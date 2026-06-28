Doina Teodoru a vorbit deschis despre relația pe care a avut-o cu chef Cătălin Scărlătescu, în cadrul emisiunii „Cancan Exclusiv”. Actrița a făcut dezvăluiri despre expunerea mediatică, diferența de vârstă dintre ei, logodna care nu a fost urmată de nuntă și motivele care au dus la despărțire.

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Doina Teodoru: „A fost foarte multă expunere pentru mine deodată”

Doina Teodoru este una dintre cele mai apreciate actrițe din România, iar în cadrul emisiunii „Cancan Exclusiv” a ales să vorbească despre unul dintre cele mai mediatizate capitole din viața sa: relația cu chef Cătălin Scărlătescu.

Actrița a mărturisit că povestea lor de iubire a devenit publică înainte ca ea să fie pregătită pentru un astfel de pas și că atenția venită din partea presei și a publicului a fost dificil de gestionat. „A fost foarte multă expunere pentru mine deodată. Pentru mine, viața privată este viață privată”.

Doina Teodoru spune că nu s-a gândit atunci la impactul pe care îl putea avea mediatizarea relației. „Nu m-am gândit la asta și rău am făcut”.

Primele fotografii au apărut când relația era la început

Actrița a povestit că primele imagini cu ea și Cătălin Scărlătescu au apărut într-un moment în care relația nu era încă stabilită. „Relația a ieșit la iveală mult mai devreme decât mi-am dorit eu. Eram într-o perioadă de tatonare atunci, nu era stabilită relația și au apărut niște fotografii cu noi, cred că la voi, prietenii mei”.

Un alt subiect intens comentat în perioada în care cei doi formau un cuplu a fost diferența de vârstă de 17 ani. Actrița spune că aceasta nu a reprezentat un obstacol în relația lor, însă, în prezent, își imaginează viitorul alături de cineva apropiat de generația sa.

„17 ani. Este o diferență mare, dar mi-am dat seama că chiar nu contează, bărbații sunt la fel la orice vârstă. Aș prefera acum să am o relație cu cineva mai apropiat de vârsta mea ca să mă bucur de el cât mai mult timp, nu? Adică aș prefera să îmbătrânim împreună”.

De ce s-au despărțit Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu

Chiar dacă relația lor s-a încheiat, Doina Teodoru spune că între ea și fostul partener există în continuare respect. „În relații OK, oameni normali. Ne salutăm, bună, bună”.

Întrebată despre motivele despărțirii, actrița a explicat că, în timp, a simțit că relația nu mai evolua într-o direcție potrivită. „Ne-am despărțit pentru că relația nu mergea într-o direcție sănătoasă”.

Logodna care nu a mai fost urmată de nuntă

Puțini știu că cei doi ajunseseră să se logodească și aveau în plan să se căsătorească. Privind în urmă, Doina Teodoru consideră însă că a fost mai bine că nunta nu a mai avut loc. „Bine că nu a urmat, ca să nu se întâmple ruptura mai târziu. Am fost logodiți un an”.

Actrița a lăsat de înțeles că despărțirea, deși dificilă, a fost decizia potrivită pentru amândoi.

Ce mesaje a început să primească după despărțire

La finalul interviului, Doina Teodoru a povestit și un episod amuzant petrecut după ce presa a scris despre despărțirea de Cătălin Scărlătescu. Actrița spune că a început să primească numeroase mesaje de la admiratori, însă un detaliu i-a atras imediat atenția.

„Ce mai contează. A fost o relație care ne-a marcat pe amândoi, am fost împreună 4 ani. Altă chestie haioasă apropo de cum te percepe lumea. După ce s-a aflat în presă că eu și Cătălin nu mai suntem împreună, am început să primesc multe mesaje de la bărbați fără păr.

Numai bărbați chei. Zic: dar de ce? Bine, dacă au văzut că am fost cu Cătălin, s-au gândit că asta este tipologia mea, dar nu este”.

În același interviu, Doina Teodoru a mărturisit că, după experiența trăită, nu își mai dorește o relație cu o persoană publică, preferând ca viața sa sentimentală să rămână cât mai departe de atenția publicului.

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