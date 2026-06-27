„Serviciile de ambulanță trebuie să-și alerteze echipajele și să le suplimenteze acolo unde există o creștere a solicitărilor”, a transmis Ministerul Sănătății. În același timp, direcțiile de sănătate publică au fost îndemnate să verifice stocurile de medicamente, în special cele pentru afecțiuni agravate de caniculă, și să asigure resursele necesare în spitale.

Medicii atrag atenția asupra riscurilor expunerii prelungite la soare și recomandă populației să respecte câteva măsuri simple, dar extrem de importante. Iată ce trebuie să faceți pentru a vă proteja în zilele caniculare:

Sfaturi pentru a face față caniculei

  • Evitați expunerea la soare între orele 11.00 și 18.00. Dacă este necesar să ieșiți afară, purtați pălării, haine lejere din fibre naturale și culori deschise.
  • Utilizați aerul condiționat setând temperatura cu 5 grade mai scăzută decât cea ambientală. Ventilatoarele nu sunt recomandate dacă temperatura aerului depășește 32°C.
  • Petreceți câteva ore zilnic în spații răcoroase precum mall-uri, cinematografe sau alte locuri publice cu aer condiționat, dacă nu aveți această opțiune acasă sau la serviciu.
  • Hidratați-vă constant. Consumați minimum 1,5–2 litri de lichide pe zi, fără să așteptați să apară setea. Un pahar de apă la fiecare 15–20 de minute este recomandat în perioadele de caniculă.
  • Evitați alcoolul și băuturile cu cofeină sau zahăr deoarece acestea favorizează deshidratarea.
  • Alegeți alimente bogate în apă, cum ar fi pepenele, castraveții, roșiile sau prunele. O doză de iaurt poate hidrata la fel de bine ca un pahar de apă.
  • Evitați activitățile fizice solicitante în aer liber, precum sportul sau grădinăritul, în orele cu temperaturi ridicate.

Grijă pentru cei vulnerabili

Persoanele dependente, precum copiii, vârstnicii sau cei cu dizabilități, trebuie monitorizate atent. „Oferiți-le, în mod regulat, lichide, chiar dacă nu le cer. Asigurați-vă că au acces la un mediu răcoros și verificați starea lor de sănătate”, sfătuiesc specialiștii. De asemenea, mențineți legătura cu vecini sau rude care ar putea avea nevoie de ajutor.

Pentru a preveni supraîncălzirea corpului, medicii recomandă să faceți dușuri călduțe și să evitați să vă ștergeți complet de apă, pentru a permite răcirea naturală a pielii.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de tip Cod Galben și Cod Portocaliu pentru municipiul București. Capitala se va confrunta cu un val de căldură persistent și în intensificare în intervalul 26-30 iunie 2026, iar disconfortul termic va deveni critic. Meteorologii avertizează că indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul psihologic de 80 de unități, transformând atmosfera din Capitală într-una extrem de greu de suportat.

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