Prim-vicepreședintele PNL Dan Motreanu a publicat o fabulă politică, închipuind o situație trasă la indigo cu nominalizarea lui Adrian Veștea fără știrea membrilor PNL, dar în curtea PSD, pentru a demonstra absurdul strategiei de la Palatul Cotroceni. Replica secretarului general al PSD, Claudiu Manda, nu s-a lăsat așteptată, acuzându-i pe liberali de disperare pentru funcții și privilegii.

Scenariul lui Motreanu: Ce s-ar întâmpla dacă președintele ar numi un premier PSD la miezul nopții?

Dan Motreanu a descris pe Facebook un exercițiu de imaginație în care rolurile din actuala criză sunt inversate. În fabula sa, președintele Nicușor Dan l-ar numi duminică dimineața drept premier pe primarul PSD din Buzău, Constantin Toma, în deplin secret, fără a-l anunța pe liderul PSD, Sorin Grindeanu.

„Înainte de desemnare, nu îl anunță pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. Nici primarul nu îl anunță, deoarece i se cere să păstreze secretul. „Interesul național” cere discreție. PNL anunță imediat că susține candidatul PSD desemnat și începe să facă „jocuri” în interiorul PSD”, scrie Dan Motreanu.

Liberalul merge mai departe și descrie mecanisme de culise, cu telefoane din „instituții veghetoare ale Constituției” care le promit liderilor locali funcții, agenții guvernamentale sau chiar… „libertate” în schimbul votului.

Concluzia lui Motreanu este o critică directă la adresa modului în care PNL este presat acum să susțină guvernul impus de la Cotroceni: „Cel agresat trebuie să îl susțină necondiționat pe agresor. În definitiv, ce este mai firesc și, creștinește, decât să îi mulțumești celui care te lovește?”.

Răspunsul lui Claudiu Manda (PSD)

Răspunsul social-democratului Claudiu Manda a respins paralelele politice ale lui Motreanu, afirmând că, spre deosebire de liberali, PSD nu pune orgoliul mai presus de marile proiecte ale țării (PNRR, OCDE, programul SAFE). Cu toate acestea, Manda nu s-a ferit să îi transmită un avertisment clar primarului Constantin Toma, cel dat exemplu în scenariu.

„Singurul sfat pe care i l-aș da acelui primar PSD ar fi să se gândească de două ori înainte să accepte. Nu de alta, dar până va veni momentul ca domnul Bolojan să își respecte cuvântul, sigur se răzgândește din nou (amândoi știm că este un mincinos) și mai găsește un motiv să rămână”, a comentat secretarul general al PSD.

Manda a continuat atacurile la adresa PNL apoi, în aceeași notă cu un mesaj postat de Sorin Grindeanu joi seară pe rețelele de socializare, într-un mesaj adresat atunci USR-ului:

„Dane, lasă scenariile! Realitatea este că nu vreți să plecați de la guvernare nici cu apă fiartă, ca să nu vă pierdeți funcțiile și privilegiile. V-ați închis în cămară, ați aprins lumina și l-at găsit pe Ciucu ronțăind într-un colț”, a conchis ironic Claudiu Manda.

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