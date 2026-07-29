De exemplu, un spray pentru insecte zburătoare are un mod de acțiune diferit față de un produs destinat insectelor târâtoare. La fel, un aparat electric pentru țânțari oferă protecție constantă într-o încăpere, în timp ce o bandă pentru muște este utilă în spațiile unde acestea apar frecvent.

Înainte de cumpărare este bine să analizezi unde au apărut insectele, câte sunt și ce tip de produs se potrivește acelui spațiu. O locuință, un birou, un magazin sau un depozit au nevoi diferite și merită tratate cu soluții adaptate fiecărei situații.

La fel de important este modul de utilizare. Respectarea instrucțiunilor de pe ambalaj, doza recomandată și timpul de aerisire contribuie atât la eficiența produsului, cât și la utilizarea lui în condiții de siguranță.

Alegerea unor insecticide potrivite încă de la început economisește timp, bani și reduce riscul ca problema să reapară după câteva zile.

Ce tipuri de insecticide există și când se folosesc?

Pe piață există mai multe categorii de insecticide, fiecare fiind concepută pentru un anumit mod de utilizare. Alegerea corectă face diferența dintre un tratament eficient și unul care oferă rezultate doar pe termen scurt.

Spray-urile insecticide sunt cele mai populare datorită efectului rapid. Ele pot fi utilizate împotriva insectelor zburătoare sau târâtoare, în funcție de produs. Unele formule sunt universale, iar altele sunt dezvoltate pentru anumite specii, motiv pentru care eticheta trebuie citită înainte de utilizare.

Aparatele electrice reprezintă o alegere foarte bună împotriva țânțarilor. Acestea funcționează continuu și sunt potrivite pentru dormitoare, camere de zi sau birouri, unde confortul este important pe parcursul întregii nopți sau al zilei.

Benzile adezive pentru muște rămân o soluție practică în bucătării, anexe gospodărești, depozite sau spații comerciale. Sunt ușor de montat și contribuie la reducerea rapidă a numărului de insecte din încăpere.

În funcție de situație, poți alege:

spray-uri pentru intervenții rapide;

aparate electrice pentru protecție constantă împotriva țânțarilor;

benzi adezive pentru capturarea muștelor;

produse dedicate insectelor târâtoare;

soluții speciale pentru combaterea moliilor.

Fiecare produs are propriul mod de utilizare și propriul rol. Tocmai de aceea este recomandat să alegi soluția potrivită în funcție de problema pe care vrei să o rezolvi.

Cum alegi produsul potrivit și ce greșeli merită evitate?

Primul lucru pe care trebuie să îl stabilești este tipul insectei. Țânțarii, muștele, furnicile, gândacii sau moliile răspund diferit la tratamente, iar alegerea produsului trebuie făcută în funcție de acest aspect.

Contează și locul în care apare problema. Într-o locuință sunt importante confortul și timpul necesar pentru aerisire, în timp ce într-un spațiu comercial sau într-un depozit contează și suprafața care trebuie protejată, precum și frecvența utilizării.

Multe persoane fac câteva greșeli simple care reduc eficiența tratamentului:

aleg un produs fără să verifice pentru ce insecte este recomandat;

folosesc o cantitate mai mare decât cea indicată;

aplică produsul în apropierea alimentelor sau a obiectelor folosite zilnic;

uită să aerisească încăperea după utilizare;

tratează doar insectele vizibile și ignoră locurile din care acestea provin.

La fel de importantă este prevenția. Plasele pentru ferestre, curățenia, eliminarea surselor de apă stagnantă și depozitarea corectă a alimentelor reduc semnificativ apariția insectelor și completează foarte bine acțiunea produselor insecticide.

O gamă variată de insecticide aduce beneficii atât utilizatorilor, cât și comercianților

Cererea pentru insecticide crește în fiecare primăvară și vară, însă multe produse sunt căutate pe tot parcursul anului. Din acest motiv, magazinele și distribuitorii au nevoie de o gamă completă, care să răspundă rapid diferitelor situații întâlnite de clienți.

Premium Team activează de peste 25 de ani pe piața din România și distribuie produse pentru retail și distribuție, inclusiv insecticide din gamele Killtox și Daytox. Portofoliul include spray-uri insecticide, aparate electrice pentru țânțari și benzi pentru muște, oferind comercianților posibilitatea de a acoperi toate categoriile importante de produse.

Pentru magazine, o aprovizionare realizată din timp înseamnă stocuri disponibile exact atunci când cererea este cea mai mare. În același timp, clienții găsesc rapid produsul potrivit fără să fie nevoiți să caute alternative.

Alegerea unor insecticide potrivite în funcție de tipul insectei și de locul în care sunt folosite oferă rezultate mai bune și contribuie la un mediu mai confortabil. Pentru comercianți, colaborarea cu un distribuitor cu experiență, precum Premium Team, înseamnă acces la un portofoliu complet, livrări constante și produse pregătite pentru perioadele în care cererea crește semnificativ.

Sursa foto: freepik.com

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