul de cuvânt al Touring Club Suisse (TCS), citat de Blick. Printre principalele aspecte care trebuie verificate se numără nivelul lichidului de răcire, uleiul de motor, lichidul de frână și starea bateriei.

Lichidul de răcire și furtunurile motorului

Un nivel prea scăzut al lichidului de răcire poate duce la supraîncălzirea motorului și la oprirea bruscă a vehiculului.

„Vedem frecvent mașini oprite pe marginea drumului”, a declarat Pignot. Căldura excesivă poate duce la dilatarea unor componente ale motorului, cum ar fi furtunurile, care, în cazul mașinilor utilizate doar pentru trasee scurte, pot deveni rigide și se pot sparge în timpul unui drum lung, provocând scurgeri și supraîncălziri.

O verificare amănunțită înainte de plecare poate preveni astfel de probleme.

„Un mecanic poate identifica rapid un furtun deteriorat, iar reparația costă doar câteva zeci de franci”, a adăugat Pignot.

Atenție la scurgerile de ulei

Un alt aspect important îl reprezintă identificarea eventualelor scurgeri de ulei. „O mașină nu ia foc spontan”, a subliniat expertul.

Totuși, o scurgere de ulei sau acumularea unor materiale inflamabile în habitaclu pot duce la incendii. De asemenea, este posibil ca o scurgere de ulei sau de lichid de răcire din compartimentul motor să genereze flăcări, deși astfel de cazuri sunt rare.

Presiunea anvelopelor, crucială pe timp de caniculă

Temperaturile ridicate afectează și presiunea aerului din anvelope, care tinde să crească atunci când asfaltul se încinge.

„Anvelopele trebuie umflate conform presiunii recomandate de producător”, a explicat Laurent Pignot. De exemplu, o presiune setată la 2,2 bari în luna martie poate crește până la 2,4 sau 2,5 bari în iunie, din cauza încălzirii.

„Un pneu supraîncărcat are o aderență redusă la șosea și un risc mai ridicat de explozie”, a avertizat Pignot.

De asemenea, reamintim că este extrem de periculos să lăsați copii sau animale de companie în mașină în timpul caniculei, chiar și pentru câteva minute. Conform unui comunicat emis de TCS, temperatura din interiorul unui vehicul parcat la soare poate ajunge la 50 de grade Celsius în doar câteva minute și poate atinge până la 80 de grade într-o oră.

Așadar, înainte de a porni la drum, asigurați-vă că mașina este pregătită pentru temperaturile extreme. O verificare preventivă poate salva nu doar vehiculul, ci și viața pasagerilor.

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