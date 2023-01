Aplicație avantajoasă pentru SEO off-page

Probabil mulți dintre cei ce își desfășoară activitatea principală în online sunt conștienți de ceea ce înseamnă optimizare off-page. Este clar cât de valoros este ca un site să fie poziționat printre primele locuri pe Google, lucru ce devine posibil doar dacă strategiile SEO sunt îndeplinite ca la carte, precum spune teoria. Pentru aceia ce încă nu s-au întâlnit cu subiectul în cauză, tot ce trebuie să știți este că un site are nevoie să fie optimizat prin regulile fundamentale: texte și cuvinte cheie potrivite, campanii de link building, link-uri interne etc. Toate acestea, plus multe altele, conduc site-ul în vizorul motoarelor de căutare, ce treptat vor clasa pagină în topul căutărilor pe internet. Este clar că majoritatea, dacă nu chiar 100% dintre antreprenori, doresc lucrul acesta.

Instapress.ro este platforma nouă pe piață, o platformă ce are în vedere și ca scop principal să poată susține campaniile de link building prin simplul fapt că poate publica articole SEO și comunicate de presă. Desigur, sunt permise și texte de tipul advertorialelor. De ce este benefică pentru link building? Pentru că pe cât de simplu ar părea să poți promova site-ul tău pe alte platforme de domeniu, lucrurile nu sunt chiar așa precum se arată. Este destul de dificil să găsești o publicație ce să accepte textele tale și pe care să le publice instant. Însă, odată ce optezi pentru InstaPress, într-adevăr, totul devine foarte simplu.

Campania de link building prin intermediul InstaPress

Pentru a lămuri puțin situația despre link building, trebuie să știi că acesta este necesar pentru optimizarea off-page a site-ului tău. Presupunem că ai scris trei articole SEO ce conțin link-uri către paginile tale. Aceste articole necesită a fi publicate în site-uri diferite ce au acces la publicul tău țintă. Odată ce oamenii citesc textele, vor observa și linkul cu trimitere către website-ul deținut de către tine. Inevitabil vor ajunge pe el, iar mulți indici pe care Google îi are în vizor, vor crește (vizibilitatea, autoritatea, nivelul de încredere, notorietatea). Însă, este evident că ai nevoie de o platformă ce să îți permită publicarea acestor articole.

Cum poți publica prin ajutorul platformei InstaPress?

Această aplicație este printre cele mai ușor de folosit. Totul începe cu crearea unui cont, unde este necesară introducerea creditului. Odată ce contul este autentificat, nu rămâne decât să îți publici textele optimizate sau comunicatele de presă. Unde? Pe site-urile ce le găsești în platformă. Desigur, indicat ar fi să le alegi pe acelea ce sunt în tandem cu domeniul pe care te dezvolți: vinzi flori, adresează-te unei florării; vinzi vopsea decorativă premium, adresează-te unui studio de design interior. De ce spunem asta? Pentru că astfel vei avea contact cu publicul tău țintă, oameni ce își doresc să îți găsească produsele sau serviciile pe care le vinzi.

Un mare avantaj al aplicației constă în timpul destinat publicării. Mai exact, publici instant un articol, iar ție îți va fi generat pe loc un link cu trimitere către el. Publisherul este notificat că pe site-ul lui a fost adăugat un text optimizat, însă, 99% din cazuri sunt finalizate cu succes. Dacă tu ai în vedere îndeplinirea tuturor cerințelor impuse de către platformă, nu trebuie să te îngrijorezi.

Care sunt cerințele de redactare ale articolelor? Acestea trebuie scrise în limba română și fără diacritice. Textele să fie de minim 500 cuvinte și să conțină 1-2 link-uri externe și o imagine reprezentativă. Pot fi încărcate articole SEO, comunicate de presă și advertoriale, costul lor fiind de 10 RON/text. Dintr-o diversitate de site-uri poți alege pe cele ce dorești să-ți facă parte din strategia de link building. Pentru ajutor, echipa este mereu pregătită să îți rezolve impedimentul întâlnit.

Concluzie

Importanța optimizării este vitală pentru ca o afacere să se dezvolte în online. Pentru a îți atinge obiectivul și pentru e genera rezultate remarcabile, nu poți decât să începi acum strategia de link building și promovare, pentru a oferi site-ului tău notorietatea de care are nevoie în a deveni cunoscut. Prin intermediul unei platforme ca InstaPress, nu faci altceva decât să te bucuri de o serie de avantaje, toate având ca final dezvoltarea ta propice în mediul online.

